Giriş Tarihi: 18.03.2024 11:29
Güncelleme Tarihi: 18.03.2024
11:29
ÖĞRETMEN ATAMALARI 2024 SON DURUM: Yeni öğretmen ataması ne zaman yapılacak, kadro ve branş dağılımı açıklandı mı?
Öğretmen atamaları son dakika gelişmeleri ile takip ediliyor. Atama bekleyen öğretmen adaylarının gözü öğretmen atama takvimi 2024'de. Milli Eğitim Bakanlığı son dakika açıklamaları takip edilirken atama bekleyen öğretmen adayları branş dağılımı ve atama tarihlerini öğrenmek istiyor. Daha önce ihtiyaçlar ve imkanlar dahilinde atama yapılacağı duyurulmuştu. Son olarak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile birlikte seçmenlere seslenen Başkan Erdoğan atama bekleyen öğretmenlere yanıt verdi. Peki, yeni öğretmen ataması ne zaman yapılacak, kadro ve branş dağılımı açıklandı mı? İşte detaylar.