Oğuz Murat Aci’nin ailesi Eylem Tok ile katil oğlu Timur’a seslendi: Ülkeye eli kelepçeli gelecekler!

Ben defalarca Eylem Tok'a, 'Elin kelepçeli ülkene dönme. Gel adalete teslim ol. Ben verilecek karara saygı duyuyorsan sen de duy' dedim. Fakat şimdi ülkeye eli kelepçeli gelecek. Ne karar verilecekse saygı duysun. Bir suç ve ceza varsa çeksin. Anne de baba da yargılansın. Bunun örnek olması lazım. En büyük cezayı vereceğim. Bunun için de mücadelemi vereceğim" dedi.