Norveç-İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası çeyrek finali

Dünya Kupası'nda son dört takım arasına kalma mücadelesi sürüyor. Norveç ile İngiltere, çeyrek final turunun dikkat çeken eşleşmelerinden birinde karşı karşıya gelecek. İki takım da son 16 turunda zorlu rakiplerini geçerek yoluna devam etti. Karşılaşmayı kazanan ekip, turnuvada yarı finale yükselecek.