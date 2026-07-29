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Haberler Fotohaber Üniversite affı çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimler yararlanabilecek? Öğrenci affı son durum!
Giriş Tarihi: 29.07.2026 12:05 Güncelleme Tarihi: 29.07.2026 12:06

Üniversite affı çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimler yararlanabilecek? Öğrenci affı son durum!

Yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilen binlerce öğrencinin heyecanla beklediği "Öğrenci Affı" düzenlemesindeki son durum merakla takip ediliyor. Peki, "2026 öğrenci affı ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?" Böylece TBMM'de görüşülen kanun teklifine ilişkin gelişmeler ön plana çıktı.

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Üniversite affı çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimler yararlanabilecek? Öğrenci affı son durum!

Üniversite eğitimini çeşitli nedenlerle tamamlayamayan öğrencilere yönelik hazırlanan 2026 Öğrenci Affı düzenlemesindeki son durum ön plana çıktı. Böylece üniversiteye yeniden dönmek isteyen binlerce kişinin takip ettiği öğrenci affı düzenlemesindeki sürece dair bilgiler açıklandı.

Üniversite affı çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimler yararlanabilecek? Öğrenci affı son durum!

ÖĞRENCİ AFFI ÇIKTI MI?

Öğrenci affını da kapsayan Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için teklifin TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek kabul edilmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor.

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Üniversite affı çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimler yararlanabilecek? Öğrenci affı son durum!

ÖĞRENCİ AFFI KİMLERİ KAPSAYACAK?

Öğrenci affına ve yükseköğretime ilişkin düzenlemeleri içeren Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre, yükseköğretim kurumlarında hazırlık dahil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü öğrenimi görürken belli sebepler dışında ilişiği kesilenlerden daha önce "öğrenci affından" faydalanmayanlar, başvuruda bulunması halinde 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek.

Üniversite affı çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimler yararlanabilecek? Öğrenci affı son durum!

Komisyonda kabul edilen düzenlemeye göre öğrenci affı; hazırlık sınıfından lisansüstü eğitime kadar tüm yükseköğretim kademelerindeki öğrencileri, kendi isteğiyle veya farklı nedenlerle üniversiteyle ilişiği kesilenleri ve kayıt hakkı kazanmasına rağmen üniversiteye kayıt yaptırmayan adayları kapsıyor.

Ancak daha önce aynı af hakkından yararlananlar, belirli ağır suçlardan hüküm giyenler, sahte belge nedeniyle kaydı iptal edilenler ile terör bağlantısı nedeniyle üniversiteyle ilişiği kesilen kişiler düzenlemeden faydalanamayacak.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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