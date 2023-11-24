ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI 2023 | Marjinal, en güzel, kısa, ve uzun 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları, şiirleri ve sözleri

2023 ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI

Sevgili öğretmenim, rehberliğiniz ve bilgeliğiniz olmasaydı, şu an olduğum yerde olmazdım! Teşekkürler ve mutlu öğretmenler günü!

Öğretmenler gününüz kutlu olsun! Bilgeliğiniz, bağlılığınız ve nezaketiniz bizi her zaman doğru yola götürecek ve daha iyi insanlar olmamız için bize ilham verecektir.

Sevgili öğretmenim, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Rehber olduğun ve çalışmalarımda başarılı olmam için bana ilham verdiğin için teşekkür ederim. Sen en iyi öğretmensin.