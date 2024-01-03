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Haberler Fotohaber OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2024 | Aralık enflasyonu ile yeni yüzde ne kadar oldu? 25 sınırı kalktı mı, devam edecek mi?
Giriş Tarihi: 03.01.2024 09:42 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024 10:07

OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2024 | Aralık enflasyonu ile yeni yüzde ne kadar oldu? 25 sınırı kalktı mı, devam edecek mi?

Binlerce kiracı ve ev sahibini yakından ilgilendiren kira artış oranı için araştırmalar başladı. Kira zammına yapılan yüzde 25 sınırı Aralık ayında da devam ederken bugün açıklanacak enflasyon verileri ile Ocak kira artış oranı belli olacak. Peki, 2024 Ocak ayı konut ve işyeri kira artış oranı ne kadar oldu, yüzde kaç, belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? İşte, yanıtı.

OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2024 | Aralık enflasyonu ile yeni yüzde ne kadar oldu? 25 sınırı kalktı mı, devam edecek mi?

Kira artış oranı Ocak 2024 için heyecanlı bekleyiş sürüyor. TÜİK tarafından her ay açıklanan enflasyon oranı bu kez 6 aylık verinin tamamlanmasıyla emekli ve memur skalasını yükseltecek. Yüksek kira fiyatlarının önüne geçmek için yapılan sabit kira uygulamasının devam edip etmeyeceği merak konusu. Peki, Ocak ayı kira artış oranı ne kadar oldu?

OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2024 | Aralık enflasyonu ile yeni yüzde ne kadar oldu? 25 sınırı kalktı mı, devam edecek mi?

ARALIK AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI!

Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak 2024 Aralık ayı enflasyon oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon oranını açıkladı. Buna göre enflasyon oranı Aralık'ta aylık bazda yüzde 2,93, yıllık bazda ise yüzde 64,77 olarak gerçekleşti.

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OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2024 | Aralık enflasyonu ile yeni yüzde ne kadar oldu? 25 sınırı kalktı mı, devam edecek mi?

ARALIK AYI KİRA ARTIŞI NE KADAR OLDU?

yüzde 25 sınırlama getiren uygulama 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edilecek. Meclis bayramdan sonra toplandığında düzenleme yasalaşacak.

Kirada yüzde 25 zam sınırlaması sadece konut üzerinde etkili oluyor. İşyeri bu kapsamda değil.

OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2024 | Aralık enflasyonu ile yeni yüzde ne kadar oldu? 25 sınırı kalktı mı, devam edecek mi?

KİRA ZAM ORANI HESAPLAMA

KONUT ÖRNEK HESAP

Mevcut Kira Bedeli: 3.000,00 TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Ağustos 2023

Girdiğiniz Artış Oranı: %25

Kira Artış Tutarı: 750,00 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 3.750,00 TL

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 45.000,00 TL

OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2024 | Aralık enflasyonu ile yeni yüzde ne kadar oldu? 25 sınırı kalktı mı, devam edecek mi?

İŞYERİ KİRA HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 10.000,00 TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Ağustos 2023

Girdiğiniz Artış Oranı: %57,45

Kira Artış Tutarı: 5.745,00 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 15.745,00 TL

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 188.940,00 TL

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