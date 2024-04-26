Giriş Tarihi: 26.04.2024 10:44
Güncelleme Tarihi: 26.04.2024
10:45
ÖGG sınavı ne zaman saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika? 2024 108. dönem Özel Güvenlik Sınavı süresi, başlangıç ve bitiş saati!
Özel Güvenlik 108. Temel Eğitim ve 84. Yenileme Eğitimi sınavı (ÖGG) 27 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Güvenlik olmak için söz konusu sınava katılım sağlayacak binlerce aday "2024 ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaç soru, kaç dakika?" şeklindeki sorulara yanıt aramaya başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan kılavuzda 2024 yılının ikinci sınavı için saat ve süre bilgileri yanı sıra soru sayısı ve sonuç açıklanma tarihine de yer verilmişti. Peki, 108. dönem ÖGG sınavı saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika sürecek? İşte, EGM ile 2024 108. dönem Özel Güvenlik Sınavı süresi, başlangıç ve bitiş saati!