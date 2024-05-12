ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik Görevlisi 108. Dönem ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı

Giriş Tarihi: 12.05.2024 23:28
Güncelleme Tarihi: 12.05.2024
23:28
108. Dönem ÖGG sonuçları son dakika açıklandı duyurusu için geri sayım başladı. 27 Nisan 2024 tarihinde düzenlenen Özel Güvenlik 108. Temel Eğitim ve 84. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak merak ediliyor. Binlerce özel güvenlik görevlisi adayı Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) gelecek açıklamalara kilitlenmiş durumda. Sonuç bilgisi https://www.egm.gov.tr/ozelguvenlik adresi üzerinden erişime açılacak. Peki, 2024 ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte 108. ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı…