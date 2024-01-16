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Giriş Tarihi: 16.01.2024 10:49 Güncelleme Tarihi: 16.01.2024 10:49

ZAMLI NETFLİX ÜYELİK ÜCRETİ 2024 | 16 Ocak Netflix üyelik ücretleri ne kadar oldu, Temel, Standart, Özel kaç TL?

Birçok dizi ve filmin takip edildiği platform Netflix'e zam mı geldi sorusu arama motorlarına yöneltiliyor. Yılın belli dönemlerinde ücretlerini artıran yabancı platformun üyeleri ödeyecekleri yeni miktarı sorguluyor. Temel, Standart, Özel Netflix üyelik ücreti 2024 listesi en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Aylık plan üzerinden kaydolunan sistemde yeni rakamlar için zamlı Netflix abonelik fiyatları ne kadar oldu, kaç TL soruları gündemde.

ZAMLI NETFLİX ÜYELİK ÜCRETİ 2024 | 16 Ocak Netflix üyelik ücretleri ne kadar oldu, Temel, Standart, Özel kaç TL?

Yeni Netlix üyelik ücreti zam haberleri ardından gündemde. Temel, Standart, Özel olarak ayrılan paketler özelinde zamlı rakamlar takip ediliyor. Platformda yer alan yapımları izlemek için ne kadar ödeyeceklerini öğrenmek isteyenler yeni listeye odaklandı. Peki, zamlı Netflix abonelik fiyatları ne kadar oldu, kaç TL zam geldi?

ZAMLI NETFLİX ÜYELİK ÜCRETİ 2024 | 16 Ocak Netflix üyelik ücretleri ne kadar oldu, Temel, Standart, Özel kaç TL?

NETFLİX ÜYELİK ÜCRETİNE ZAM!

Netflix Türkiye, üyelik ücretlerine zam yaptı. En düşük paket 99 TL'den 119 TL'ye çıktı.

İşte, diğer paketler:

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ZAMLI NETFLİX ÜYELİK ÜCRETİ 2024 | 16 Ocak Netflix üyelik ücretleri ne kadar oldu, Temel, Standart, Özel kaç TL?

ZAMLI NETFLİX ABONELİK FİYATLARI 2024

Temel: 99 TL > 119 TL

Standart: 149 TL > 176 TL

Özel: 199 TL > 229 TL

ZAMLI NETFLİX ÜYELİK ÜCRETİ 2024 | 16 Ocak Netflix üyelik ücretleri ne kadar oldu, Temel, Standart, Özel kaç TL?

NETFLİX ÜYELİK NASIL YAPILIR?

Netflix üyelik işlemleri platformun resmi inaternet sitesi üzerinde yer alan "Üye Ol" kısmına girerek gerçekleşiyor. Bu adımda seçilecek paketle birlikte kişisel bilgiler ve ödeme kısmına geçiliyor.

Online gerçekleşen sürecin ardından hemen yapımlar izlenmeye başlanıyor.

ZAMLI NETFLİX ÜYELİK ÜCRETİ 2024 | 16 Ocak Netflix üyelik ücretleri ne kadar oldu, Temel, Standart, Özel kaç TL?
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