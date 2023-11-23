ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI 2023: En yeni, güzel, kısa, uzun, duygusal, resimli 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları ve sözleri gönder paylaş!

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2023

Türkiye'nin güzel geleceğinin imzalarını atan tüm değerli öğretmenlerimizin #24KasımÖğretmenlerGünü kutlu olsun.

Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da milleti esaret ve sefalete terk eder. Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk ve tüm saygı değer öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun!

Çocuklarımızın yetişmesinde büyük rol oynayan, her turlu fedakârlığı gösteren sizlere çok borçluyuz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.