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OBP Puanı ile Öğrenci Alan Liseler 2026! İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa sınavsız OBP ile Alan Okullar
Giriş Tarihi: 10.07.2026 09:14
Güncelleme Tarihi: 10.07.2026 10:45
OBP Puanı ile Öğrenci Alan Liseler 2026! İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa sınavsız OBP ile Alan Okullar
LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler için tercih süreci başlayacak. LGS puanı ile öğrenci alan okulların yanı sıra sınavsız yerleştirme kapsamında öğrenci kabul eden liseler de araştırılıyor. Öğrenciler, OBP puanına göre lise tercihleri, yerel yerleştirme şartları ve e-Okul üzerinden yayımlanan okul listelerini inceleyerek tercihlerini oluşturacak. İşte 2026 sınavsız öğrenci alan liseler...