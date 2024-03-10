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Giriş Tarihi: 10.03.2024 01:32 Güncelleme Tarihi: 10.03.2024 01:32

Niyet etmeden oruç tutulur mu? Diyanet açıklaması ile niyet etmeden tutulan oruç kabul olur mu?

Ramazan ayını karşılamak için hazırlandığımız şu günlerde Ramazan ayını oruç ve ibadetle geçirecek olan vatandaşlar oruç tutmanın detayları sıklıkla araştırılıyor. Mübarek Ramazan ayı için tüm İslam alemi iftar ve sahur için hazırlık yaparken bir yandan da "Niyet etmeden oruç tutulur mu, sahurda niyet etmeden oruç kabul olur mu?" sorusuna Diyanet açıklamaları ile yanıt aranıyor. Peki, Ramazan'da her gün niyet etmek zorunlu mu, unutulursa oruç bozulur mu? İşte bu soruların cevapları ve oruç niyeti ile ilgili merak edilenler!

Niyet etmeden oruç tutulur mu? Diyanet açıklaması ile niyet etmeden tutulan oruç kabul olur mu?

Ramazan ayı içerisinde oruç tutarken sahura kalkamayan dolayısıyla niyet edemeyen vatandaşlar, "Niyet etmeden oruç tutulur mu, tutulan oruç kabul olur mu" sorusunun yanıt arıyor. Söz konusu bu soru hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan açıklama geldi. Peki, oruca sabah niyet edilir mi, niyet etmeden tutulan oruç kabul olur mu, oruç tutarken niyet etmeyi unutursak ne yapmalıyız? İşte detaylar.

Niyet etmeden oruç tutulur mu? Diyanet açıklaması ile niyet etmeden tutulan oruç kabul olur mu?

ORUCA NASIL VE NE ZAMAN NİYET EDİLİR?

Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nâfile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine (10 dk.) kadarki süredir ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', 2/85). Bu oruçlar için "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazan'ın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/126-127).

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Niyet etmeden oruç tutulur mu? Diyanet açıklaması ile niyet etmeden tutulan oruç kabul olur mu?

Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, "falanca kaza, keffaret veya adak orucuna" şeklinde belirtilmesi gerekir.

Şâfiî mezhebine göre ise nâfile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nâfile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, 1/331-332).

Niyet etmeden oruç tutulur mu? Diyanet açıklaması ile niyet etmeden tutulan oruç kabul olur mu?

NİYETSİZ, SAHURSUZ ORUÇ KABUL OLUR MU?

Diyanet İşleri Başkanlığı oruca niyet etme konusunda detayları paylaştı. Diyanet'in internet sitesinde şu bilgiler yer aldı; Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih(doğru) değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.

Niyet etmeden oruç tutulur mu? Diyanet açıklaması ile niyet etmeden tutulan oruç kabul olur mu?

ORUÇ TUTMAK İÇİN NE ZAMANA KADAR NİYET EDİLİR?

Oruç tutmaya yeni başlayan Müslümanların en çok merak ettiği sorulardan biri de "Oruç tutmak için ne zamana kadar niyet edilir?" şeklindedir. Yıllardır vatandaşlar arasında en çok kafa karışıklığına yol açan konulardan biri de budur. Oruç için niyet edilecek zaman mezheplere göre de değişiklik göstermektedir. Oruç için niyet etme vakti güneş doğmadan hemen öncesine kadardır. İmsak vaktinden sonra yapılacak niyetin geçerli olması içinse bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş olması ve orucu bozan bir iş yapılmamış olması gerekmektedir. Aksi halde bu niyet caiz değildir.

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