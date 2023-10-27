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Haberler Fotohaber ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik Görevlisi 105. Dönem ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 27.10.2023 23:20 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023 23:20

ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik Görevlisi 105. Dönem ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı

105. Dönem ÖGG sınav sonuçları son dakika açıklandı duyurusu için geri sayım başladı. 21 Ekim 2023 tarihinde düzenlenen Özel Güvenlik 105. Temel Eğitim ve 81. Yenilime Eğitimi Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak merak ediliyor. Binlerce özel güvenlik görevlisi adayı Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM)'den gelecek açıklamalara kilitlenmiş durumda. Sonuç bilgisi egm.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak. Peki, 2023 ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte 105. ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı…

ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik Görevlisi 105. Dönem ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı

Özel Güvenlik 105. Temel Eğitim ve 81. Yenilime Eğitimi Sınavı 21 Ekim 2023 tarihinde binlerce adayın katılımıyla gerçekleştirildi. Şimdi ise sırada sonuç adımı var. Bu noktada söz konusu imtihanda ter döken binlerce aday ''ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt arıyor. Özel Güvenlik Görevlisi 105.Temel Eğitim sınav sonuçları yapılan değerlendirmeler sonrası EGM tarafından duyurulacak. Peki, ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır? İşte, sonuç tarihi ve tüm detaylar…

ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik Görevlisi 105. Dönem ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı

ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik 105. Temel Eğitim ve 81. Yenilime Eğitimi Sınavı sonuç tarihi belli oldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılan açıklamaya göre, 105. Dönem ÖGG sınav sonuçları, yapılan değerlendirme sonrası 17 Kasım 2023 tarihinde ilan edilecek.

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ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik Görevlisi 105. Dönem ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı

105. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

105. Dönem ÖGG sınav sonuçları Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet adresi https://onlineislemler.egm.gov.tr/ üzerinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.

ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik Görevlisi 105. Dönem ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı

SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.

ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik Görevlisi 105. Dönem ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı

Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.

Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.

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