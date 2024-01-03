Giriş Tarihi: 03.01.2024 09:42
Güncelleme Tarihi: 03.01.2024
10:07
OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2024 | Aralık enflasyonu ile yeni yüzde ne kadar oldu? 25 sınırı kalktı mı, devam edecek mi?
Binlerce kiracı ve ev sahibini yakından ilgilendiren kira artış oranı için araştırmalar başladı. Kira zammına yapılan yüzde 25 sınırı Aralık ayında da devam ederken bugün açıklanacak enflasyon verileri ile Ocak kira artış oranı belli olacak. Peki, 2024 Ocak ayı konut ve işyeri kira artış oranı ne kadar oldu, yüzde kaç, belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? İşte, yanıtı.