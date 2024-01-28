Ne Gemiler Yaktım final mi yapıyor, bitiyor mu? Ne Gemiler Yaktım ne zaman final yapıyor, bugün mü, son bölüm ne zaman?

NE GEMİLER YAKTIM FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN, BUGÜN MÜ?

Show TV yayın akışı ile araştırılan soru yanıt buldu. Başrollerinde Deniz Baysal, Devrim Özkan, Erkan Kolçak Köstendil ve Berk Hakman'ın yer aldığı Ne Gemiler Yaktım dizisi, 28 Ocak Pazar yani bu akşam ekranlara gelecek 8. bölümü ile final yapacak.

Her Pazar akşamı izleyici karşısına çıkan dizinin sevenleri hikayenin nasıl bittiğini öğrenmek için ekran başında olacak.