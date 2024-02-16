Netflix’e zam mı geldi? Ücret güncellemesi iddiaları... 2024 Yeni Netflix abonelik ücreti ne kadar oldu, kaç TL?

Yeni Netlix üyelik ücreti zam paylaşımları ardından yeniden gündemde. Aylık ödeme planına ile çalışan ünlü platform Temel, Standart, Özel olmak üzere üç ayrı paketi kullanıcılarına sunuyor. Yılın başında en düşük paketi 119 TL'ye ulaşan platforma yeniden zam geleceği iddia edildi. Peki, zamlı Netflix abonelik fiyatları ne kadar oldu, kaç TL, Netflix'e zam geldi mi? İşte, detaylar...