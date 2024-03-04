Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Öğretmen atama takvimi 2024: Gözler Kabine Toplantısı'nda! Yeni öğretmen ataması ne zaman, kadro ve branş dağılımı nasıl?
Giriş Tarihi: 04.03.2024 10:45 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 10:45

Öğretmen atama takvimi 2024: Gözler Kabine Toplantısı'nda! Yeni öğretmen ataması ne zaman, kadro ve branş dağılımı nasıl?

Öğretmen atama takvimi son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Yeni atama kontenjanları, kadro sayısı ve branş dağılımı için Milli Eğitim Bakanlığı atama başvuru kılavuzu bekleniyor. Bakan Yusuf Tekin, atamaların 2023 KPSS puanıyla yapılacağını ve kadro sayısı doğrultusunda takvimin oluşturulacağını açıklamıştı. Bu kapsamda öğretmen adaylarının gözü kulağı Kabine Toplantısı kararlarında. Peki, Yeni öğretmen ataması ne zaman, kadro ve branş dağılımı açıklandı mı? İşte öğretmen atamaları son durum ve gelişmeler….

Öğretmen atama takvimi 2024: Gözler Kabine Toplantısı’nda! Yeni öğretmen ataması ne zaman, kadro ve branş dağılımı nasıl?

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen ataması için gözler Kabine Toplanıtısı'na çevrilmiş durumda. Bakan Yusuf Tekin, olabilecek en yüksek oranda öğretmen atamasının müjdesini vermişti. Sınıf öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği, ilköğretim matematik, din kültürü ve ahlâk bilgisi gibi farklı branşlarda görev yapmak isteyen adaylar, atama takviminin ne zaman açıklanacağını ve başvuruların ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, Yeni öğretmen ataması ne zaman, kadro ve branş dağılımı belli oldu mu? İşte MEB öğretmen atamaları son durum…

Öğretmen atama takvimi 2024: Gözler Kabine Toplantısı’nda! Yeni öğretmen ataması ne zaman, kadro ve branş dağılımı nasıl?

KABİNE 4 MART'TA TOPLANIYOR!

Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 4 Mart Pazartesi günü saat 15.00'te başlayacak.

Beştepe'deki toplantıda ekonomideki son durum, fahiş fiyat artışı, seçim güvenliği ve terörle mücadele ele alınacak.

Öğretmen atamalarına ilişkin takvimin de toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Öğretmen atama takvimi 2024: Gözler Kabine Toplantısı’nda! Yeni öğretmen ataması ne zaman, kadro ve branş dağılımı nasıl?

YENİ ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN 2024?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, öğretmen atamalarına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Bakan Tekin, öğretmen ataması detayları için Kabine'yi işaret etmişti. Bu noktada binlerce öğretmen adayının gözü Kabine Toplantısı'nda alınacak kararlara çevrildi.

Henüz konu hakkında açıklama gelmedi. Kabine Toplantısı sonrasında öğretmen atamalarına ilişkin açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

Öğretmen atama takvimi 2024: Gözler Kabine Toplantısı’nda! Yeni öğretmen ataması ne zaman, kadro ve branş dağılımı nasıl?

2024 ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

Geçtiğimiz günlerde öğretmen atamalarına yönelik açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, şunları söylemişti;

"2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız ve tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız.

Öğretmen atama takvimi 2024: Gözler Kabine Toplantısı’nda! Yeni öğretmen ataması ne zaman, kadro ve branş dağılımı nasıl?

Alabileceğimiz en yüksek sayıyı, atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum. Ama henüz sayıyla ilgili bir şey söylemem yanlış olur. Ama tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir. Ondan sonra da bize tahsis edilecek atama sayısına göre, biz de oturup branş bazlı olarak dağılımını yapacağız.

"Şuna güvensin arkadaşlarımız, biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak alabileceğimiz en yüksek atama sayısını alacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mız da Hazine ve Maliye Bakanı'mız da en yüksek rakamı vereceklerini de deklare ettiler zaten. Ama onun bütçe planının bir gözükmesi, ortaya çıkması lazım."

SON DAKİKA