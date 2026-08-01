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ÖĞRENCİ AFFI MECLİS’TEN GEÇTİ! 2026 öğrenci affı kimleri kapsıyor, başvurular ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 01.08.2026 09:49
ÖĞRENCİ AFFI MECLİS’TEN GEÇTİ! 2026 öğrenci affı kimleri kapsıyor, başvurular ne zaman başlayacak?
Öğrenci affı ve yükseköğretime ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Düzenlemeyle üniversiteyle ilişiği kesilen veya kayıt hakkı kazandığı halde kayıt yaptıramayan öğrencilere eğitime dönüş imkanı tanınacak. Peki, öğrenci affı kimleri kapsıyor, başvurular ne zaman başlayacak?