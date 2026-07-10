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Haberler Fotohaber OBP Puanı ile Öğrenci Alan Liseler 2026! İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa sınavsız OBP ile Alan Okullar
Giriş Tarihi: 10.07.2026 09:14 Güncelleme Tarihi: 10.07.2026 10:45

OBP Puanı ile Öğrenci Alan Liseler 2026! İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa sınavsız OBP ile Alan Okullar

LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler için tercih süreci başlayacak. LGS puanı ile öğrenci alan okulların yanı sıra sınavsız yerleştirme kapsamında öğrenci kabul eden liseler de araştırılıyor. Öğrenciler, OBP puanına göre lise tercihleri, yerel yerleştirme şartları ve e-Okul üzerinden yayımlanan okul listelerini inceleyerek tercihlerini oluşturacak. İşte 2026 sınavsız öğrenci alan liseler...

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OBP Puanı ile Öğrenci Alan Liseler 2026! İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa sınavsız OBP ile Alan Okullar

2026 LGS tercih döneminde öğrenciler yalnızca merkezi sınavla alan liseleri değil, yerel yerleştirme ile öğrenci alan liseleri de araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yerleştirme sistemi kapsamında bazı okullara girişte LGS puanı yerine öğrencinin ikamet adresi, okul başarı puanı (OBP) ve diğer yerleştirme kriterleri dikkate alınıyor. Adaylar, tercih sürecinde kendilerine uygun okulları e-Okul sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.

OBP Puanı ile Öğrenci Alan Liseler 2026! İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa sınavsız OBP ile Alan Okullar

LGS 2026 TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI!

Millî Eğitim Bakanlığınca, "2026 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu" yayımlandı. Buna göre Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki ortaöğretim kurumları tercih süreci, 13-27 Temmuz tarihleri arasında yapılacak, yerleştirme sonuçları ise 5 Ağustos'ta açıklanacak.


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OBP Puanı ile Öğrenci Alan Liseler 2026! İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa sınavsız OBP ile Alan Okullar

SINAVSIZ OBP İLE ÖĞRENCİ ALAN LİSELER HANGİLERİ?

Sınavsız öğrenci alan liseler, merkezi sınav puanı şartı olmadan yerel yerleştirme sistemi ile öğrenci kabul eden okullardır. Bu kapsamda Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri ve mesleki ve teknik Anadolu liseleri arasında yer alan bazı okullara öğrenciler adres bilgileri ve başarı durumlarına göre yerleşebilir.

Yerel yerleştirmede öğrencilerin kayıt alanı, ikamet adresi, Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP), devamsızlık durumu ve geçmiş yıl başarı puanları gibi kriterler dikkate alınır.

OBP Puanı ile Öğrenci Alan Liseler 2026! İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa sınavsız OBP ile Alan Okullar

OBP İLE LİSE TERCİHİ NASIL YAPILIR?

LGS'ye giren veya merkezi sınav puanı ile tercih yapmak istemeyen öğrenciler, yerel yerleştirme kapsamında lise tercihi yapabilir. Bu süreçte öğrencilerin okul başarı puanı ve kayıt bölgesi önemli rol oynar.

Yerel yerleştirme tercihlerinde öğrenciler, ikamet ettikleri bölgeye yakın okulları öncelikli olarak değerlendirebilir. Tercihler e-Okul sistemi üzerinden yapılırken, okul kontenjanları ve kayıt alanları da dikkate alınır.

OBP Puanı ile Öğrenci Alan Liseler 2026! İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa sınavsız OBP ile Alan Okullar

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR VE BURSA SINAVSIZ ALAN LİSELER

Büyükşehirlerde sınavsız öğrenci alan liseler, öğrencilerin en çok araştırdığı konular arasında bulunuyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa başta olmak üzere tüm illerde yerel yerleştirme kapsamında öğrenci alan okulların listesi MEB ve e-Okul sistemleri üzerinden takip edilebilecek.

Öğrenciler; il, ilçe, okul türü ve kayıt alanı seçeneklerini kullanarak kendilerine uygun liseleri inceleyebilecek.

OBP Puanı ile Öğrenci Alan Liseler 2026! İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa sınavsız OBP ile Alan Okullar

SINAVSIZ LİSE TERCİHİNDE HANGİ KRİTERLER DİKKATE ALINIR?

Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullarda değerlendirme yapılırken şu kriterler göz önünde bulundurulur:

Öğrencinin ikamet adresi ve kayıt alanı
Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)
Devamsızlık durumu
8, 7 ve 6. sınıf yıl sonu başarı puanları
Tercih önceliği

Bu kriterler doğrultusunda öğrencilerin yerleştirme işlemleri gerçekleştirilir.

OBP Puanı ile Öğrenci Alan Liseler 2026! İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa sınavsız OBP ile Alan Okullar

SINAVSIZ LİSE LİSTELERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Öğrenciler, sınavsız öğrenci alan liselerin güncel bilgilerine e-Okul sistemi üzerinden ulaşabilecek. Sistem üzerinden okul türü, il ve ilçe seçimi yapılarak tercih edilebilecek okullar görüntülenebilecek.

OBP Puanı ile Öğrenci Alan Liseler 2026! İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa sınavsız OBP ile Alan Okullar
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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