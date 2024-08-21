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Haberler Fotohaber ÖĞRETMEN SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇ SORGULAMA: 20 bin öğretmen ataması mülakat sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 21.08.2024 11:54 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 11:56

ÖĞRETMEN SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇ SORGULAMA: 20 bin öğretmen ataması mülakat sonuçları açıklandı mı?

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması mülakat sonuçları öğretmen adaylarının gündeminde yer alıyor. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına başvuran adaylar için 1 Temmuz itibarıyla sözlü mülakatlar gerçekleştirildi. Sözlü mülakatlara katılan adaylar sözlü sınav sonuçlarını araştırmaya başladı. Değerlendirme puanına yüzde olarak etki edecek mülakatlara göre tercihlerini oluşturacak adaylar 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav sonuç ekranını sorguluyor. Peki, öğretmen sözlü sınav sonuçlar açıklandı mı, ne zaman belli olacak? İşte öğretmen sözlü mülakat sonuçları son durum

ÖĞRETMEN SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇ SORGULAMA: 20 bin öğretmen ataması mülakat sonuçları açıklandı mı?

20 bin öğretmen ataması mülakatları geçtiğimiz ay gerçekleşti. Sınavların ardından mülakat atama değerlendirme puanını hesaplamak ve tercih yapmak isteyen adaylar mülakat sonuçlarını araştırıyor. Peki, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav sonuçları açıklandı mı?

ÖĞRETMEN SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇ SORGULAMA: 20 bin öğretmen ataması mülakat sonuçları açıklandı mı?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için sözlü sınav süreci 1 Temmuz 2024 itibariyle gerçekleştirildi. Mülakatların son bulmasının ardından adaylar sonuç tarihine odaklandı. Sonuçlar henüz ilan edilmedi. Bu konu hakkında bilgiler geldikçe yer vereceğiz.

ÖĞRETMEN SÖZLÜ SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI

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ÖĞRETMEN SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇ SORGULAMA: 20 bin öğretmen ataması mülakat sonuçları açıklandı mı?

MÜLAKAT SONUÇ ÖĞRENME NASIL OLACAK?
Sözlü sınav sonuçları tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak.
Adaylar e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle sonuçlarını öğrenebilecek.

ÖĞRETMEN SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇ SORGULAMA: 20 bin öğretmen ataması mülakat sonuçları açıklandı mı?

TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanmasıyla sonuçlarının ilanından sonra yapılacak.

ÖĞRETMEN SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇ SORGULAMA: 20 bin öğretmen ataması mülakat sonuçları açıklandı mı?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV TABAN PUANLARI AÇIKLANDI!

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların alan bazlı taban puanları açıklandı.

Bakanlığın internet adresi üzerinden yapılan duyuruda, "2024 Mayıs Sözleşmeli Öğretmenlik İçin Sözlü Sınava Çağrılan Adaylara Ait Alan Bazlı Taban Puanlar" listesine yer verildi:

,ÖĞRETMEN ATAMA MÜLAKAT SINAVI TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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