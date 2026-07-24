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ÖGG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! 121. Temel Eğitim Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 24.07.2026 07:11
ÖGG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! 121. Temel Eğitim Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
5 Temmuz 2026'da düzenlenen 121. Temel Eğitim ve 97. Yenileme Eğitimi Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavının ardından adayların gözü sonuç takvimine çevrildi. Binlerce kişinin katıldığı sınav sonrası Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), ÖGG sonuçlarının ilan edileceği tarihi duyurdu. Peki, ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?