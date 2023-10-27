ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik Görevlisi 105. Dönem ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı

105. Dönem ÖGG sınav sonuçları son dakika açıklandı duyurusu için geri sayım başladı. 21 Ekim 2023 tarihinde düzenlenen Özel Güvenlik 105. Temel Eğitim ve 81. Yenilime Eğitimi Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak merak ediliyor. Binlerce özel güvenlik görevlisi adayı Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM)'den gelecek açıklamalara kilitlenmiş durumda. Sonuç bilgisi egm.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak. Peki, 2023 ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte 105. ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı…