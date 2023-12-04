Ne Gemiler Yaktım oyuncuları ve konusu: Show TV'nin yeni dizisi Ne Gemiler Yaktım konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede, hangi semtte çekiliyor?

Annelikten başka hiçbir ortak noktaları olmayan Yasemin (Deniz Baysal) ve Fidan'ın (Devrim Özkan) yollarının kesişmesiyle başlayan 'Ne Gemiler Yaktım', iki kadının birbirinden destek alarak hayatta kalma mücadelelerine seyirciyi ortak edecek.