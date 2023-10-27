ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik Görevlisi 105. Dönem ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı

Özel Güvenlik 105. Temel Eğitim ve 81. Yenilime Eğitimi Sınavı 21 Ekim 2023 tarihinde binlerce adayın katılımıyla gerçekleştirildi. Şimdi ise sırada sonuç adımı var. Bu noktada söz konusu imtihanda ter döken binlerce aday ''ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt arıyor. Özel Güvenlik Görevlisi 105.Temel Eğitim sınav sonuçları yapılan değerlendirmeler sonrası EGM tarafından duyurulacak. Peki, ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır? İşte, sonuç tarihi ve tüm detaylar…