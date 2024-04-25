Giriş Tarihi: 25.04.2024 09:42
Güncelleme Tarihi: 25.04.2024
09:47
Öğretmen atamaları ne zaman? Bakan Tekin'den açıklama! 2024 Öğretmen atama kontenjan ve branş dağılımı açıklandı mı?
Öğretmen atamaları son dakika gelişmeleri ile gündemdeki yerini koruyor. 2024 atama takvimi için bekleyiş sürerken Başkan Erdoğan, ''Fazla uzamayacak, yakında bir miktar atama yapacağız.'' açıklamasında bulunmuştu. Konu ile ilgili bir açıklama daha geldi. Bakan Tekin atama sayısı için Kabine Toplantısı'nı işaret etti. Sınıf öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği, ilköğretim matematik, din kültürü ve ahlâk bilgisi gibi pek çok alanda yapılacak olan 2024 yılı atama başvuruları için Milli Eğitim duyuruları yakından takip ediliyor. Peki, 2024 Öğretmen atamaları ne zaman, başvuru şartları neler? MEB ile 2024 Öğretmen ataması kontenjan, branş ve kadro dağılımı nasıl olacak, belli oldu mu?