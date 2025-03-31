Nisan ayı kira artış oranı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? 2025 Nisan kira zammı artış oranı ne kadar olacak?

Bu süreçte Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan yıllık TÜFE oranı esas alınır ve bu oran üzerinden bir artış yüzdesi belirlenir. Örneğin mevcut kira bedeli 30.000 TL olan bir ev için %58'lik bir artış oranı uygulanacaksa, 30.000 x 0.58 = 17.400 TL tutarında kira artışı olacak demektir.