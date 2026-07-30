Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman bitecek? 2026 MEB tercih ve atama takvimi

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları için tanınan ek süre sona yaklaşıyor. MEB tarafından güncellenen takvimde ön başvuruların yanı sıra il içi ve iller arası tercihlerin alınacağı günler ile atama tarihleri de ayrı ayrı açıklandı.