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Üniversite affı çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimler yararlanabilecek? Öğrenci affı son durum!
Giriş Tarihi: 29.07.2026 12:05
Güncelleme Tarihi: 29.07.2026 12:06
Üniversite affı çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimler yararlanabilecek? Öğrenci affı son durum!
Yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilen binlerce öğrencinin heyecanla beklediği "Öğrenci Affı" düzenlemesindeki son durum merakla takip ediliyor. Peki, "2026 öğrenci affı ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?" Böylece TBMM'de görüşülen kanun teklifine ilişkin gelişmeler ön plana çıktı.