OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2024 | Aralık enflasyonu ile yeni yüzde ne kadar oldu? 25 sınırı kalktı mı, devam edecek mi?

Kira artış oranı Ocak 2024 için heyecanlı bekleyiş sürüyor. TÜİK tarafından her ay açıklanan enflasyon oranı bu kez 6 aylık verinin tamamlanmasıyla emekli ve memur skalasını yükseltecek. Yüksek kira fiyatlarının önüne geçmek için yapılan sabit kira uygulamasının devam edip etmeyeceği merak konusu. Peki, Ocak ayı kira artış oranı ne kadar oldu?