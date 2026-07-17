Öğrenci abonman fiyatı 2026: Zamlı öğrenci aylık akbil ne kadar, bir basım kaç TL oldu?

İBB Meclisi oturumunda oy çokluğuyla kabul edilen Toplu Ulaşım Ücret Tarifesi Düzenlemesi, megakentteki eğitim hayatını yakından etkiledi. En çok araştırılan konulardan biri olan İstanbulkart öğrenci aylık abonman kart ücretinin yanı sıra, tek geçişlik indirimli bilet fiyatları ve yaş sınırına göre değişen güncel tarifeler milyonlarca öğrenci ve velinin gündemindeki yerini aldı.