Giriş Tarihi: 16.02.2024 15:04
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024
15:04
Netflix'e zam mı geldi? Ücret güncellemesi iddiaları... 2024 Yeni Netflix abonelik ücreti ne kadar oldu, kaç TL?
Son dakika Netflix'e zam mı geldi sorusu sosyal medya kullanıcılarının radarına girdi. Bazı hesaplardan paylaşılan 'yakında gerçekleşecek ücret güncellemesi' şeklindeki yazı sonrası Netflix üyelik ücreti 2024 en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Yerli ve yabancı birçok dizi-filmin yer aldığı platformda yılın belli dönemlerinde fiyat artışı yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde zam alan platformda güncel rakamlar sorgulanıyor. Peki; Temel, Standart, Özel Netflix abonelik fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?