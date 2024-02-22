Oba Makarna halka arz kaç lot verir, fiyatı ne kadar? Oba Makarnacılık halka arz katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var?

Sermaye Piyasası Kurulu SPK'dan Oba Makarna'nın halka arzı için onay çıktı. Takvime göre, talep toplama işlemleri 22 Şubat itibarıyla başladı. Hal böyleyken Oba Makarna halka arzı hakkında ayrıntıları öğrenmek isteyen yatırımcılar arama motorlarına yöneldi. Şirketin halka arzında toplam 96 milyon 336 bin 345 adet pay satışa sunulacak. İşte, Oba Makarna halka arz fiyatı, tarihi ve olası lot dağıtım sayıları...