Giriş Tarihi: 31.03.2025 15:12
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025
15:12
Nisan ayı kira artış oranı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? 2025 Nisan kira zammı artış oranı ne kadar olacak?
Bu ay kira sözleşmesini yenileyecek olan ev ve dükkan sahipleri ile kiracılar Nisan ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak sorusuyla enflasyon rakamlarını araştırıyor. TÜİK tarafından Mart ayı enflasyon verilerinin belirlenmesiyle birlikte Nisan ayı kira artış oranı da netlik kazanacak. Son olarak Şubat ayında enflasyon yüzde 39,05 olarak açıklanmış, kira zammı artış oranı ise yüzde 53,83 olarak belirlenmişti. Peki, 2025 Nisan kira zammı artış oranı ne kadar olacak?