Ne Gemiler Yaktım oyuncuları ve konusu: Show TV'nin yeni dizisi Ne Gemiler Yaktım konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede, hangi semtte çekiliyor?

Ne Gemiler Yaktım oyuncuları ve konusu için araştırmalar başladı. Başrollerinde Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil'in yer aldığı Show TV'nin yeni dizisi, 4 Aralık 2023 Pazartesi akşamı ilk bölümüyle ekranlara geldi. İzleyiciler ise Ne Gemiler Yaktım konusu ve hikayesi için arama motorlarına yöneldi. Yönetmenliğini Altan Dönmez'in üstlendiği Ay Yapım imzalı dizi, iki çok güçlü kadının kaderlerine meydan okuma hikayesini ekranlara taşıyor. Peki, Ne Gemiler Yaktım oyuncuları kimler, oyuncu kadrosunda kimler var, nerede çekiliyor? İşte, Show TV'nin yeni dizisi Ne Gemiler Yaktım konusu, dizi karakterleri ve çekim yerleri hakkında merak edilenler…