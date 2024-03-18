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Haberler Fotohaber ÖĞRETMEN ATAMALARI 2024 SON DURUM: Yeni öğretmen ataması ne zaman yapılacak, kadro ve branş dağılımı açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 18.03.2024 11:29 Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 11:29

ÖĞRETMEN ATAMALARI 2024 SON DURUM: Yeni öğretmen ataması ne zaman yapılacak, kadro ve branş dağılımı açıklandı mı?

Öğretmen atamaları son dakika gelişmeleri ile takip ediliyor. Atama bekleyen öğretmen adaylarının gözü öğretmen atama takvimi 2024'de. Milli Eğitim Bakanlığı son dakika açıklamaları takip edilirken atama bekleyen öğretmen adayları branş dağılımı ve atama tarihlerini öğrenmek istiyor. Daha önce ihtiyaçlar ve imkanlar dahilinde atama yapılacağı duyurulmuştu. Son olarak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile birlikte seçmenlere seslenen Başkan Erdoğan atama bekleyen öğretmenlere yanıt verdi. Peki, yeni öğretmen ataması ne zaman yapılacak, kadro ve branş dağılımı açıklandı mı? İşte detaylar.

ÖĞRETMEN ATAMALARI 2024 SON DURUM: Yeni öğretmen ataması ne zaman yapılacak, kadro ve branş dağılımı açıklandı mı?

Öğretmen adaylarının heyecanla beklediği sözleşmeli öğretmen ataması için geri sayım başladı. Öğretmen atama takvimi 2024 ile kontenjanlar, kadro ve branş dağılımları belli olacak. Atamalar 2023 KPSS puanı ve mülakat puanına göre yapılacak. Peki, öğretmen atama kontenjanları ve kadroları açıklandı mı? Öğretmen atamaları ne zaman? İşte, o konu hakkında bilgiler...

ÖĞRETMEN ATAMALARI 2024 SON DURUM: Yeni öğretmen ataması ne zaman yapılacak, kadro ve branş dağılımı açıklandı mı?

MEB ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2024 yılı öğretmen atamaları sürecine ilişkin takvimin mart ayında belli olması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Açıklamalarda, öğretmen alımına dair bir bilgi yer almadı. Güncel gelişmelerin yakın tarihte gelmesi bekleniyor.

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ÖĞRETMEN ATAMALARI 2024 SON DURUM: Yeni öğretmen ataması ne zaman yapılacak, kadro ve branş dağılımı açıklandı mı?

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NE DEMİŞTİ?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamasının ardından öğretmen atamalarının ne zaman yapılacağı merak edilmeye başlandı.

Tekin, geçtiğimiz aylarda yeni öğretmen atamalarına ilişkin şu açıklamada bulunmuştu;

"2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız ve tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız. Alabileceğimiz en yüksek sayıyı, atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum ama henüz sayıyla ilgili bir şey söylemem yanlış olur ama tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir. Ondan sonra da bize tahsis edilecek atama sayısına göre, biz de oturup branş bazlı olarak dağılımını yapacağız."

ÖĞRETMEN ATAMALARI 2024 SON DURUM: Yeni öğretmen ataması ne zaman yapılacak, kadro ve branş dağılımı açıklandı mı?

KONTENJAN VE BRANŞ DAĞILIMI

2024 MEB öğretmen atama takviminin belli olmasıyla kontenjanlar ve branş dağılımları açıklanacak.

ÖĞRETMEN ATAMALARI 2024 SON DURUM: Yeni öğretmen ataması ne zaman yapılacak, kadro ve branş dağılımı açıklandı mı?

Geçen yıl yapılan atamalarda branş dağılımı şöyleydi;

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayırmıştı.

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