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Giriş Tarihi: 29.07.2026 11:09

ÖĞRETMEN TAYİN BAŞVURULARI UZATILDI! İl içi ve iller arası mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 yılı yaz tatili öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvurularına ilişkin yeni bir duyuru yayımladı. Yapılan açıklamayla birlikte başvuru takvimi uzatılırken, işlemlerini henüz tamamlamayan öğretmenlere ek süre tanındı. Güncellenen başvuru tarihleri ve sürece ilişkin ayrıntılar, yer değişikliği bekleyen öğretmenler tarafından yakından takip ediliyor.

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ÖĞRETMEN TAYİN BAŞVURULARI UZATILDI! İl içi ve iller arası mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen 2026 yaz tatili mazerete bağlı yer değiştirme sürecinde yeni bir düzenlemeye gidildi. Daha önce 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınan il içi ve iller arası başvurular için ek süre tanındı. Güncellenen başvuru takvimi ve son başvuru tarihi, tayin bekleyen öğretmenlerin gündeminde yer alıyor.

ÖĞRETMEN TAYİN BAŞVURULARI UZATILDI! İl içi ve iller arası mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman?

İL İÇİ VE İL DIŞI ATAMA BAŞVURUSU SON GÜN NE ZAMAN?

İl içi ve iller arası mazerete bağlı yer değiştirme ön başvuruları, 31 Temmuz 2026 Cuma günü saat 12.00'ye kadar yapılabilecek.

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ÖĞRETMEN TAYİN BAŞVURULARI UZATILDI! İl içi ve iller arası mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman?

İL İÇİ BAŞVURU

Güncellenen duyurular kapsamında, sahipleri il içi mazerete bağlı yer değiştirme başvurularında mazeretlerinin ilçelerdeki eğitim kurumları için başvuru yapabileceklerdir. İlçe sınırları içinde yer alan ilçeler arasında mazerete bağlı yer değişikliği yapılamamasına ilişkin sınırlama kaldırılmıştır.

Bu yetenek ile ilgili mazerete bağlı olarak yer değiştirme talebinde bulunulacak ön başvuru süreci 31 Temmuz 2026 tarihi saat 12.00'a kadar uzatılmıştır. Tercih başvuruları ise 03-04 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak olup atamalar 05 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilecektir.

Not : İl içi mazerete bağlı yer değiştirme işlemleri kapsamında 13-24 Temmuz 2026 kayıtlı olanlar arasında ön değerlendirme onayılanan tedavi başvuruları geçerli olup yeniden başvuru yapmalarına veya herhangi bir ek işlemi tamamlamalarına gerek yoktur. Ancak tercih yapma süreci sadece mazeretlerinin bulunduğu ilçedeki eğitim kuralları için başvuru yapabileceklerdir.

ÖĞRETMEN TAYİN BAŞVURULARI UZATILDI! İl içi ve iller arası mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman?

İL DIŞI BAŞVURU

Diğer taraftan, il içi mazeret bağlı yer değiştirme ödemesu ve takvimde yapılan değişiklik nedeniyle iller arası mazerete bağlı yer değiştirme kapsamında, çeşitli değişiklik başvuruda bulunamayan veya reddedilen değiştiriciler güncel için de il arası başvuru takvimi verilmiştir.

Buna göre, illerarası mazerete bağlı yer değiştirme talebinde bulunulacağı ön başvuru süreci 31 Temmuz 2026 tarihi saat 12.00'a kadar uzatılmıştır. İller arası mazerete bağlı yer değişiminde bulunup başvuruları onaylı olanların başvuruları geçerli olup yeniden başvuru yapmalarına veya herhangi bir ek işlem gerçekleştirmelerine gerek yoktur. Tercih başvuruları ise 06-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak olup atamalar 11 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilecektir.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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