Giriş Tarihi: 16.01.2024 06:08
Güncelleme Tarihi: 16.01.2024
06:08
Öğretmen Atama Takvimi 2024: Bakan Tekin müjdeyi verdi! MEB ataması ne zaman yapılacak, kontenjanları ve branşları
2024 yılı öğretmen atamaları için gözler MEB'e çevrildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in son açıklamaları sonrası öğretmenlerin gözü Bakanlık tarafından yapılacak olan açıklamaya çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da daha önce konuyla ilgili yaptığı açıklamalarla birlikte adaylar 2024'de görevlerine başlamak isteyen öğretmenler branş dağılımları ve kontenjanlarına yöneldiler. Adaylar yeni takvimi merakla bekliyor. Peki yeni öğretmen ataması ne zaman olacak, tarih açıklandı mı? İşte detaylar…