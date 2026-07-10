OBP Puanı ile Öğrenci Alan Liseler 2026! İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa sınavsız OBP ile Alan Okullar

2026 LGS tercih döneminde öğrenciler yalnızca merkezi sınavla alan liseleri değil, yerel yerleştirme ile öğrenci alan liseleri de araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yerleştirme sistemi kapsamında bazı okullara girişte LGS puanı yerine öğrencinin ikamet adresi, okul başarı puanı (OBP) ve diğer yerleştirme kriterleri dikkate alınıyor. Adaylar, tercih sürecinde kendilerine uygun okulları e-Okul sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.