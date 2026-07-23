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Haberler Fotohaber Öğrenci affında son durum! Öğrenci affı çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?
Giriş Tarihi: 23.07.2026 15:45

Öğrenci affında son durum! Öğrenci affı çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

Üniversiteye yeniden dönmek isteyen binlerce kişinin takip ettiği öğrenci affı düzenlemesinde süreç devam ediyor. TBMM'de görüşülen kanun teklifine ilişkin gelişmeler yakından izlenirken, üniversiteyle ilişiği kesilen ve kaydı silinen öğrenciler affa yönelik son durumu merak ediyor.Peki; öğrenci affı çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

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Öğrenci affında son durum! Öğrenci affı çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

Üniversite eğitimini yarıda bırakan binlerce kişi, öğrenci affına ilişkin süreci yakından izliyor. TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda kabul edilen düzenlemenin yasalaşma süreci devam ederken, affın kapsamı ve yürürlüğe gireceği tarihe ilişkin gelişmeler merakla bekleniyor.

Öğrenci affında son durum! Öğrenci affı çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

ÖĞRENCİ AFFI ÇIKTI MI, MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

Öğrenci affını da kapsayan Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenlemenin yasalaşabilmesi için teklifin TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek kabul edilmesi gerekiyor.

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Öğrenci affında son durum! Öğrenci affı çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

Öğrenci affına ve yükseköğretime ilişkin düzenlemeleri içeren Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre, yükseköğretim kurumlarında hazırlık dahil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü öğrenimi görürken belli sebepler dışında ilişiği kesilenlerden daha önce "öğrenci affından" faydalanmayanlar, başvuruda bulunması halinde 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek.

Öğrenci affında son durum! Öğrenci affı çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

ÖĞRENCİ AFFI KİMLERİ KAPSAYACAK?

Komisyonda kabul edilen düzenlemeye göre öğrenci affı; hazırlık sınıfından lisansüstü eğitime kadar tüm yükseköğretim kademelerindeki öğrencileri, kendi isteğiyle veya farklı nedenlerle üniversiteyle ilişiği kesilenleri ve kayıt hakkı kazanmasına rağmen üniversiteye kayıt yaptırmayan adayları kapsıyor. Ancak daha önce aynı af hakkından yararlananlar, belirli ağır suçlardan hüküm giyenler, sahte belge nedeniyle kaydı iptal edilenler ile terör bağlantısı nedeniyle üniversiteyle ilişiği kesilen kişiler düzenlemeden faydalanamayacak.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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