ÖĞRENCİ AFFI MECLİS’TEN GEÇTİ! 2026 öğrenci affı kimleri kapsıyor, başvurular ne zaman başlayacak?

2026 ÖĞRENCİ AFFI KİMLERİ KAPSIYOR?

Düzenleme; hazırlık sınıfı, intibak, ön lisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü programlarda eğitim görürken üniversiteyle ilişiği kesilen öğrencilere yeniden öğrenime dönme hakkı tanıyor. Kendi isteğiyle kaydını sildirenler ile bir programa yerleştiği halde kayıt işlemini yaptıramayanlar da belirlenen şartlarla öğrenci affından yararlanabilecek. Daha önce farklı bir öğrenim düzeyinde af hakkından yararlanılmış olması, başka bir öğrenim düzeyindeki başvuruya engel oluşturmayacak.