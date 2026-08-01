Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Yaşam ÖĞRENCİ AFFI MECLİS’TEN GEÇTİ! 2026 öğrenci affı kimleri kapsıyor, başvurular ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 01.08.2026 09:49

ÖĞRENCİ AFFI MECLİS’TEN GEÇTİ! 2026 öğrenci affı kimleri kapsıyor, başvurular ne zaman başlayacak?

Öğrenci affı ve yükseköğretime ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Düzenlemeyle üniversiteyle ilişiği kesilen veya kayıt hakkı kazandığı halde kayıt yaptıramayan öğrencilere eğitime dönüş imkanı tanınacak. Peki, öğrenci affı kimleri kapsıyor, başvurular ne zaman başlayacak?

  • ABONE OL
ÖĞRENCİ AFFI MECLİS’TEN GEÇTİ! 2026 öğrenci affı kimleri kapsıyor, başvurular ne zaman başlayacak?

Eğitimini yarıda bırakan binlerce kişinin beklediği öğrenci affında Meclis aşaması tamamlandı. Hazırlık, ön lisans, lisans, lisans tamamlama ve lisansüstü programları kapsayan düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte başvuru süreci başlayacak. Adayların belirlenen süre içinde ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları üniversiteye müracaat etmeleri gerekecek.

ÖĞRENCİ AFFI MECLİS’TEN GEÇTİ! 2026 öğrenci affı kimleri kapsıyor, başvurular ne zaman başlayacak?

ÖĞRENCİ AFFI ÇIKTI MI?

Öğrenci affı ve yükseköğretime ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Düzenlemenin uygulanabilmesi için Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi beklenecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ÖĞRENCİ AFFI MECLİS’TEN GEÇTİ! 2026 öğrenci affı kimleri kapsıyor, başvurular ne zaman başlayacak?

2026 ÖĞRENCİ AFFI KİMLERİ KAPSIYOR?

Düzenleme; hazırlık sınıfı, intibak, ön lisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü programlarda eğitim görürken üniversiteyle ilişiği kesilen öğrencilere yeniden öğrenime dönme hakkı tanıyor. Kendi isteğiyle kaydını sildirenler ile bir programa yerleştiği halde kayıt işlemini yaptıramayanlar da belirlenen şartlarla öğrenci affından yararlanabilecek. Daha önce farklı bir öğrenim düzeyinde af hakkından yararlanılmış olması, başka bir öğrenim düzeyindeki başvuruya engel oluşturmayacak.

ÖĞRENCİ AFFI MECLİS’TEN GEÇTİ! 2026 öğrenci affı kimleri kapsıyor, başvurular ne zaman başlayacak?

KİMLER ÖĞRENCİ AFFINDAN YARARLANAMAYACAK?

Kanunda belirtilen bazı suçlardan mahkûm olanlar ile sahte belge nedeniyle kaydı iptal edilenler kapsam dışında tutulacak. Terör örgütleriyle üyelik, mensubiyet, iltisak veya irtibat nedeniyle üniversiteyle ilişiği kesilenler de düzenlemeden yararlanamayacak.

Polis Akademisi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile Millî Savunma Üniversitesine bağlı bazı eğitim kurumlarından ilişiği kesilen öğrenciler hakkında da af hükümleri uygulanmayacak.

ÖĞRENCİ AFFI MECLİS’TEN GEÇTİ! 2026 öğrenci affı kimleri kapsıyor, başvurular ne zaman başlayacak?

ÖĞRENCİ AFFI BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Adaylar başvurularını ilişiklerinin kesildiği ya da kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna yapacak. Başvuruda istenecek belgeler ve izlenecek yöntem, düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından YÖK ile üniversiteler tarafından yayımlanacak duyurularla açıklanacak.

ÖĞRENCİ AFFI MECLİS’TEN GEÇTİ! 2026 öğrenci affı kimleri kapsıyor, başvurular ne zaman başlayacak?

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA