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Haberler Fotohaber ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024 || Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, hangi branşlarda alım yapılacak?
Giriş Tarihi: 27.02.2024 07:29 Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 07:29

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024 || Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, hangi branşlarda alım yapılacak?

2024 yılı itibarıyla öğretmen atamaları gündemde! Geçtiğimiz Mayıs ayında 45 bin öğretmen atması yapan Bakanlık bu yıl için müjdeli haberi Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin aracılığıyla duyurmuştu. 2023 KPSS puanı ile alımların yapılacağını açıklayan bakan, kadro sayısı doğrultusunda takvimin oluşacağını söyleyerek öğretmen adaylarını sevindiren o haberi vermişti. Peki, 2024 Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, hangi branşlarda alım yapılacak?

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024 || Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, hangi branşlarda alım yapılacak?

2023 KPSS puanı ile atama bekleyen binlerce öğretmen gözünü bakanlık tarafından yapılması beklenen yeni açıklamalara çevirdi. Yeni öğretmen atama takvimi gündemde yoğun ilgi görmeye devam ederken, görev yerlerine atanmayı bekleyen öğretmenler konu hakkında son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Peki, MEB sözleşmeli öğretmen ataması ne zaman, hangi branşlarda alım yapılacak?

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024 || Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, hangi branşlarda alım yapılacak?

2024 ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

Geçtiğimiz günlerde öğretmen atamalarına yönelik açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, şunları söylemişti;

"2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız ve tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız.

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ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024 || Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, hangi branşlarda alım yapılacak?

Alabileceğimiz en yüksek sayıyı, atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum. Ama henüz sayıyla ilgili bir şey söylemem yanlış olur. Ama tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir. Ondan sonra da bize tahsis edilecek atama sayısına göre, biz de oturup branş bazlı olarak dağılımını yapacağız."

Ancak geçtiğimiz günlerde yapılan Kabine Toplantısı sonrası öğretmen atamalarına yönelik bir açıklama gelmedi.

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024 || Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, hangi branşlarda alım yapılacak?

EN ÇOK HANGİ BRANŞTAN ATAMA YAPILACAK?

Mayıs ayında 45 bin öğretmen ataması yapılmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayırmıştı.

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024 || Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, hangi branşlarda alım yapılacak?

Atamaların büyük çoğunluğu deprem bölgesine yapılırken 22 bin 500'ün üzerinde öğretmen Hatay başta olmak üzere depremden etkilenen 10 ile atanmıştı.

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