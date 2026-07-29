ÖĞRETMEN TAYİN BAŞVURULARI UZATILDI! İl içi ve iller arası mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman?

İL İÇİ BAŞVURU

Güncellenen duyurular kapsamında, sahipleri il içi mazerete bağlı yer değiştirme başvurularında mazeretlerinin ilçelerdeki eğitim kurumları için başvuru yapabileceklerdir. İlçe sınırları içinde yer alan ilçeler arasında mazerete bağlı yer değişikliği yapılamamasına ilişkin sınırlama kaldırılmıştır.

Bu yetenek ile ilgili mazerete bağlı olarak yer değiştirme talebinde bulunulacak ön başvuru süreci 31 Temmuz 2026 tarihi saat 12.00'a kadar uzatılmıştır. Tercih başvuruları ise 03-04 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak olup atamalar 05 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilecektir.

Not : İl içi mazerete bağlı yer değiştirme işlemleri kapsamında 13-24 Temmuz 2026 kayıtlı olanlar arasında ön değerlendirme onayılanan tedavi başvuruları geçerli olup yeniden başvuru yapmalarına veya herhangi bir ek işlemi tamamlamalarına gerek yoktur. Ancak tercih yapma süreci sadece mazeretlerinin bulunduğu ilçedeki eğitim kuralları için başvuru yapabileceklerdir.