Üniversite affı çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimler yararlanabilecek? Öğrenci affı son durum!

Komisyonda kabul edilen düzenlemeye göre öğrenci affı; hazırlık sınıfından lisansüstü eğitime kadar tüm yükseköğretim kademelerindeki öğrencileri, kendi isteğiyle veya farklı nedenlerle üniversiteyle ilişiği kesilenleri ve kayıt hakkı kazanmasına rağmen üniversiteye kayıt yaptırmayan adayları kapsıyor.

Ancak daha önce aynı af hakkından yararlananlar, belirli ağır suçlardan hüküm giyenler, sahte belge nedeniyle kaydı iptal edilenler ile terör bağlantısı nedeniyle üniversiteyle ilişiği kesilen kişiler düzenlemeden faydalanamayacak.