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Öğrenci abonman fiyatı 2026: Zamlı öğrenci aylık akbil ne kadar, bir basım kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 17.07.2026 17:53
Güncelleme Tarihi: 17.07.2026 17:56
Öğrenci abonman fiyatı 2026: Zamlı öğrenci aylık akbil ne kadar, bir basım kaç TL oldu?
İstanbul'da milyonlarca genci ilgilendiren öğrenci abonman fiyatı 2026 yılı Temmuz ayı İBB Meclisi kararıyla resmen değişti. Toplu ulaşıma yapılan yüzde 10'luk güncellemenin ardından, öğrencilerin her ay yüklediği indirimli aylık akbil basım ve abonman ücretleri tamamen yenilendi. Peki, yeni tarifeyle öğrenci abonman fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?