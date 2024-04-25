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Haberler Fotohaber Öğretmen atamaları ne zaman? Bakan Tekin'den açıklama! 2024 Öğretmen atama kontenjan ve branş dağılımı açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 25.04.2024 09:42 Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 09:47

Öğretmen atamaları ne zaman? Bakan Tekin'den açıklama! 2024 Öğretmen atama kontenjan ve branş dağılımı açıklandı mı?

Öğretmen atamaları son dakika gelişmeleri ile gündemdeki yerini koruyor. 2024 atama takvimi için bekleyiş sürerken Başkan Erdoğan, ''Fazla uzamayacak, yakında bir miktar atama yapacağız.'' açıklamasında bulunmuştu. Konu ile ilgili bir açıklama daha geldi. Bakan Tekin atama sayısı için Kabine Toplantısı'nı işaret etti. Sınıf öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği, ilköğretim matematik, din kültürü ve ahlâk bilgisi gibi pek çok alanda yapılacak olan 2024 yılı atama başvuruları için Milli Eğitim duyuruları yakından takip ediliyor. Peki, 2024 Öğretmen atamaları ne zaman, başvuru şartları neler? MEB ile 2024 Öğretmen ataması kontenjan, branş ve kadro dağılımı nasıl olacak, belli oldu mu?

Öğretmen atamaları ne zaman? Bakan Tekin’den açıklama! 2024 Öğretmen atama kontenjan ve branş dağılımı açıklandı mı?

MEB Öğretmen atama tarihleri 2024 yılı için araştırılıyor. Öğretmen adayları 2024 yılı atamaları ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Konu ile ilgili peş peşe açıklamalar geliyor. Bakan Tekin son dakika açıklaması ile "Önümüzdeki hafta Kabine toplanırsa atanacak öğretmen sayısı açıklanacak" dedi. Şimdi tüm gözler MEB takvimine çevrilmiş durumda. Başvurular MEBBİS başvuru ekranı üzerinden alınacak olup akabinde atama tercihleri gerçekleştirilecek. Peki, Öğretmen atamaları ne zaman, hangi branştan ne kadar öğretmen alınacak? İşte, 2024 Öğretmen ataması kontenjan, kadro sayıları ve branş dağılımı hakkında detaylar…

Öğretmen atamaları ne zaman? Bakan Tekin’den açıklama! 2024 Öğretmen atama kontenjan ve branş dağılımı açıklandı mı?

BAKAN TEKİN'DEN ÖĞRETMEN ATAMASI AÇIKLAMASI!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı bir canlı yayında eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

Öğretmen atamalarına ilişkin bir soru üzerine, AK Parti iktidarları döneminde 799 bin 517 öğretmen ataması yapıldığını dile getiren Bakan Tekin, "1 milyon 100 bin öğretmenin yüzde 75'in üzerindeki öğretmeni biz atamışız." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kendilerinin de mümkün olan en fazla sayıda atama yapmak istediğini dile getiren Tekin, "Atama da yapacağız zaten, burada problemimiz yok. 2023 KPSS puanı ile ilgili süreci yürütüyoruz. Yani 2023 puanları heba olmayacak." ifadelerini kullandı.

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Öğretmen atamaları ne zaman? Bakan Tekin’den açıklama! 2024 Öğretmen atama kontenjan ve branş dağılımı açıklandı mı?

Daha önceki açıklamasında 68 bin öğretmen açığı olduğunu söylediğini, bu açıklamasının "68 bin atama olacak" anlamını taşımadığını, ikisinin birbirinden çok farklı şeyler olduğunu vurgulayan Tekin, bu yıl öğretmen ihtiyaçlarına ilişkin çalışmaları tamamladıklarını belirtti.

Tekin, öğretmen atama sayısı ile ilgili olarak, "Önümüzdeki hafta, eğer kabine toplantısı olursa o gün açıklamış olacağız. Biz rakamda uzlaştık zaten." açıklamasını yaptı.

Öğretmen atamaları ne zaman? Bakan Tekin’den açıklama! 2024 Öğretmen atama kontenjan ve branş dağılımı açıklandı mı?

ÖĞRETMEN ATAMASI KONTENJAN VE BRANŞ DAĞILIMI 2024 AÇIKLANDI MI?

2024 MEB öğretmen atama takvimi henüz netleşmedi Takvimin belli olmasının ardından kontenjanlar ve branş dağılımları açıklanacak.

Bakan Tekin, önümüzdeki hafta atama sayısının belirleneceğini açıkladı. Bakan Tekin'in açıklamasına göre önümüzdeki hafta MEB öğretmen atama kontenjan sayılarının duyurulması bekleniyor.

Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberimiz güncellenecektir.

Öğretmen atamaları ne zaman? Bakan Tekin’den açıklama! 2024 Öğretmen atama kontenjan ve branş dağılımı açıklandı mı?

ÖĞRETMEN ATAMA KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın personel.meb.gov.tr internet adresi üzerinden yayınlanacak başvuru kılavuzu ile öğretmen atama başvuruları yayınlanacak.

Bakanlığın çalışmaları tamamlandıktan sonra atama kılavuzunda branş ve kadro dağılımları ilan edilecek.

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