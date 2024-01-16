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Haberler Fotohaber Öğretmen Atama Takvimi 2024: Bakan Tekin müjdeyi verdi! MEB ataması ne zaman yapılacak, kontenjanları ve branşları
Giriş Tarihi: 16.01.2024 06:08 Güncelleme Tarihi: 16.01.2024 06:08

Öğretmen Atama Takvimi 2024: Bakan Tekin müjdeyi verdi! MEB ataması ne zaman yapılacak, kontenjanları ve branşları

2024 yılı öğretmen atamaları için gözler MEB'e çevrildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in son açıklamaları sonrası öğretmenlerin gözü Bakanlık tarafından yapılacak olan açıklamaya çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da daha önce konuyla ilgili yaptığı açıklamalarla birlikte adaylar 2024'de görevlerine başlamak isteyen öğretmenler branş dağılımları ve kontenjanlarına yöneldiler. Adaylar yeni takvimi merakla bekliyor. Peki yeni öğretmen ataması ne zaman olacak, tarih açıklandı mı? İşte detaylar…

Öğretmen Atama Takvimi 2024: Bakan Tekin müjdeyi verdi! MEB ataması ne zaman yapılacak, kontenjanları ve branşları

2024 yılında yerleştirmelerinin yapılmasını heyecanla bekleyen öğretmenler için müjdeler üst üste geliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamalarıyla birlikte "2024 öğretmen ataması" merakla bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yusuf Tekin açıklamalarını yaptı. Şimdi gözler takvimde. İşte öğretmen atama takvimi ve öğretmen atamaları kontenjan dağılımı

Öğretmen Atama Takvimi 2024: Bakan Tekin müjdeyi verdi! MEB ataması ne zaman yapılacak, kontenjanları ve branşları

ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

Geçtiğimiz günler öğretmen atamasına dair konuşan Tekin:

"Ama 2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız ve tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız.

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Öğretmen Atama Takvimi 2024: Bakan Tekin müjdeyi verdi! MEB ataması ne zaman yapılacak, kontenjanları ve branşları

Alabileceğimiz en yüksek sayıyı, atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum. Ama henüz sayıyla ilgili bir şey söylemem yanlış olur. Ama tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısında bu zaten gündeme gelir. Ondan sonra da bize tahsis edilecek atama sayısına göre, biz de oturup branş bazlı olarak dağılımını yapacağız." demişti.

Bu açıklamalardan sonra gözler bakanlıktan gelecek takvim ve kontenjan dağılımlarına çevrildi. Henüz net bir tarih olmasa da 2024 yılı içerisinde yeni bir atamanın gerçekleştirileceği ön görülüyor.

Öğretmen Atama Takvimi 2024: Bakan Tekin müjdeyi verdi! MEB ataması ne zaman yapılacak, kontenjanları ve branşları

KADRO VE BRANŞLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 MEB öğretmen atama takviminin belli olmasıyla kontenjanlar ve branş dağılımları açıklanacak.

Öğretmen Atama Takvimi 2024: Bakan Tekin müjdeyi verdi! MEB ataması ne zaman yapılacak, kontenjanları ve branşları

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÖĞRETMEN ATAMA MÜJDESİ

"100 Yılı İnşa Edenler, 100 Yılı İnşa Edecekler" başlıklı Öğretmenler Günü Programı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Burada 24 Kasım öğretmenler gününde muhalefet tarafından sürekli istismar edilen bir hususu açıklığa kavuşturmak istiyorum. Bakınız biz hükümet olarak sadece bütçede değil, atamalarda da önceliği hep eğitim öğretime verdik. Şu an kamuda görev yapan öğretmenlerin yüzde 80'i bizim iktidarlarımız döneminde atanmıştır. Her yıl ortalama 40 bin öğretmen ataması gerçekleştirdik. Mayıs ayında 45 bin öğretmenimizi daha öğrencileriyle buluşturduk. Bundan sonra da ihtiyaçlar ve imkânlar dâhilinde gerekeni yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.

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