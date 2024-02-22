Oba Makarna halka arz kaç lot verir, fiyatı ne kadar? Oba Makarnacılık halka arz katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var?

OBA MAKARNA KAÇ LOT VERİR?
Oba Makarna halka arz 96,336,345 lot dağıtımı gerçekleştirecek.
Tahsilat Grupları
%49 Yurt İçi Bireysel Yatırımcı - 47.204.809 Lot
%45 Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı - 43.351.355 Lot
%5 Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı - 4.816.818 Lot
%1 Şirket Çalışanları - 963.363 Lot
En Fazla Kaç Lot Gelebilir?
2,1 Milyon katılıma göre 23 Lot (902 TL)
2,5 Milyon katılıma göre 19 Lot (745 TL)
2,9 Milyon katılıma göre 17 Lot (667 TL)
3,3 Milyon katılıma göre 15 Lot (588 TL)
3,7 Milyon katılıma göre 13 Lot (510 TL)
4,1 Milyon katılıma göre 12 Lot (470 TL)
4,5 Milyon katılıma göre 11 Lot (431 TL)
4,9 Milyon katılıma göre 10 Lot (392 TL)