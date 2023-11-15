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Haberler Fotohaber Öğretmenler Günü şiirleri 2-4-6 kıtalık || İşte kısa, uzun ilkokul, ortaokul ve lise için 2023 Öğretmenler Günü şiirleri...
Giriş Tarihi: 15.11.2023 16:51 Güncelleme Tarihi: 15.11.2023 16:51

Öğretmenler Günü şiirleri 2-4-6 kıtalık || İşte kısa, uzun ilkokul, ortaokul ve lise için 2023 Öğretmenler Günü şiirleri...

24 Kasım öğretmenler günü için geri sayım başladı. Bu özel ve anlamlı günde öğretmenlerine şiir yazmak isteyen minikler şimdiden Öğretmen Günü şiirleri araştırmalarına başladı. 24 Kasım bu özel günde duyguları vurgulamak için tercüman olacak. Öğretmenler günü şiirleri, haftaya Cuma günü kutlanacak anlamlı gün öncesinde öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Bu özel gün öncesinde çocuklar, kendilerine yol gösteren öğretmenlerine teşekkürlerini hep bir ağızdan söyleyecekleri şiirlerle yapacak. İşte, Öğretmenler Günü şiirleri 2-4-6 kıtalık kısa, uzun ilkokul, ortaokul ve lise için 2023 Öğretmenler Günü şiirleri...

Öğretmenler Günü şiirleri 2-4-6 kıtalık || İşte kısa, uzun ilkokul, ortaokul ve lise için 2023 Öğretmenler Günü şiirleri...

24 Kasım Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Başöğretmenliği kabul ettiği gündür. Bu özel günde Baş Öğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm öğretmenlerin günü kutlanır. Öğretmenler günü okullarda Kasım ayında coşkuyla kutlanacak. Öğretmenler günü heyecanını şimdiden yaşamaya başlayan çocuklar, teşekkürlerini iletebilmek için en güzel öğretmenler günü şiirlerini araştırmaya konuldu. İşte, bu nalamlı güne özel kısa, uzun ilkokul, ortaokul ve lise için 2023 Öğretmenler Günü şiirleri...

Öğretmenler Günü şiirleri 2-4-6 kıtalık || İşte kısa, uzun ilkokul, ortaokul ve lise için 2023 Öğretmenler Günü şiirleri...

ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRLERİ 2023

Öğretmenim canımsın, hayatıma ışıksın

Hayatı öğretenim, yarınımı yapansın

Benden hakkın çok fazla, öperim ellerinden

Haklarını helal et, kalbimde duamdasın

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Öğretmenler Günü şiirleri 2-4-6 kıtalık || İşte kısa, uzun ilkokul, ortaokul ve lise için 2023 Öğretmenler Günü şiirleri...

Tek bir harfle başladı, eğitim hayatımız

Öğretmenlerim oldu, hayata rehberimiz

Hepsinin ellerinden öperim binbir hürmetle

Kutlu olsun hepinizin Öğretmenler gününüz

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Bilgiyi ve şefkati

Sende buldum sevgiyi

Öğretmenim canımsın

Fethettin sen kalbimi

Öğretmenler Günü şiirleri 2-4-6 kıtalık || İşte kısa, uzun ilkokul, ortaokul ve lise için 2023 Öğretmenler Günü şiirleri...

Okul yılları kadar çabuk geçti seneler

Bir buğulu cam gibi, iz bıraktı geçenler

Öğretmenim ilk başta hayatıma yön veren

Hep aklımda oyunlar, sınıflar, dostluklar

-

Hayat sırf okul değil derdi hep öğretmenim

Bilgi ilk adım ancak, gerisi daha mühim

Haklıydı hayat çok zor, mesele adam olmak

Şimdi yeni anladım sayende öğretmenim

Öğretmenler Günü şiirleri 2-4-6 kıtalık || İşte kısa, uzun ilkokul, ortaokul ve lise için 2023 Öğretmenler Günü şiirleri...

EN GÜZEL ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRLERİ

Öğretmenim,

Canım benim!

Seni ben pek

Çok severim.

Sen bir ana,

Sen bir baba,

Her şey oldun

Artık bana

Gözüm sende,

Gönlüm sende.

Okut, eğit

Beni sen de

Okut, öğret

Ve nihayet

Yurda yarar

Bir insan et

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