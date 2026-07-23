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Öğrenci affında son durum! Öğrenci affı çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?
Giriş Tarihi: 23.07.2026 15:45
Öğrenci affında son durum! Öğrenci affı çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?
Üniversiteye yeniden dönmek isteyen binlerce kişinin takip ettiği öğrenci affı düzenlemesinde süreç devam ediyor. TBMM'de görüşülen kanun teklifine ilişkin gelişmeler yakından izlenirken, üniversiteyle ilişiği kesilen ve kaydı silinen öğrenciler affa yönelik son durumu merak ediyor.Peki; öğrenci affı çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?