Giriş Tarihi: 27.02.2024 07:29
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024
07:29
ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024 || Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, hangi branşlarda alım yapılacak?
2024 yılı itibarıyla öğretmen atamaları gündemde! Geçtiğimiz Mayıs ayında 45 bin öğretmen atması yapan Bakanlık bu yıl için müjdeli haberi Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin aracılığıyla duyurmuştu. 2023 KPSS puanı ile alımların yapılacağını açıklayan bakan, kadro sayısı doğrultusunda takvimin oluşacağını söyleyerek öğretmen adaylarını sevindiren o haberi vermişti. Peki, 2024 Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, hangi branşlarda alım yapılacak?