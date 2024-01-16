ZAMLI NETFLİX ÜYELİK ÜCRETİ 2024 | 16 Ocak Netflix üyelik ücretleri ne kadar oldu, Temel, Standart, Özel kaç TL?

Yeni Netlix üyelik ücreti zam haberleri ardından gündemde. Temel, Standart, Özel olarak ayrılan paketler özelinde zamlı rakamlar takip ediliyor. Platformda yer alan yapımları izlemek için ne kadar ödeyeceklerini öğrenmek isteyenler yeni listeye odaklandı. Peki, zamlı Netflix abonelik fiyatları ne kadar oldu, kaç TL zam geldi?