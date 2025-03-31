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Giriş Tarihi: 31.03.2025 15:12 Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 15:12

Nisan ayı kira artış oranı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? 2025 Nisan kira zammı artış oranı ne kadar olacak?

Bu ay kira sözleşmesini yenileyecek olan ev ve dükkan sahipleri ile kiracılar Nisan ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak sorusuyla enflasyon rakamlarını araştırıyor. TÜİK tarafından Mart ayı enflasyon verilerinin belirlenmesiyle birlikte Nisan ayı kira artış oranı da netlik kazanacak. Son olarak Şubat ayında enflasyon yüzde 39,05 olarak açıklanmış, kira zammı artış oranı ise yüzde 53,83 olarak belirlenmişti. Peki, 2025 Nisan kira zammı artış oranı ne kadar olacak?

Nisan ayı kira artış oranı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? 2025 Nisan kira zammı artış oranı ne kadar olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun Mart ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklaması bekleniyor. Her ayın ilk günlerinde duyurulan rakamların açıklanacağı tarih, bayram tatili dolayısıyla soru işaretlerine yol açtı. Bu noktada Nisan ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak sorusu gündeme oturdu. Kiracılar ve ev sahipleri 2025 Nisan kira zammı artış oranı ne kadar olacak sorusuyla rakamları araştırmaya koyuldu. İşte merak edilenlerin yanıtı.

Nisan ayı kira artış oranı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? 2025 Nisan kira zammı artış oranı ne kadar olacak?

2025 NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Nisan ayı kira artış oranı mart ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla birlikte netlik kazanacak.

2025 Mart ayı enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Nisan'da açıklanacak.

Rakamlar 3 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 10.00'da belli olacak. Nisan ayı kira artış oranı da bu rakamlarla birlikte duyurulacak.

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Nisan ayı kira artış oranı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? 2025 Nisan kira zammı artış oranı ne kadar olacak?

MART AYI KİRA ZAMMI 2025 NE KADAR OLMUŞTU?

Türkiye İstatistik Kurumu şubat ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK, verilerine göre, mart ayında on iki aylık ortalamalara kira artış oranı yüzde %53,83 olarak gerçekleşti. Şubat ayında ise kira artış bedeli yüzde 56,35 olarak açıklanmıştı.

Nisan ayı kira artış oranı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? 2025 Nisan kira zammı artış oranı ne kadar olacak?

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIYOR?
Geçtiğimiz aylarda kira zamlarında uygulanan %25'lik sınır kaldırılmış ve yeniden enflasyon oranlarına dayalı sisteme geçilmişti. Kira artışları, TÜFE oranları temel alınarak hesaplanıyor.

Nisan ayı kira artış oranı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? 2025 Nisan kira zammı artış oranı ne kadar olacak?

Bu süreçte Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan yıllık TÜFE oranı esas alınır ve bu oran üzerinden bir artış yüzdesi belirlenir. Örneğin mevcut kira bedeli 30.000 TL olan bir ev için %58'lik bir artış oranı uygulanacaksa, 30.000 x 0.58 = 17.400 TL tutarında kira artışı olacak demektir.