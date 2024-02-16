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Haberler Fotohaber Netflix'e zam mı geldi? Ücret güncellemesi iddiaları... 2024 Yeni Netflix abonelik ücreti ne kadar oldu, kaç TL?
Giriş Tarihi: 16.02.2024 15:04 Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 15:04

Netflix'e zam mı geldi? Ücret güncellemesi iddiaları... 2024 Yeni Netflix abonelik ücreti ne kadar oldu, kaç TL?

Son dakika Netflix'e zam mı geldi sorusu sosyal medya kullanıcılarının radarına girdi. Bazı hesaplardan paylaşılan 'yakında gerçekleşecek ücret güncellemesi' şeklindeki yazı sonrası Netflix üyelik ücreti 2024 en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Yerli ve yabancı birçok dizi-filmin yer aldığı platformda yılın belli dönemlerinde fiyat artışı yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde zam alan platformda güncel rakamlar sorgulanıyor. Peki; Temel, Standart, Özel Netflix abonelik fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Netflix’e zam mı geldi? Ücret güncellemesi iddiaları... 2024 Yeni Netflix abonelik ücreti ne kadar oldu, kaç TL?

Yeni Netlix üyelik ücreti zam paylaşımları ardından yeniden gündemde. Aylık ödeme planına ile çalışan ünlü platform Temel, Standart, Özel olmak üzere üç ayrı paketi kullanıcılarına sunuyor. Yılın başında en düşük paketi 119 TL'ye ulaşan platforma yeniden zam geleceği iddia edildi. Peki, zamlı Netflix abonelik fiyatları ne kadar oldu, kaç TL, Netflix'e zam geldi mi? İşte, detaylar...

Netflix’e zam mı geldi? Ücret güncellemesi iddiaları... 2024 Yeni Netflix abonelik ücreti ne kadar oldu, kaç TL?

NETFLİX'E ZAM GELDİ Mİ?

Netflix Türkiye, üyelik ücretlerine yılbaşında zam yapmıştı. Tam bir ay sonra yeniden zam haberleri gündemde.

'Yakında gerçekleşecek ücret güncellemesi' ibaresiyle yeniden ücretlerin değişeceği düşünülüyor.

Ancak henüz resmi bir fiyat artışı gerçekleşmedi.

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Netflix’e zam mı geldi? Ücret güncellemesi iddiaları... 2024 Yeni Netflix abonelik ücreti ne kadar oldu, kaç TL?

Netflix’e zam mı geldi? Ücret güncellemesi iddiaları... 2024 Yeni Netflix abonelik ücreti ne kadar oldu, kaç TL?

YENİ NETFLİX ABONELİK FİYATLARI 2024

Temel: 99 TL > 119 TL

Standart: 149 TL > 176 TL

Özel: 199 TL > 229 TL

Netflix’e zam mı geldi? Ücret güncellemesi iddiaları... 2024 Yeni Netflix abonelik ücreti ne kadar oldu, kaç TL?

NETFLİX ÜYELİK NASIL YAPILIR?

Netflix üyelik işlemleri platformun resmi inaternet sitesi üzerinde yer alan "Üye Ol" kısmına girerek gerçekleşiyor. Bu adımda seçilecek paketle birlikte kişisel bilgiler ve ödeme kısmına geçiliyor.

Online gerçekleşen sürecin ardından hemen yapımlar izlenmeye başlanıyor.

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