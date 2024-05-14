Giriş Tarihi: 14.05.2024 19:13
Güncelleme Tarihi: 14.05.2024
19:13
Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, taslak ve içeriğinde neler var? Bakan Tekin açıkladı: Haftaya Meclis'te!
Öğretmenlik Meslek Kanunu 2024 hakkında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıklamada bulundu. Meclis tarihi hakkında açıklamada bulunan Bakan Tekin'in açıklaması ardından gözler taslak ve değişikliğe çevrildi. Öğretmenler MEB duyurularını takip ediyor. Peki; Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, değişiklikler neler, ne zaman Meclis'e gelecek?