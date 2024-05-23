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Haberler Fotohaber Oğuz Murat Aci’nin ailesi Eylem Tok ile katil oğlu Timur’a seslendi: Ülkeye eli kelepçeli gelecekler!
Giriş Tarihi: 23.05.2024 17:04 Güncelleme Tarihi: 23.05.2024 17:04

Oğuz Murat Aci’nin ailesi Eylem Tok ile katil oğlu Timur’a seslendi: Ülkeye eli kelepçeli gelecekler!

Eylem Tok ile Bülent Cihantimur'un 17 yaşındaki oğlu Timur, ehliyetsiz araç kullandı. 1 Mart'ta yaptığı kazada, Oğuz Murat Aci'yi hayattan kopardı. Cani anne Eylem Tok ile katil oğlu Timur, adalete hesap vermek yerine kazadan saatler sonra önce Mısır'a oradan da ABD'ye kaçtı. İkili hakkında kırmızı bülten çıkartılırken Oğuz Murat Aci'nin yaslı ailesi, soluğu evlatlarının mezarında aldı. Baba Murat Aci'nin sözleri Türkiye'yi ağlattı.

İHA
Oğuz Murat Aci’nin ailesi Eylem Tok ile katil oğlu Timur’a seslendi: Ülkeye eli kelepçeli gelecekler!

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'de canavar anne Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur'un karıştığı trafik kazası sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybetmesine ve anne oğulun ABD'ye kaçmasına ilişkin soruşturma sürüyor.

Oğuz Murat Aci’nin ailesi Eylem Tok ile katil oğlu Timur’a seslendi: Ülkeye eli kelepçeli gelecekler!

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARTILDI

Soruşturma çerçevesinde 7 Mart tarihinde canavar anne ile katil oğlu hakkında kırmızı bülten çıkarılması talep edilmişti. Buna ilişkin hazırlanan formlar düzenlenerek Adalet Bakanlığı'na gönderilmişti. Taleplerin değerlendirilmesinin ardından şüpheli Tok ile oğlu hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı.

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Oğuz Murat Aci’nin ailesi Eylem Tok ile katil oğlu Timur’a seslendi: Ülkeye eli kelepçeli gelecekler!

"OĞLUMA MÜJDEYİ VERDİM"

Kararın ardından sevinç gözyaşı döken Özer Aci ve eşi Pervin Aci, oğullarının Gümüşdere'deki mezarına koştu. Mezarı başında oğullarına, kırmızı bülten kararını veren Aci ailesi gözyaşı döktü. Mezar başında açıklamalarda bulunan baba Özer Aci, "Bugün oğlumun hayattan koparılışının 84'üncü günü oldu.

Oğuz Murat Aci’nin ailesi Eylem Tok ile katil oğlu Timur’a seslendi: Ülkeye eli kelepçeli gelecekler!

İlk hafta Adalet Bakanı kırmızı bültenle ilgili müracaat yapıldığını söylemişti. Biz de dört gözle bekliyorduk. Bugün kırmızı bülten çıktığının haberini aldık. Ben ilk kez 84 gün sonra sevindim ve sevinç gözyaşı döktüm. Şu an oğlumun mezarına gelerek bu müjdeyi kendisine verdim. Ben mücadeleme devam ediyorum. Bu mücadelede tek değilim. Basın mensupları, devlet büyüklerimiz yakından ilgileniyorlar.

Oğuz Murat Aci’nin ailesi Eylem Tok ile katil oğlu Timur’a seslendi: Ülkeye eli kelepçeli gelecekler!

Ben defalarca Eylem Tok'a, 'Elin kelepçeli ülkene dönme. Gel adalete teslim ol. Ben verilecek karara saygı duyuyorsan sen de duy' dedim. Fakat şimdi ülkeye eli kelepçeli gelecek. Ne karar verilecekse saygı duysun. Bir suç ve ceza varsa çeksin. Anne de baba da yargılansın. Bunun örnek olması lazım. En büyük cezayı vereceğim. Bunun için de mücadelemi vereceğim" dedi.

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