Giriş Tarihi: 23.05.2024 17:04
Güncelleme Tarihi: 23.05.2024
17:04
Oğuz Murat Aci’nin ailesi Eylem Tok ile katil oğlu Timur’a seslendi: Ülkeye eli kelepçeli gelecekler!
Eylem Tok ile Bülent Cihantimur'un 17 yaşındaki oğlu Timur, ehliyetsiz araç kullandı. 1 Mart'ta yaptığı kazada, Oğuz Murat Aci'yi hayattan kopardı. Cani anne Eylem Tok ile katil oğlu Timur, adalete hesap vermek yerine kazadan saatler sonra önce Mısır'a oradan da ABD'ye kaçtı. İkili hakkında kırmızı bülten çıkartılırken Oğuz Murat Aci'nin yaslı ailesi, soluğu evlatlarının mezarında aldı. Baba Murat Aci'nin sözleri Türkiye'yi ağlattı.