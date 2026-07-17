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Haberler Fotohaber Öğrenci abonman fiyatı 2026: Zamlı öğrenci aylık akbil ne kadar, bir basım kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 17.07.2026 17:53 Güncelleme Tarihi: 17.07.2026 17:56

Öğrenci abonman fiyatı 2026: Zamlı öğrenci aylık akbil ne kadar, bir basım kaç TL oldu?

İstanbul'da milyonlarca genci ilgilendiren öğrenci abonman fiyatı 2026 yılı Temmuz ayı İBB Meclisi kararıyla resmen değişti. Toplu ulaşıma yapılan yüzde 10'luk güncellemenin ardından, öğrencilerin her ay yüklediği indirimli aylık akbil basım ve abonman ücretleri tamamen yenilendi. Peki, yeni tarifeyle öğrenci abonman fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

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Öğrenci abonman fiyatı 2026: Zamlı öğrenci aylık akbil ne kadar, bir basım kaç TL oldu?

İBB Meclisi oturumunda oy çokluğuyla kabul edilen Toplu Ulaşım Ücret Tarifesi Düzenlemesi, megakentteki eğitim hayatını yakından etkiledi. En çok araştırılan konulardan biri olan İstanbulkart öğrenci aylık abonman kart ücretinin yanı sıra, tek geçişlik indirimli bilet fiyatları ve yaş sınırına göre değişen güncel tarifeler milyonlarca öğrenci ve velinin gündemindeki yerini aldı.

Öğrenci abonman fiyatı 2026: Zamlı öğrenci aylık akbil ne kadar, bir basım kaç TL oldu?

2026 YILI ZAMLI ÖĞRENCİ AYLIK ABONMAN ÜCRETİ KAÇ TL OLDU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin aldığı son karar uyarınca, megakentte eğitim gören ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin kullandığı aylık abonman kart ücretlerine yüzde 10 oranında artış yapıldı. Alınan bu karar neticesinde, daha önce 593 TL olarak uygulanan öğrenci aylık akbil abonman bedeli 653 TL'ye yükseltildi.

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Öğrenci abonman fiyatı 2026: Zamlı öğrenci aylık akbil ne kadar, bir basım kaç TL oldu?

ÖĞRENCİ İSTANBULKART TEK BASIM ÜCRETİ

Aylık abonman yüklemesi yapmayan veya kartındaki geçiş hakkı tükenen öğrencilerin tekli basım ücretleri de eş zamanlı olarak güncellendi. Yapılan düzenlemeyle birlikte, daha önce 20,50 TL olan indirimli öğrenci bilet fiyatı tek basımda 22,55 TL seviyesine ulaştı.

Öğrenci abonman fiyatı 2026: Zamlı öğrenci aylık akbil ne kadar, bir basım kaç TL oldu?

Teklifte minibüs öğrenci ücretinin ise 25 liradan 28 liraya yükseltilmesi istendi.

Yeni tarifenin 20 Temmuz'dan itibaren geçerli olacağı kaydedildi.

Öğrenci abonman fiyatı 2026: Zamlı öğrenci aylık akbil ne kadar, bir basım kaç TL oldu?
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Öğrenci abonman fiyatı 2026: Zamlı öğrenci aylık akbil ne kadar, bir basım kaç TL oldu?
Öğrenci abonman fiyatı 2026: Zamlı öğrenci aylık akbil ne kadar, bir basım kaç TL oldu?
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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