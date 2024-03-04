Giriş Tarihi: 04.03.2024 10:45
Güncelleme Tarihi: 04.03.2024
10:45
Öğretmen atama takvimi 2024: Gözler Kabine Toplantısı'nda! Yeni öğretmen ataması ne zaman, kadro ve branş dağılımı nasıl?
Öğretmen atama takvimi son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Yeni atama kontenjanları, kadro sayısı ve branş dağılımı için Milli Eğitim Bakanlığı atama başvuru kılavuzu bekleniyor. Bakan Yusuf Tekin, atamaların 2023 KPSS puanıyla yapılacağını ve kadro sayısı doğrultusunda takvimin oluşturulacağını açıklamıştı. Bu kapsamda öğretmen adaylarının gözü kulağı Kabine Toplantısı kararlarında. Peki, Yeni öğretmen ataması ne zaman, kadro ve branş dağılımı açıklandı mı? İşte öğretmen atamaları son durum ve gelişmeler….