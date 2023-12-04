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Haberler Fotohaber Ne Gemiler Yaktım oyuncuları ve konusu: Show TV'nin yeni dizisi Ne Gemiler Yaktım konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede, hangi semtte çekiliyor?
Giriş Tarihi: 04.12.2023 21:50 Güncelleme Tarihi: 04.12.2023 21:50

Ne Gemiler Yaktım oyuncuları ve konusu: Show TV'nin yeni dizisi Ne Gemiler Yaktım konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede, hangi semtte çekiliyor?

Ne Gemiler Yaktım oyuncuları ve konusu için araştırmalar başladı. Başrollerinde Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil'in yer aldığı Show TV'nin yeni dizisi, 4 Aralık 2023 Pazartesi akşamı ilk bölümüyle ekranlara geldi. İzleyiciler ise Ne Gemiler Yaktım konusu ve hikayesi için arama motorlarına yöneldi. Yönetmenliğini Altan Dönmez'in üstlendiği Ay Yapım imzalı dizi, iki çok güçlü kadının kaderlerine meydan okuma hikayesini ekranlara taşıyor. Peki, Ne Gemiler Yaktım oyuncuları kimler, oyuncu kadrosunda kimler var, nerede çekiliyor? İşte, Show TV'nin yeni dizisi Ne Gemiler Yaktım konusu, dizi karakterleri ve çekim yerleri hakkında merak edilenler…

NE GEMİLER YAKTIM DİZİ OYUNCULARI ve KONUSU | Show TV’nin yeni dizisi Ne Gemiler Yaktım oyuncuları kimler, konusu nedir, nerede çekiliyor?

Show TV ekranlarının yeni dizisi Ne Gemiler Yaktım yayın hayatına başladı. Her Pazartesi akşamı izleyici karşısına çıkacak olan yapım, birbirinden ünlü oyuncuları buluşturuyor. İki güçlü kadının kaderlerine meydan okuma hikayesini ele alan Ne Gemiler Yaktım oyuncuları ve konusu gündemdeki yerini aldı. Fragmanları sonrası heyecanla beklenen dizinin ilk bölümü için ekran başına geçildi. Peki; Ne Gemiler Yaktım konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekiliyor? İşte, Show TV'nin yeni dizisi Ne Gemiler Yaktım oyuncu kadrosu, konusu, dizi karakterleri ve çekim yerleri…

NE GEMİLER YAKTIM DİZİ OYUNCULARI ve KONUSU | Show TV’nin yeni dizisi Ne Gemiler Yaktım oyuncuları kimler, konusu nedir, nerede çekiliyor?

NE GEMİLER YAKTIM DİZİSİ YAYIN HAYATINA BAŞLADI!

Yönetmen koltuğunda Altan Dönmez'in oturduğu Show TV ekranlarının yeni dizisi Ne Gemiler Yaktım yayın hayatına başlıyor.

Başrollerinde Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil'in yer aldığı Ay Yapım imzalı dizi, 4 Aralık Pazartesi akşamı saat 20.00'de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

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NE GEMİLER YAKTIM DİZİ OYUNCULARI ve KONUSU | Show TV’nin yeni dizisi Ne Gemiler Yaktım oyuncuları kimler, konusu nedir, nerede çekiliyor?

NE GEMİLER YAKTIM DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt'un kaleme aldığı Ne Gemiler Yaktım dizisi, kadınların ilişkilerine vurgu yapacak.

NE GEMİLER YAKTIM DİZİ OYUNCULARI ve KONUSU | Show TV’nin yeni dizisi Ne Gemiler Yaktım oyuncuları kimler, konusu nedir, nerede çekiliyor?

Annelikten başka hiçbir ortak noktaları olmayan Yasemin (Deniz Baysal) ve Fidan'ın (Devrim Özkan) yollarının kesişmesiyle başlayan 'Ne Gemiler Yaktım', iki kadının birbirinden destek alarak hayatta kalma mücadelelerine seyirciyi ortak edecek.

NE GEMİLER YAKTIM DİZİ OYUNCULARI ve KONUSU | Show TV’nin yeni dizisi Ne Gemiler Yaktım oyuncuları kimler, konusu nedir, nerede çekiliyor?

Fidan'ın geride bıraktığı karanlık bir adam olan kocası Rutkay (Berk Hakman) ile Rutkay'ın pis işlerini açığa çıkartmak için uğraşan baş komiser Toprak (Erkan Kolçak Köstendil) ise Yasemin ve Fidan'ın hayatlarını tamamen değiştirecek noktada yer alacaklar.

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