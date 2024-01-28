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Haberler Fotohaber Ne Gemiler Yaktım final mi yapıyor, bitiyor mu? Ne Gemiler Yaktım ne zaman final yapıyor, bugün mü, son bölüm ne zaman?
Giriş Tarihi: 28.01.2024 14:10 Güncelleme Tarihi: 28.01.2024 14:10

Ne Gemiler Yaktım final mi yapıyor, bitiyor mu? Ne Gemiler Yaktım ne zaman final yapıyor, bugün mü, son bölüm ne zaman?

Show TV ekranlarında yayınlanan Ne Gemiler Yaktım final kararı ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Başrollerinde Deniz Baysal, Devrim Özkan, Erkan Kolçak Köstendil ve Berk Hakman'ın yer aldığı dizi, bu akşam 8. Bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Gündeme gelen final haberleri ardından dizinin takipçileri, Ne Gemiler Yaktım final mi yapıyor, bitiyor mu, neden bitiyor sorularına yanıt arıyor. Senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt'un kaleme aldığı yapım, 4 Aralık 2023 tarihinde yayın hayatına başlamıştı. Peki, Ne Gemiler Yaktım ne zaman final yapacak, bugün mü, son bölüm ne zaman? İşte, 28 Ocak Show TV yayın akışı ve konu hakkında merak edilenler…

Ne Gemiler Yaktım final mi yapıyor, bitiyor mu? Ne Gemiler Yaktım ne zaman final yapıyor, bugün mü, son bölüm ne zaman?

Ne Gemiler Yaktım final bölümü tarihi ile ilgili sorgulamalar başladı. Deniz Baysal ve Devrim Özkan'ı buluşturan dizinin final yapacağı haberleri gündeme geldi. Bunun üzerine izleyiciler, her Pazar akşamı yayınlanan yapımın ne zaman final yapacağını araştırmaya başladı. Bu noktada Ne Gemiler Yaktım final mi yapıyor, bitiyor mu, neden bitiyor soruları gündemdeki yerini aldı. Show TV yakışı ile bu akşam ekranlara gelecek olan bölümün son olup olmadığı belli oldu. Peki, Ne Gemiler Yaktım final bölümü ne zaman, bugün mü, kaçıncı bölümde bitecek? İşte, yanıtlar…

Ne Gemiler Yaktım final mi yapıyor, bitiyor mu? Ne Gemiler Yaktım ne zaman final yapıyor, bugün mü, son bölüm ne zaman?

NE GEMİLER YAKTIM FİNAL Mİ YAPIYOR?

4 Aralık 2023 tarihinde ilk bölümü ile ekranlara gelen Show TV'nin dram türündeki dizisi Ne Gemiler Yaktım, Pazar akşamları izleyicisi ile buluşuyor..

Yönetmenliğini Altan Dönmez'in üstlendiği, senaryosunu ise Banu Kiremitçi Bozkurt'un kaleme aldığı yapım final kararı aldı.

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Ne Gemiler Yaktım final mi yapıyor, bitiyor mu? Ne Gemiler Yaktım ne zaman final yapıyor, bugün mü, son bölüm ne zaman?

NE GEMİLER YAKTIM FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN, BUGÜN MÜ?

Show TV yayın akışı ile araştırılan soru yanıt buldu. Başrollerinde Deniz Baysal, Devrim Özkan, Erkan Kolçak Köstendil ve Berk Hakman'ın yer aldığı Ne Gemiler Yaktım dizisi, 28 Ocak Pazar yani bu akşam ekranlara gelecek 8. bölümü ile final yapacak.

Her Pazar akşamı izleyici karşısına çıkan dizinin sevenleri hikayenin nasıl bittiğini öğrenmek için ekran başında olacak.

Ne Gemiler Yaktım final mi yapıyor, bitiyor mu? Ne Gemiler Yaktım ne zaman final yapıyor, bugün mü, son bölüm ne zaman?

NE GEMİLER YAKTIM FİNAL BÖLÜMÜ ÖZETİ

Rutkay'a 'senden boşanacağım' diyen Fidan, Yasemin ve Toprak'ın da desteğiyle kararlı adımlarla yeni hayatına ilerler.

Ne Gemiler Yaktım final mi yapıyor, bitiyor mu? Ne Gemiler Yaktım ne zaman final yapıyor, bugün mü, son bölüm ne zaman?

Fidan'ın beklenmedik çıkışıyla dünyası altüst olan Rutkay öfkeden deliye dönerek kendine zarar verir.

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