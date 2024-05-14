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Haberler Fotohaber Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, taslak ve içeriğinde neler var? Bakan Tekin açıkladı: Haftaya Meclis'te!
Giriş Tarihi: 14.05.2024 19:13 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 19:13

Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, taslak ve içeriğinde neler var? Bakan Tekin açıkladı: Haftaya Meclis'te!

Öğretmenlik Meslek Kanunu 2024 hakkında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıklamada bulundu. Meclis tarihi hakkında açıklamada bulunan Bakan Tekin'in açıklaması ardından gözler taslak ve değişikliğe çevrildi. Öğretmenler MEB duyurularını takip ediyor. Peki; Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, değişiklikler neler, ne zaman Meclis'e gelecek?

Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, taslak ve içeriğinde neler var? Bakan Tekin açıkladı: Haftaya Meclis’te!

Öğretmenlik Meslek Kanunu içeriği hakkında araştırmalar hız kazandı. Başkan Erdoğan'ın en büyük reformlar arasında gördüğü kanuna dair gözler TBMM'de. Peki; Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, değişiklikler neler? İşte, ayrıntılar...

Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, taslak ve içeriğinde neler var? Bakan Tekin açıkladı: Haftaya Meclis’te!

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU NE ZAMAN MECLİS'E GELECEK?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yaptığı açıklamada "Öğretmenlik meslek kanunu haftaya TBMM'ye gelecek" ifadelerini kullandı.

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Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, taslak ve içeriğinde neler var? Bakan Tekin açıkladı: Haftaya Meclis’te!

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU İÇERİĞİNDE NELER VAR?

"Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin çalışmaların" sorulduğu Tekin, şunları kaydetti: "Öğretmenlere karşı uygulanan şiddetin cezasını artırmaya yönelik maddelerin de yer aldığı öğretmenlik meslek kanunu haftaya Meclis'e gelecek. Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili çalışmalarda sona yaklaşıldı. Milli Eğitim Bakanlığı, Külliye çalışmaları sona erdi. Önümüzdeki hafta Meclis'te eğitim komisyonuna gelir. Süreç bitti, önümüzdeki hafta Meclis'te eğitim komisyonunda tamamlanır. Külliye'deki ilgili kurullarla koordinasyon toplantımızı Cevdet Bey ile yaptık. Redaksiyonunu yapıyoruz. Grup Başkanı imza sürecini takip edecek."

Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, taslak ve içeriğinde neler var? Bakan Tekin açıkladı: Haftaya Meclis’te!

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU NEDİR?

Hukukçular, doktorlar, askerler ve polislerde olduğu gibi öğretmenlerin de mesleğine ait düzenlemeleri içeren kanun gündemde.

Öğretmenlik Meslek Kanunu ile Öğretmen ve okul yöneticilerinin atanmaları, çalışma şartları, özlük hakları ve benzeri diğer hususları dikkate alınıyor.

Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, taslak ve içeriğinde neler var? Bakan Tekin açıkladı: Haftaya Meclis’te!

Kanun üzerindeki eklemeler ve değişiklikler için gözler yeniden Meclis'te.

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