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Giriş Tarihi: 11.07.2026 08:53

Norveç-İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası çeyrek finali

2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı Norveç ile İngiltere arasında oynanacak mücadeleyle devam edecek. Turnuvada güçlü rakiplerini geride bırakan iki ekip, yarı final biletini almak için karşılaşacak. Peki, Norveç-İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya ilişkin bilgiler…

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Norveç-İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası çeyrek finali

Dünya Kupası'nda son dört takım arasına kalma mücadelesi sürüyor. Norveç ile İngiltere, çeyrek final turunun dikkat çeken eşleşmelerinden birinde karşı karşıya gelecek. İki takım da son 16 turunda zorlu rakiplerini geçerek yoluna devam etti. Karşılaşmayı kazanan ekip, turnuvada yarı finale yükselecek.

Norveç-İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası çeyrek finali

NORVEÇ-İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde oynanacak Norveç-İngiltere maçı, Türkiye saatiyle 12 Temmuz 2026 Pazar günü saat 00.00'da başlayacak.

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Norveç-İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası çeyrek finali

KARŞILAŞMA NEREDE OYNANACAK?

ABD'nin Florida eyaletindeki Miami Stadı'nda oynanacak. FIFA'nın maç merkezinde mücadele 11 Temmuz saat 21.00 UTC olarak yer alıyor. Bu saat Türkiye'de 12 Temmuz gece yarısına denk geliyor.

Norveç-İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası çeyrek finali

NORVEÇ-İNGİLTERE MAÇI HANGİ KANALDA?

Norveç-İngiltere maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak. Karşılaşma ayrıca TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden izlenebilecek.

Norveç-İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası çeyrek finali

NORVEÇ VE İNGİLTERE ÇEYREK FİNALE NASIL YÜKSELDİ?

Norveç, son 16 turunda turnuvanın favorileri arasında gösterilen Brezilya ile karşılaştı. Rakibini 2-1 mağlup eden Norveç, Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

İngiltere, son 16 turunda ev sahibi ülkelerden Meksika ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 3-2 kazanan İngilizler, adını çeyrek finale yazdırdı

Norveç-İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası çeyrek finali

MAÇIN KAZANANI KİMLE OYNAYACAK?

Norveç-İngiltere maçını kazanan takım, yarı finalde Arjantin-İsviçre karşılaşmasının galibiyle mücadele edecek. Yarı final karşılaşması 15 Temmuz'da oynanacak.

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