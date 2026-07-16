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Haberler Fotohaber Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026: Okul Öncesi Öğretmenlik bölümü kaç puan istiyor?
Giriş Tarihi: 16.07.2026 22:40 Güncelleme Tarihi: 16.07.2026 22:42

Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026: Okul Öncesi Öğretmenlik bölümü kaç puan istiyor?

YÖK Atlas verileriyle takip edilen Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralamaları 2026 listesi takip ediliyor! Sözel puan türüyle öğrenci alımı yapan popüler lisans programının güncel kontenjan analizi, devlet ve vakıf üniversitesi alternatifleri ile en son yerleşen adayların net ortalamaları yayında.

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Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026: Okul Öncesi Öğretmenlik bölümü kaç puan istiyor?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından, geleceğin eğitimcileri tercih listelerini şekillendirmeye başlıyor. Okul Öncesi Öğretmenlik bölümü taban puanı ve sıralama limitleri, bu yıl da adayların en çok araştırdığı konuların başında geliyor.

Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026: Okul Öncesi Öğretmenlik bölümü kaç puan istiyor?

NOT: 2026 yılına ait üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz açıklanmamıştır. Bu veriler, 2026-YKS yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından ilan edilecektir. Tercih sürecinde adaylara rehberlik etmesi amacıyla, bu haberde ÖSYM'nin en son yayımladığı resmi 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına ait taban puanlar ve başarı sıralamaları yer almaktadır.

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Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026: Okul Öncesi Öğretmenlik bölümü kaç puan istiyor?

