Giriş Tarihi: 16.01.2024 10:49
Güncelleme Tarihi: 16.01.2024
10:49
ZAMLI NETFLİX ÜYELİK ÜCRETİ 2024 | 16 Ocak Netflix üyelik ücretleri ne kadar oldu, Temel, Standart, Özel kaç TL?
Birçok dizi ve filmin takip edildiği platform Netflix'e zam mı geldi sorusu arama motorlarına yöneltiliyor. Yılın belli dönemlerinde ücretlerini artıran yabancı platformun üyeleri ödeyecekleri yeni miktarı sorguluyor. Temel, Standart, Özel Netflix üyelik ücreti 2024 listesi en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Aylık plan üzerinden kaydolunan sistemde yeni rakamlar için zamlı Netflix abonelik fiyatları ne kadar oldu, kaç TL soruları gündemde.