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ÖĞRETMEN TAYİN BAŞVURULARI UZATILDI! İl içi ve iller arası mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman?
Giriş Tarihi: 29.07.2026 11:09
ÖĞRETMEN TAYİN BAŞVURULARI UZATILDI! İl içi ve iller arası mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 yılı yaz tatili öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvurularına ilişkin yeni bir duyuru yayımladı. Yapılan açıklamayla birlikte başvuru takvimi uzatılırken, işlemlerini henüz tamamlamayan öğretmenlere ek süre tanındı. Güncellenen başvuru tarihleri ve sürece ilişkin ayrıntılar, yer değişikliği bekleyen öğretmenler tarafından yakından takip ediliyor.