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI

Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Taban
Puan		 Başarı
Sırası
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
40
40
50		 31
41
41
52		 436,31743
469,25583
454,39415
455,01469		 1.395
1.341
1.656
2.080
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 35
35
35
50		 36
36
36
52		 428,30558
461,90555
448,10645
444,55956		 2.111
1.896
2.259
3.321
TED ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 6
6
7
8		 7
8
8
8		 421,12359
446,70772
434,62630
423,25641		 2.904
4.007
4.358
8.531
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 42
50
60
80		 44
52
62
82		 417,09418
449,45575
439,93502
432,64443		 3.529
3.506
3.364
5.634
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Gazi Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 42
50
90
90		 44
52
93
93		 403,04602
441,48280
426,45803
418,38799		 7.015
5.170
6.482
10.609
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 42
50
70
70		 44
52
72
72		 400,19613
436,18314
420,71153
414,93372		 7.974
6.675
8.554
12.332
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
50
60
60		 41
52
62
62		 399,41462
430,72524
416,60906
415,08841		 8.275
8.642
10.407
12.247
EGE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
50
60
60		 31
52
62
62		 397,85115
429,67515
421,22921
416,50478		 8.886
9.088
8.356
11.502
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 42
50
80
80		 44
52
82
82		 395,2547
427,24828
416,62508
417,01502		 9.963
10.188
10.399
11.237
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 6
7
7
8		 7
8
9
8		 394,36269
422,17013
409,04134
409,68100		 10.370
12.844
14.612
15.412
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 42
50
60
60		 44
52
62
62		 393,65607
428,08014
416,79284
413,33261		 10.703
9.776
10.305
13.194
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 6
7
7
8		 8
9
9
8		 393,11365
429,91672
412,92619
412,58211		 10.969
8.989
12.268
13.599
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 42
50
70
70		 44
52
72
72		 392,25568
423,35339
409,12076
407,06846		 11.407
12.166
14.557
17.152
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Buca Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 42
50
70
70		 44
52
72
72		 391,40043
424,63171
412,25121
409,41740		 11.810
11.490
12.663
15.602
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(BURSA) (Devlet )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 42
50
60
60		 44
52
62
62		 391,32654
424,58369
411,68234
408,13622		 11.844
11.511
12.996
16.405
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
50
60
60		 41
52
62
62		 389,98726
423,11742
410,97806
407,28762		 12.528
12.299
13.415
17.004
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 42
50
60
60		 44
52
62
62		 389,26573
420,83669
408,13416
408,59739		 12.939
13.616
15.183
16.107
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
50
70
70		 31
52
72
72		 388,94903
419,64833
406,48839
403,55003		 13.116
14.351
16.303
19.721
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 42
50
60
60		 44
52
62
62		 387,72096
422,21494
409,08245
405,42124		 13.789
12.826
14.587
18.320
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ADANA) (Devlet )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 42
50
70
70		 48
65
90
72		 387,65474
420,90504
408,59672
406,18406		 13.822
13.578
14.883
17.776
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 5
7
8
9		 6
9
10
9		 386,64635
421,24865
404,61168
404,11305		 14.443
13.375
17.707
19.309
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(VAN) (Devlet )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 42
50
60
60		 44
52
62
62		 386,4314
418,57521
407,24395
403,72198		 14.565
15.046
15.814
19.602
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 42
50
60
60		 48
65
77
62		 386,34561
420,52443
409,17798
412,47048		 14.618
13.785
14.515
13.664
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
50
60
60		 31
52
62
62		 385,94804
418,90277
405,42135
404,61137		 14.860
14.844
17.066
18.923
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi
(KONYA) (Devlet )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 42
50
70
70		 44
52
72
72		 385,92021
421,15920
405,68393
401,94315		 14.880
13.435
16.856
21.023
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 42
50
60
60		 44
52
62
62		 385,4706
419,90594
406,04865
403,10555		 15.155
14.180
16.590
20.064
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 42
50
70
70		 44
52
72
72		 385,44561
419,17276
404,51077
401,51139		 15.174
14.651
17.787
21.402
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 8
7
9
7		 9
8
10
7		 385,30627
417,41825
423,89720
441,40423		 15.272
15.845
7.356
3.820
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(GAZİANTEP) (Vakıf )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 7
7
8
10		 8
8
9
10		 385,1582
424,33541
415,54240
416,56371		 15.383
11.634
10.939
11.462
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(DENİZLİ) (Devlet )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 42
50
70
70		 44
52
72
72		 385,13067
418,29349
404,45263
401,12127		 15.404
15.220
17.826
21.719
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 7
7
8
9		 8
8
9
9		 384,5168
417,64698
405,21305
406,17484		 15.791
15.660
17.210
17.788
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(MUĞLA) (Devlet )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 42
50
60
60		 44
52
62
62		 384,16782
415,80758
401,72243
399,10233		 16.008
16.974
19.842
23.430
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 8
7
8
9		 9
8
10
9		 383,93317
415,22282
402,56950
403,18027		 16.155
17.377
19.212
20.004
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 42
50
62
60		 44
52
64
62		 383,83251
417,03907
403,86913
401,94526		 16.217
16.102
18.210
21.021
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 42
50
70
70		 44
52
72
72		 383,65818
415,54796
400,96554
398,87582		 16.332
17.134
20.490
23.642
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 42
50
70
70		 44
52
72
72		 383,50394
416,24640
402,30768
399,73369		 16.422
16.668
19.409
22.897
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 8
7
8
9		 10
8
9
9		 382,16034
413,66813
401,17661
402,07198		 17.380
18.561
20.324
20.911
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Necatibey Eğitim Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 42
50
70
70		 44
52
72
72		 381,98148
414,94033
400,69419
398,15768		 17.512
17.591
20.733
24.293
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 3
2
4
9		 4
3
5
9		 381,82281
415,27579
400,48069
399,58755		 17.651
17.343
20.904
23.023
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ŞANLIURFA) (Devlet )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 25
40
40
40		 29
51
51
41		 381,77494
413,77883
403,42526
402,97926		 17.693
18.467
18.546
20.164
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 4
7
8
9		 5
8
9
9		 381,69901
412,85188
401,34153
401,82759		 17.747
19.210
20.175
21.119
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(MALATYA) (Devlet )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 42
50
70
70		 48
65
90
72		 381,67098
414,22685
400,53215
402,60384		 17.768
18.132
20.857
20.486
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
50
60
60		 31
52
62
62		 381,58807
414,69658
402,09955
399,95901		 17.821
17.787
19.558
22.697
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(BOLU) (Devlet )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 42
50
70
60		 44
52
72
62		 381,47421
413,49500
399,59901
397,63103		 17.920
18.705
21.652
24.796
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 42
50
60
60		 44
52
62
62		 380,41595
413,26041
399,80353
397,57116		 18.756
18.871
21.475
24.853
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Fatih Eğitim Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 42
50
60
60		 44
52
62
62		 379,8122
412,99539
399,49801
396,61808		 19.243
19.103
21.751
25.761
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 5
7
6
8		 6
8
7
8		 379,42358
412,80190
397,88620
400,11363		 19.568
19.256
23.153
22.577
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 42
50
60
60		 48
65
77
62		 379,37635
413,44773
402,31970
401,11129		 19.614
18.732
19.400
21.727
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 16


 17


 379,08702


 19.839
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(NEVŞEHİR) (Devlet )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 42
50
60
60		 44
52
62
62		 378,98717
412,33081
398,85483
397,03350		 19.912
19.633
22.290
25.361
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(Hendek) (SAKARYA) (Devlet )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 42
50
60
60		 44
52
62
62		 378,91358
412,67079
399,03163
397,38661		 19.973
19.355
22.129
25.003
ORDU ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ORDU) (Devlet )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 42
50
60
60		 44
52
62
62		 378,8484
411,34587
397,53376
395,25960		 20.036
20.483
23.478
27.151
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ADIYAMAN) (Devlet )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 25
30
30
60		 29
39
39
62		 378,74823
412,02750
399,46517
399,18673		 20.111
19.886
21.795
23.358
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(AFYONKARAHİSAR) (Devlet )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 42
50
60
60		 44
52
62
62		 377,75998
410,88153
396,61431
394,70514		 20.917
20.899
24.336
27.708
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KAHRAMANMARAŞ) (Devlet )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
50
50
50		 34
65
65
52		 376,88663
409,10430
396,68780
400,30748		 21.649
22.512
24.261
22.385
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(SİVAS) (Devlet )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 42
50
70
70		 44
52
90
72		 376,31107
411,54427
397,26033
394,57229		 22.206
20.288
23.720
27.831
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 42
50
60
60		 44
52
62
62		 376,25876
410,39820
397,16741
395,54249		 22.269
21.368
23.813
26.859
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(DÜZCE) (Devlet )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
50
60
60		 31
52
62
62		 375,46456
408,69149
394,68046
393,02180		 22.989
22.869
26.275
29.440
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KÜTAHYA) (Devlet )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 42
50
70
70		 44
52
72
72		 375,44694
410,06016
396,32789
395,48347		 23.005
21.659
24.637
26.926
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(GİRESUN) (Devlet )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 42
50
70
70		 44
52
72
72		 374,20699
407,53071
392,96008
391,17003		 24.140
23.884
28.031
31.438
Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026: Okul Öncesi Öğretmenlik bölümü kaç puan istiyor?
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KIRIKKALE) (Devlet )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
50
60
60		 31
52
62
62		 374,07496
409,12883
395,77425
394,44801		 24.258
22.483
25.171
27.971
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(UŞAK) (Devlet )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 42
50
60
60		 44
52
62
62		 374,0594
409,88231
395,45624
393,86602		 24.272
21.814
25.493
28.577
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(AMASYA) (Devlet )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 42
50
60
60		 44
52
62
62		 373,8693
408,30801
394,83654
393,44059		 24.487
23.201
26.103
28.990
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Ereğli Eğitim Fakültesi
(KONYA) (Devlet )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
50
60
60		 31
52
62
62		 373,85567
406,28553
392,84275
391,90776		 24.500
25.127
28.144
30.649
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(NİĞDE) (Devlet )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 42
50
60
60		 44
52
62
62		 373,59188
408,22615
395,48859
394,76447		 24.742
23.272
25.453
27.654
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(BURDUR) (Devlet )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 42
50
70
70		 44
52
72
72		 373,17019
408,01197
394,73896
392,79914		 25.126
23.470
26.213
29.680
SİNOP ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(SİNOP) (Devlet )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 42
50
60
60		 44
52
62
62		 372,79524
406,55262
392,61854
390,74677		 25.445
24.872
28.354
31.899
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(MUŞ) (Devlet )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 42
50
60
60		 44
52
62
62		 372,4133
405,51971
394,78521
395,30251		 25.804
25.928
26.158
27.112
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(AKSARAY) (Devlet )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 42
50
60
60		 44
52
62
62		 372,40884
407,40379
393,90930
392,79653		 25.806
24.036
27.042
29.683
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ERZİNCAN) (Devlet )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 42
50
60
60		 44
52
62
62		 372,0709
406,08363
393,79508
392,21538		 26.171
25.330
27.170
30.312
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi
(KİLİS) (Devlet )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 42
50
70
60		 48
65
90
62		 371,63753
404,57568
392,72892
391,60742		 26.615
26.847
28.262
30.967
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(BARTIN) (Devlet )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 25
30

 26
31

 371,47327
404,94496

 26.784
26.461
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Ereğli Eğitim Fakültesi
(ZONGULDAK) (Devlet )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 42
50
60
60		 44
52
62
62		 371,43632
406,42393
392,75572
391,83048		 26.838
25.001
28.226
30.721
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(AĞRI) (Devlet )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 42
50
60
60		 44
52
62
62		 371,25682
404,57603
394,17503
393,23723		 27.027
26.846
26.785
29.232
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KIRŞEHİR) (Devlet )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 42
50
60
60		 44
52
62
62		 370,96755
405,90250
392,82371
391,97757		 27.317
25.517
28.160
30.571
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KASTAMONU) (Devlet )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 42
50
70
70		 44
52
72
72		 370,62564
404,99778
391,45382
390,46576		 27.706
26.396
29.556
32.213
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KARAMAN) (Devlet )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 42
50
60
60		 44
52
62
62		 370,49248
405,72008
392,28872
391,32270		 27.842
25.716
28.660
31.268
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(TOKAT) (Devlet )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 42
50
60
60		 44
52
62
62		 370,37219
405,89951
392,28531
391,08087		 27.950
25.522
28.664
31.534
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ARTVİN) (Devlet )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
40
40
40		 31
41
41
41		 369,7069
404,34111
390,78417
390,27259		 28.653
27.077
30.307
32.446
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(YOZGAT) (Devlet )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 42
50
60
60		 44
52
62
62		 369,0386
404,29614
390,61461
390,20036		 29.406
27.128
30.525
32.530
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Dede Korkut Eğitim Fakültesi
(KARS) (Devlet )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 42
50
60
60		 44
52
62
62		 369,03467
403,55969
391,02656
390,56133		 29.414
27.922
30.021
32.110
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(BAYBURT) (Devlet )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 42
50
60
60		 44
52
62
62		 368,36721
403,31303
390,25641
389,61925		 30.191
28.186
30.934
33.221
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 8
8
8
8		 8
8
8
8		 367,13794
400,11820
386,35434
386,54086		 31.527
31.797
35.575
37.044
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi
(KKTC-LEFKE) (KKTC )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 12
11
11
8		 12
11
11
8		 361,87856
397,60487
384,73454
385,69116		 38.293
34.805
37.731
38.108
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Eğitim Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 9
9
12
17		 9
9
12
17		 353,22317
388,56239
376,54939
379,15264		 51.930
47.674
49.834
47.338
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 8
8
8
8		 8
8
8
8		 349,04999
369,10004
380,61186
380,62835		 59.703
85.730
43.493
45.121
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 1
4
5
5		 1

4
5		 328,50991
Dolmadı
Dolmadı
334,18793		 113.855
Dolmadı
Dolmadı
165.529
TED ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 38
40
41
46		 38
40
37
46		 321,5529
325,12725
Dolmadı
343,78068		 138.916
243.255
Dolmadı
130.276
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
38

 40
38

 318,80981
337,96148

 150.012
185.075
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 8
8
8
8		 8
8
8
8		 317,76314
379,38788
372,13696
380,40090		 154.480
63.834
57.404
45.481
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 51
42
51
38		 51
42
51
38		 303,68717
378,04458
355,32290
376,73297		 223.831
66.431
95.028
51.145
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 33
34
32
32		 26
34
32
32		 Dolmadı
322,08319
338,61451
370,39846		 Dolmadı
258.986
147.788
62.208
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 51
42
51
51		 19
42
28
51		 Dolmadı
327,28594
Dolmadı
351,74696		 Dolmadı
232.560
Dolmadı
105.814
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 23
22
22
24		 6
10
22
24		 Dolmadı
Dolmadı
344,00572
357,92463		 Dolmadı
Dolmadı
128.940
89.242
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 19
20
20
18		 2
5
20
18		 Dolmadı
Dolmadı
341,06826
346,74762		 Dolmadı
Dolmadı
139.056
120.689
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 51
34
51
51		 36
34
51
51		 Dolmadı
334,04368
318,49579
356,13203		 Dolmadı
201.671
236.787
93.857
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 19
18
16
16		 1
5
16
16		 Dolmadı
Dolmadı
332,00091
330,96833		 Dolmadı
Dolmadı
173.618
178.888
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 31
13
16
16		 12
13
16
16		 Dolmadı
374,59872
359,75576
376,70080		 Dolmadı
73.409
83.741
51.196
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(GAZİANTEP) (Vakıf )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(%25 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 23
25
29
34		 7
25
29
34		 Dolmadı
365,82725
357,30488
356,39423		 Dolmadı
93.554
89.882
93.152
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(GAZİANTEP) (Vakıf )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 19
17
22
16		 2
17
22
16		 Dolmadı
346,54890
340,33907
345,60323		 Dolmadı
151.899
141.615
124.298
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 48
42
51
51		 32
42
26
51		 Dolmadı
348,66352
Dolmadı
373,55686		 Dolmadı
144.518
Dolmadı
56.524
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 29
38
46
46		 14
12
46
46		 Dolmadı
Dolmadı
333,92588
345,22349		 Dolmadı
Dolmadı
165.790
125.563
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 36


 6


 Dolmadı


 Dolmadı
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 36
42
43
42		 5
16
28
42		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
328,12536		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
191.366
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi
(KKTC-LEFKE) (KKTC )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 38
39
39
40		 31
28
39
40		 Dolmadı
Dolmadı
362,06129
358,77202		 Dolmadı
Dolmadı
78.271
87.079
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 16
4

 1
4

 Dolmadı
342,13306

 Dolmadı
168.347
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 37
37
38
39		 3
14
38
39		 Dolmadı
Dolmadı
328,48515
325,46757		 Dolmadı
Dolmadı
188.600
203.737
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 42
42
42
42		 9
13
42
42		 Dolmadı
Dolmadı
335,28057
334,87897		 Dolmadı
Dolmadı
160.327
162.729
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Eğitim Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 41
41
38
33		 9
30
38
33		 Dolmadı
Dolmadı
317,86281
338,93931		 Dolmadı
Dolmadı
240.142
147.438
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 18


 2


 Dolmadı


 Dolmadı
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 2
8
10
10

4
10		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
324,10630		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
210.254
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 2
4
8
2
3
 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 1
6
10
28
1

6		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 5
5
4
3
1
4
3		 Dolmadı
Dolmadı
323,96195
330,42143		 Dolmadı
Dolmadı
209.511
181.241
Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026: Okul Öncesi Öğretmenlik bölümü kaç puan istiyor?

2025-YKS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler için tıklayınız

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Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026: Okul Öncesi Öğretmenlik bölümü kaç puan istiyor?
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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