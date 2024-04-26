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Haberler Fotohaber ÖGG sınavı ne zaman saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika? 2024 108. dönem Özel Güvenlik Sınavı süresi, başlangıç ve bitiş saati!
Giriş Tarihi: 26.04.2024 10:44 Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 10:45

ÖGG sınavı ne zaman saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika? 2024 108. dönem Özel Güvenlik Sınavı süresi, başlangıç ve bitiş saati!

Özel Güvenlik 108. Temel Eğitim ve 84. Yenileme Eğitimi sınavı (ÖGG) 27 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Güvenlik olmak için söz konusu sınava katılım sağlayacak binlerce aday "2024 ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaç soru, kaç dakika?" şeklindeki sorulara yanıt aramaya başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan kılavuzda 2024 yılının ikinci sınavı için saat ve süre bilgileri yanı sıra soru sayısı ve sonuç açıklanma tarihine de yer verilmişti. Peki, 108. dönem ÖGG sınavı saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika sürecek? İşte, EGM ile 2024 108. dönem Özel Güvenlik Sınavı süresi, başlangıç ve bitiş saati!

ÖGG sınavı ne zaman saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika? 2024 108. dönem Özel Güvenlik Sınavı süresi, başlangıç ve bitiş saati!

108. Dönem Özel Güvenlik Sınavı süresi, başlangıç ve bitiş saati gündemdeki yerini aldı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen sınava, özel güvenlik mesleğini yapmak ve gerekli sertifikaları almak isteyen adaylar katılım sağlayacak. Bu noktada "ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, kaç dakika sürecek?" soruları yanıt aramaya başladı. Özel Güvenlik 108. Temel Eğitim ve 84. Yenileme Eğitimi sınavı (ÖGG) 27 Nisan tarihinde düzenlenecek olup silahlı ve silahsız oturumlarda adaylara çoktan seçmeli 100 soru yöneltilecek. İşte, EGM ile 2024 Özel Güvenlik Sınavı süresi ile ÖGG sınavı başlangıç ve bitiş saati.

ÖGG sınavı ne zaman saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika? 2024 108. dönem Özel Güvenlik Sınavı süresi, başlangıç ve bitiş saati!

108. DÖNEM ÖGG SINAVI NE ZAMAN 2024, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE KAÇTA BİTİYOR?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yayımlanan kılavuza göre, Özel Güvenlik 108. Temel Eğitim Ve 84. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) tarihi belli oldu.

Buna göre 2024 yılının ikinci Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG), 27 Nisan 2024 Cumartesi günü yapılacak ve saat 10.00'da başlayacak.

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ÖGG sınavı ne zaman saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika? 2024 108. dönem Özel Güvenlik Sınavı süresi, başlangıç ve bitiş saati!

ÖZEL GÜVENLİK SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

Sınav süresi, silahlı sınava girecek kursiyerler için (100 adet genel soru + 25 adet silah bilgisi) 150 dakika, silahsız sınava girecek kursiyerler için (sadece 100 adet genel soru) 120 dakika, silah farkı sınavına girecek kursiyerler için (sadece 25 adet silah bilgisi) 30 dakikadır.

Herhangi bir ek süre verilmeyecektir. Sınava giren adaylar ilk 30 dakika ve son 20 dakika içinde sınav salonunu terk edemeyeceklerdir.

ÖGG sınavı ne zaman saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika? 2024 108. dönem Özel Güvenlik Sınavı süresi, başlangıç ve bitiş saati!

Sınavda adaylara 100 adet çoktan seçmeli soru sorulacaktır. Her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden olacaktır. Soru grupları aynı olan adayların arka arkaya ve yan yana oturmalarına müsaade edilmeyecektir.

Silah farkı sınavına giren adaylar için 25 adet çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu sorulacaktır. Silah farkı eğitimi almış olan adaylar sadece silah bilgisi sorularını cevaplayacaktır. Değerlendirme her bir soru iki puan olmak üzere 50 puan üzerinden yapılacaktır.

Adaylar yazılı sınavda optik cevap formlarını doldurmak üzere yumuşak kurşun kalem ve silgi kullanacaktır.

ÖGG sınavı ne zaman saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika? 2024 108. dönem Özel Güvenlik Sınavı süresi, başlangıç ve bitiş saati!

ÖGG SINAV SORULARI CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

108. dönem ÖGG sınavı soruları ve cevapları, 30 Nisan 2024 tarihinde adayların erişimine sunulacak.

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