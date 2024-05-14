Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, taslak ve içeriğinde neler var? Bakan Tekin açıkladı: Haftaya Meclis’te!

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU NEDİR?

Hukukçular, doktorlar, askerler ve polislerde olduğu gibi öğretmenlerin de mesleğine ait düzenlemeleri içeren kanun gündemde.

Öğretmenlik Meslek Kanunu ile Öğretmen ve okul yöneticilerinin atanmaları, çalışma şartları, özlük hakları ve benzeri diğer hususları dikkate alınıyor.