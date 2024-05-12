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Giriş Tarihi: 12.05.2024 23:28 Güncelleme Tarihi: 12.05.2024 23:28

ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik Görevlisi 108. Dönem ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı

108. Dönem ÖGG sonuçları son dakika açıklandı duyurusu için geri sayım başladı. 27 Nisan 2024 tarihinde düzenlenen Özel Güvenlik 108. Temel Eğitim ve 84. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak merak ediliyor. Binlerce özel güvenlik görevlisi adayı Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) gelecek açıklamalara kilitlenmiş durumda. Sonuç bilgisi https://www.egm.gov.tr/ozelguvenlik adresi üzerinden erişime açılacak. Peki, 2024 ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte 108. ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı…

ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik Görevlisi 108. Dönem ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı

Özel Güvenlik 108. Temel Eğitim ve 84. Yenileme Eğitimi 27 Nisan 2024 tarihinde binlerce adayın katılımıyla gerçekleştirildi. Şimdi ise sırada sonuç adımı var. Bu noktada söz konusu imtihanda ter döken binlerce aday ''2024 ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt arıyor. Özel Güvenlik Görevlisi 108. Temel Eğitim sınav sonuçları yapılan değerlendirmeler sonrası EGM tarafından duyurulacak. Peki, 108. Dönem ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır? İşte, sonuç tarihi ve tüm detaylar…

ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik Görevlisi 108. Dönem ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı

ÖGG SINAV SORULARI CEVAPLARI YAYINLANDI!

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından organize edilen 108. dönem ÖGG sınavı soruları ve cevapları, 30 Nisan 2024 tarihinde yayınlandı.

Özel güvenlik sınavı A ve B soru kitapçıkları ve cevap anahtarları 'www.egm.gov.tr/ozelguvenlik' internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek.

ÖZEL GÜVENLİK 108. TEMEL EĞİTİM A KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖZEL GÜVENLİK 108. TEMEL EĞİTİM B KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖZEL GÜVENLİK 84. YENİLEME EĞİTİMİ A KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖZEL GÜVENLİK 84. YENİLEME EĞİTİMİ B KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

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ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik Görevlisi 108. Dönem ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik 108. Temel Eğitim Ve 84. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuç tarihi belli oldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yayınlanan kılavuza göre, 108. Dönem ÖGG sınav sonuçları, yapılan değerlendirme sonrası 17 Mayıs 2024 tarihinde açıklanacak.

ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik Görevlisi 108. Dönem ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı

108. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

108. Dönem ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.

ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik Görevlisi 108. Dönem ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı

SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.

Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.

Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.

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