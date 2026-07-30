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Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman bitecek? 2026 MEB tercih ve atama takvimi
Giriş Tarihi: 30.07.2026 09:40
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman bitecek? 2026 MEB tercih ve atama takvimi
Millî Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin 2026 yılı yaz tatili mazerete bağlı yer değiştirme sürecinde başvuru sürelerini uzattı. İl içi başvurulardaki sınırlamanın kaldırılmasının ardından il içi ve iller arası işlemler için yeni takvim oluşturuldu. Peki, öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman bitecek? İşte, 2026 MEB tercih ve atama takvimi...