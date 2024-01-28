Ne Gemiler Yaktım final mi yapıyor, bitiyor mu? Ne Gemiler Yaktım ne zaman final yapıyor, bugün mü, son bölüm ne zaman?

Giriş Tarihi: 28.01.2024 14:10
Güncelleme Tarihi: 28.01.2024
14:10
Show TV ekranlarında yayınlanan Ne Gemiler Yaktım final kararı ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Başrollerinde Deniz Baysal, Devrim Özkan, Erkan Kolçak Köstendil ve Berk Hakman'ın yer aldığı dizi, bu akşam 8. Bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Gündeme gelen final haberleri ardından dizinin takipçileri, Ne Gemiler Yaktım final mi yapıyor, bitiyor mu, neden bitiyor sorularına yanıt arıyor. Senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt'un kaleme aldığı yapım, 4 Aralık 2023 tarihinde yayın hayatına başlamıştı. Peki, Ne Gemiler Yaktım ne zaman final yapacak, bugün mü, son bölüm ne zaman? İşte, 28 Ocak Show TV yayın akışı ve konu hakkında merak edilenler…