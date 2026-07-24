ÖGG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! 121. Temel Eğitim Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

5 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilen 121. Temel Eğitim ve 97. Yenileme Eğitimi ÖGG sınavına katılan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yayımlanan takvim doğrultusunda sonuçların ilan tarihi belli olurken, adaylar puan ve başarı bilgilerine sonuçların açıklanmasının ardından çevrim içi olarak erişebilecek.