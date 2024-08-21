Giriş Tarihi: 21.08.2024 11:54
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024
11:56
ÖĞRETMEN SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇ SORGULAMA: 20 bin öğretmen ataması mülakat sonuçları açıklandı mı?
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması mülakat sonuçları öğretmen adaylarının gündeminde yer alıyor. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına başvuran adaylar için 1 Temmuz itibarıyla sözlü mülakatlar gerçekleştirildi. Sözlü mülakatlara katılan adaylar sözlü sınav sonuçlarını araştırmaya başladı. Değerlendirme puanına yüzde olarak etki edecek mülakatlara göre tercihlerini oluşturacak adaylar 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav sonuç ekranını sorguluyor. Peki, öğretmen sözlü sınav sonuçlar açıklandı mı, ne zaman belli olacak? İşte öğretmen sözlü mülakat sonuçları son durum