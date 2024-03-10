Giriş Tarihi: 10.03.2024 01:32
Güncelleme Tarihi: 10.03.2024
01:32
Niyet etmeden oruç tutulur mu? Diyanet açıklaması ile niyet etmeden tutulan oruç kabul olur mu?
Ramazan ayını karşılamak için hazırlandığımız şu günlerde Ramazan ayını oruç ve ibadetle geçirecek olan vatandaşlar oruç tutmanın detayları sıklıkla araştırılıyor. Mübarek Ramazan ayı için tüm İslam alemi iftar ve sahur için hazırlık yaparken bir yandan da "Niyet etmeden oruç tutulur mu, sahurda niyet etmeden oruç kabul olur mu?" sorusuna Diyanet açıklamaları ile yanıt aranıyor. Peki, Ramazan'da her gün niyet etmek zorunlu mu, unutulursa oruç bozulur mu? İşte bu soruların cevapları ve oruç niyeti ile ilgili merak edilenler!