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Giriş Tarihi: 16.12.2023 17:07 Güncelleme Tarihi: 16.12.2023 17:07

NEFES- YER EKSİ İKİ FİLMİ VİZYONDA: Nefes Yer Eksi 2 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler

Nefes-Yer Eksi İki filmi 15 Aralık 2023 tarihinde vizyona girdi. Film severlerin araştırdığı Nefes- Yer Eksi iki filmi konusu nedir, oyuncuları kimler soruları gündemde yer tutmaya başladı. Birçok usta oyuncunun kadrosunda yer aldığı filmin tanıtımı yayınlandığından bu güne konusu merak ediliyor. TRT ortak yapımı olan film vizyona dün girdi bugün araştırmalara başlanıldı. Murat Yıldırım2ı asker rolünde bir başrol olarak gördüğümüz Nefes-Yer Eksi iki filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte haberin detaylarında…

NEFES- YER EKSİ İKİ FİLMİ VİZYONDA: Nefes Yer Eksi 2 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler

Nefes-Yer Eksi İki vizyonda dün itibarıyla yerini aldı. Murat Yıldırım, İlker Aksum gibi birçok tecrübeli oyuncuyu kadrosunda bulunduran dizinin gişeyi iyi bir şekilde açması bekleniyor. 1993 yılında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde geçen Nefes- Yer Eksi İki filmi hikâyeleri kesişen üç farklı karaktere odaklanıyor. Fragmanında çarpıcı sahneler gördüğümüz filmin konusu nedir, oyuncuları kimler ayrıntılarda.

NEFES- YER EKSİ İKİ FİLMİ VİZYONDA: Nefes Yer Eksi 2 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler

Film, 2009 yılında sinemalarda yaklaşık 2,5 milyon seyirci tarafından izlenen "Nefes Vatan Sağolsun" filminin senaristi Hakan Evrensel'in gerçek hayata dayanan "Yer Eksi İki" kitabından beyaz perdeye aktarıldı. Senaryoyu Evrensel kaleme alırken, yönetmenliği Ozan Uzunoğlu üstlendi.

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NEFES- YER EKSİ İKİ FİLMİ VİZYONDA: Nefes Yer Eksi 2 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler

NEFES: YER EKSİ İKİ KONUSU NEDİR?

1993 yılında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde geçen "Nefes - Yer Eksi İki", hikâyeleri kesişen üç farklı karaktere odaklanıyor. Tayfun Yüzbaşı, iki bin metre yükseklikte bir karakolun komutanıdır. Tatlı sert emir komuta yönetimi, pratik zekâsı ve adil tavırları ile altları ve üstleri tarafından sevilen Tayfun Yüzbaşı'nın tek amacı zorlu coğrafyayı herkes için güvenli bir hale getirmektir.

NEFES- YER EKSİ İKİ FİLMİ VİZYONDA: Nefes Yer Eksi 2 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler

OYUNCU KADROSU

Murat Yıldırım - Tayfun Yüzbaşı
İlker Aksum - Gazeteci Ufuk
Şahin Kendirci - Salman
Arda Anarat - Onbaşı Ali
Eren Hacısalihoğlu - Astsubay Oktay
Cezmi Baskın - Şehmuz Ağa
Erdal Cindoruk - Taksici Behçet
Burak Sergen - Metin Paşa
Begüm Akkaya - Meryem
Bestemsu Özdemir - Şebnem
Yasin Çam - Er Ramazan
Rıdvan Aybars Düzey - Üsteğmen Selçuk
Bulut Akkale - Teğmen Cevdet
Doğanay Ünal - Onbaşı Himmet
Emrah Doğan - Teğmen Erdal
Eyüp Kan

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