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Norveç-İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası çeyrek finali
Giriş Tarihi: 11.07.2026 08:53
Norveç-İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası çeyrek finali
2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı Norveç ile İngiltere arasında oynanacak mücadeleyle devam edecek. Turnuvada güçlü rakiplerini geride bırakan iki ekip, yarı final biletini almak için karşılaşacak. Peki, Norveç-İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya ilişkin bilgiler…