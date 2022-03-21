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Haberler FotoHaber Öğretmen Sözleri: Öğrenciden ve Veliden Öğretmene Söylenecek Güzel Sözler ve Unutulmaz Mesajlar
Giriş Tarihi: 21.03.2022 10:46 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 10:46

Öğretmen Sözleri: Öğrenciden ve Veliden Öğretmene Söylenecek Güzel Sözler ve Unutulmaz Mesajlar

Öğretmenlerimizin yeri hepimizde ayrıdır. Bu nedenle sevgi sözcüklerini hak eden yegane kişilerden biri onlardır. Hiç yılmadan, usanmadan öğrencileri için çabalayan öğretmenlere sevgimizi ne kadar anlatsak az gelir. Onlara sevgimizi birçok şekilde ifade edebiliriz. Bunlardan en güzel ve etkileyici olanı onlara güzel öğretmen sözleri ve mesajları ile sevgimizi, saygımızı belli etmektir. Öğretmenlerimiz, hayata atılmamıza en çok yardımcı olan kişilerdir. Bu nedenle öğretmene söylenecek güzel sözler ve unutulmaz mesajlar onların emeğinin karşılığını vermek için bir yol olarak tercih edilebilir. İşte veliden ve öğrenciden öğretmene söylenecek güzel sözler ve mesajlar...

Öğretmen Sözleri: Öğrenciden ve Veliden Öğretmene Söylenecek Güzel Sözler ve Unutulmaz Mesajlar

Biricik çocuklarını öğretmenlere emanet eden aileler de çocuklarına kendi evladı gibi bakan öğretmenlere müteşekkir olur. Bu nedenle veliler de öğrenciler de öğretmenlerini güzel ve anlamlı öğretmen sözleri ile onurlandırmak, onlara duydukları minneti göstermek ister. Bu yazımızda öğretmenlerimizin kalbine dokunacak, onlara olan minnettarlığımızı gösterebilmek için söyleyebileceğiniz ve yazabileceğiniz dokunaklı sözlere yer veriyoruz. Öğretmenlere anlamlı sözleri incelemek için yazımızın devamına bakmayı unutmayın. İşte veliden ve öğrenciden öğretmene söylenecek güzel sözler ve mesajlar...

Öğretmen Sözleri: Öğrenciden ve Veliden Öğretmene Söylenecek Güzel Sözler ve Unutulmaz Mesajlar

Öğretmene Söylenecek Güzel Sözler

Çocuklarımızın başarılı olması için azimle, yılmadan çalışan öğretmenler, hepimizin sımsıcak sevgisini fazlasıyla hak ediyor. Öğretmenlerin kalbine dokunan anlamlı sözler ise onları işlerine daha fazla bağlıyor. Öğretmenlere söylenecek en güzel sözleri incelemek için aşağıda sıralamış olduğumuz listeyi incelemelisiniz.

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Öğretmen Sözleri: Öğrenciden ve Veliden Öğretmene Söylenecek Güzel Sözler ve Unutulmaz Mesajlar

Canım öğretmenim sen benim için dünyadaki tek kanatsız meleksin.

Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir.

Öğretmen Sözleri: Öğrenciden ve Veliden Öğretmene Söylenecek Güzel Sözler ve Unutulmaz Mesajlar

Öğretmenler gül gibidir, koku verir, güzelliğini gösterir ama asla dikenlerini batırmazlar.

Başarım da senin, hayat yolunda attığım ilk adım da senin eserin canım öğretmenim.

Öğretmen Sözleri: Öğrenciden ve Veliden Öğretmene Söylenecek Güzel Sözler ve Unutulmaz Mesajlar

Diktiğin fidanların meyvesini yemezsin, kimseye boyun eğmezsin iyi ki öğretmenimsin.

Dünyada eşi benzeri olmayan en güzel çiçeksiniz canım öğretmenim.

Öğretmen Sözleri: Öğrenciden ve Veliden Öğretmene Söylenecek Güzel Sözler ve Unutulmaz Mesajlar

Siz benim hatıra defterimde tertemiz bir sayfa gibi aklımda kalacaksınız öğretmenim.

Öğretmenim ne dese doğrudur. Annem babam doğru değil dese bile doğrudur. Çünkü öğretmenim öyle söyledi.

Öğretmen Sözleri: Öğrenciden ve Veliden Öğretmene Söylenecek Güzel Sözler ve Unutulmaz Mesajlar

Bu dünyada iki kişinin hakkı ödenmez. Birincisi ayakları öpülesi analar, ikinci elleri öpülesi öğretmenler. İyi ki öğretmenimsin.

Benim nur yüzlü, iyi kalpli öğretmenim. Sizi çok seviyorum.

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