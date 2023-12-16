NEFES- YER EKSİ İKİ FİLMİ VİZYONDA: Nefes Yer Eksi 2 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler

Nefes-Yer Eksi İki filmi 15 Aralık 2023 tarihinde vizyona girdi. Film severlerin araştırdığı Nefes- Yer Eksi iki filmi konusu nedir, oyuncuları kimler soruları gündemde yer tutmaya başladı. Birçok usta oyuncunun kadrosunda yer aldığı filmin tanıtımı yayınlandığından bu güne konusu merak ediliyor. TRT ortak yapımı olan film vizyona dün girdi bugün araştırmalara başlanıldı. Murat Yıldırım2ı asker rolünde bir başrol olarak gördüğümüz Nefes-Yer Eksi iki filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte haberin detaylarında…