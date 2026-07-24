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Giriş Tarihi: 24.07.2026 07:11

ÖGG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! 121. Temel Eğitim Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

5 Temmuz 2026'da düzenlenen 121. Temel Eğitim ve 97. Yenileme Eğitimi Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavının ardından adayların gözü sonuç takvimine çevrildi. Binlerce kişinin katıldığı sınav sonrası Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), ÖGG sonuçlarının ilan edileceği tarihi duyurdu. Peki, ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

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ÖGG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! 121. Temel Eğitim Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

5 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilen 121. Temel Eğitim ve 97. Yenileme Eğitimi ÖGG sınavına katılan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yayımlanan takvim doğrultusunda sonuçların ilan tarihi belli olurken, adaylar puan ve başarı bilgilerine sonuçların açıklanmasının ardından çevrim içi olarak erişebilecek.

ÖGG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! 121. Temel Eğitim Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nın yayımladığı 121. Temel Eğitim ve 97. Yenileme Eğitimi Sınavı takvimine göre, ÖGG sınav sonuçlarının 24 Temmuz 2026 Cuma günü ilan edilmesi öngörülüyor.

Sonuçların EGM tarafından gün içinde erişime açılması beklenirken, duyurunun ardından adaylar sınav sonuçlarını online sistem üzerinden görüntüleyebilecek.

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ÖGG SONUCU NASIL SORGULANIR?

ÖGG sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının sonuç sorgulama ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ve istenen diğer bilgilerle sonuçlarını öğrenebilecek.

Sonuç ekranında adayların;

Yazılı sınav puanı,

Uygulamalı sınav durumu,

Başarılı veya başarısız bilgisi

yer alacak.

ÖGG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! 121. Temel Eğitim Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖGG SONUÇ SORGULAMA EKRANI

ÖGG sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının resmi sonuç sorgulama sistemi üzerinden puanlarını ve başarı durumlarını öğrenebilecek. Sonuç ekranının erişime açılmasıyla birlikte adaylar, sınav performanslarını detaylı şekilde görüntüleyebilecek.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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