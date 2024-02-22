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Haberler Fotohaber Oba Makarna halka arz kaç lot verir, fiyatı ne kadar? Oba Makarnacılık halka arz katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var?
Giriş Tarihi: 22.02.2024 09:38 Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 09:38

Oba Makarna halka arz kaç lot verir, fiyatı ne kadar? Oba Makarnacılık halka arz katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var?

Sermaye Piyasası Kurulu SPK onayı alan Oba Makarnacılık halka arz takviminde yerini aldı. Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. halka arz fiyatı, olası lot dağıtım sayıları, dağıtım şekli, katılım endeksine uygun olup olmadığı gibi tüm detaylar yatırımcılar tarafından araştırılmaya başlandı. Aracı kurumu Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. olarak belirlenen şirket, sonuçların açıklanması ardından OBAMS Bist kodu ile Yıldız Pazar'da işlem görecek. Peki, Oba Makarna halka arz ne zaman?

Oba Makarna halka arz kaç lot verir, fiyatı ne kadar? Oba Makarnacılık halka arz katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var?

Sermaye Piyasası Kurulu SPK'dan Oba Makarna'nın halka arzı için onay çıktı. Takvime göre, talep toplama işlemleri 22 Şubat itibarıyla başladı. Hal böyleyken Oba Makarna halka arzı hakkında ayrıntıları öğrenmek isteyen yatırımcılar arama motorlarına yöneldi. Şirketin halka arzında toplam 96 milyon 336 bin 345 adet pay satışa sunulacak. İşte, Oba Makarna halka arz fiyatı, tarihi ve olası lot dağıtım sayıları...

Oba Makarna halka arz kaç lot verir, fiyatı ne kadar? Oba Makarnacılık halka arz katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var?

OBA MAKARNA TALEP TOPLAMA TARİHLERİ || OBA MAKARNA HALKA ARZ NE ZAMAN?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. halka arzına onay verdi. Oba Makarna talep toplama tarihleri de belli oldu.

Oba Makarna paylarının halka arzı, 22-23 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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Oba Makarna halka arz kaç lot verir, fiyatı ne kadar? Oba Makarnacılık halka arz katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var?

OBA MAKARNACILIK HİSSE FİYATI NE KADAR?

Oba Makarnacılık halka arzında 1 TL değerli nominal paylar, 39,24 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Ek pay satışı yapılmayacak.

Firmanın halka arzının büyüklüğü 3.780.238.178 TL olarak açıklanırken halka açıklık oranı yüzde 20,1 olarak belirlendi.

Oba Makarna halka arz kaç lot verir, fiyatı ne kadar? Oba Makarnacılık halka arz katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var?

OBA MAKARNACILIK HİSSE KODU NE?

Talep toplama sürecinin sona ermesinin ardından Oba Makarnacılık ''OBAMS'' Bist kodu ile Yıldız Pazar'da işlem görecek. Halka arzda T1-T2 bakiye kullanılamayacak.

Oba Makarna halka arz kaç lot verir, fiyatı ne kadar? Oba Makarnacılık halka arz katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var?

OBA MAKARNA KAÇ LOT VERİR?

Oba Makarna halka arz 96,336,345 lot dağıtımı gerçekleştirecek.

Tahsilat Grupları

%49 Yurt İçi Bireysel Yatırımcı - 47.204.809 Lot

%45 Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı - 43.351.355 Lot

%5 Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı - 4.816.818 Lot

%1 Şirket Çalışanları - 963.363 Lot

En Fazla Kaç Lot Gelebilir?

2,1 Milyon katılıma göre 23 Lot (902 TL)

2,5 Milyon katılıma göre 19 Lot (745 TL)

2,9 Milyon katılıma göre 17 Lot (667 TL)

3,3 Milyon katılıma göre 15 Lot (588 TL)

3,7 Milyon katılıma göre 13 Lot (510 TL)

4,1 Milyon katılıma göre 12 Lot (470 TL)

4,5 Milyon katılıma göre 11 Lot (431 TL)

4,9 Milyon katılıma göre 10 Lot (392 TL)

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