Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman bitecek? 2026 MEB tercih ve atama takvimi
Giriş Tarihi: 30.07.2026 09:40

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman bitecek? 2026 MEB tercih ve atama takvimi

Millî Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin 2026 yılı yaz tatili mazerete bağlı yer değiştirme sürecinde başvuru sürelerini uzattı. İl içi başvurulardaki sınırlamanın kaldırılmasının ardından il içi ve iller arası işlemler için yeni takvim oluşturuldu. Peki, öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman bitecek? İşte, 2026 MEB tercih ve atama takvimi...

  • ABONE OL
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman bitecek? 2026 MEB tercih ve atama takvimi

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları için tanınan ek süre sona yaklaşıyor. MEB tarafından güncellenen takvimde ön başvuruların yanı sıra il içi ve iller arası tercihlerin alınacağı günler ile atama tarihleri de ayrı ayrı açıklandı.

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman bitecek? 2026 MEB tercih ve atama takvimi

ÖĞRETMENLERİN MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

MEB'in güncel takvimine göre il içi ve iller arası mazerete bağlı yer değiştirme ön başvuruları 31 Temmuz 2026 Cuma günü saat 12.00'de sona erecek. İl içi başvurularda daha önce uygulanan ilçe grubu sınırlaması kaldırıldı. Böylece öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu ilçedeki eğitim kurumları için tercihte bulunabilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman bitecek? 2026 MEB tercih ve atama takvimi

MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Öğretmenler başvuru işlemlerini MEBBİS veya MEB Personel Genel Müdürlüğü internet sitesindeki elektronik başvuru formu üzerinden tamamlayabilecek. Ön başvurusu onaylanan adaylar, kendileri için belirlenen tarihlerde tercih ekranına giriş yaparak eğitim kurumu seçimlerini gerçekleştirecek.

MEBBİS EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman bitecek? 2026 MEB tercih ve atama takvimi

MEB İL İÇİ TERCİH VE ATAMA TAKVİMİ

İl içinde mazerete bağlı yer değişikliği talebinde bulunan öğretmenlerin tercih başvuruları 3-4 Ağustos 2026 tarihlerinde alınacak. Atamalar ise 5 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

Öğretmenler tercih aşamasında yalnızca mazeretlerinin bulunduğu ilçedeki eğitim kurumlarını seçebilecek.

ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME DUYURUSU VE TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ!.

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman bitecek? 2026 MEB tercih ve atama takvimi

MEB İLLER ARASI TERCİH VE ATAMA TAKVİMİ

İller arası mazerete bağlı yer değiştirme tercihleri 6-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak. Başvuruların değerlendirilmesinin ardından atamalar 11 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

İller arası ön başvurusu daha önce onaylanan öğretmenlerin de yeniden işlem yapması gerekmeyecek.

GÜNCELLENEN İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ!

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman bitecek? 2026 MEB tercih ve atama takvimi

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA