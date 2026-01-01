OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLUYOR! Ocak 2026 kira artış oranı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 01.01.2026 12:20

Ocak ayının başlamasıyla birlikte kira artışlarına dair meraklar arttı. Enflasyon verilerinin netleşmesinin ardından, kira sözleşmelerini yenileyecek milyonlarca kişi için uygulanabilecek zam oranı da netlik kazanacak. TÜFE rakamları, 2026 Ocak ayında konut ve iş yerleri için yapılabilecek kira artışlarının üst sınırını belirleyecek. Peki, 2026 Ocak ayında kira zammı ne kadar olacak ve bu oran nasıl hesaplanıyor?

Ocak ayı yaklaşırken, kira sözleşmesini yenileyecek olanlar 2026 yılı kira artış oranını mercek altına aldı. TÜİK'in açıklayacağı enflasyon rakamları, Ocak 2026'da geçerli olacak kira zam oranını belirleyecek. Peki, 2026 Ocak ayında kira zam oranı ne kadar olacak?

OCAK 2026 KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ocak 2026 dönemine ait kira artış oranı (yani TÜFE 12 aylık ortalaması), Ocak ayının ilk haftasında açıklanacak TÜİK verileriyle belli olacak.

Aralık ayı enflasyon oranı, 5 Ocak 2026 Pazartesi günü kamuoyu ile paylaşılacak.

KİRA ZAMMI NASIL HESAPLANIR?

Konut ve iş yeri kira sözleşmelerinde yasal olarak uygulanabilecek en yüksek artış oranı hesabında TÜFE on iki aylık ortalaması esas alınır.

Hem konut hem de iş yeri kiralarında en yüksek artış oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) on iki aylık ortalama değişim oranı ile sınırlıdır.

2025 ARALIK AYI KİRA ZAM ORANI NE KADARDI?

2025 Aralık ayında kira tavan zam oranı 35,91 olarak açıklandı. Bu kapsamda ev sahipleri kiralarına yüzde 35,91 oranında zam uyguladı.

KİRA ZAMMI HESAPLAMA

Mevcut kira bedeli: 15.000 TL

Kira zam oranı: % 35,91

Zamlı fiyat: 5.5386,5

Yeni kira bedeli: 20.386,5 TL