Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026: Okul Öncesi Öğretmenlik bölümü kaç puan istiyor?

|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Taban
Puan
|Başarı
Sırası
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
40
40
50
|31
41
41
52
|436,31743
469,25583
454,39415
455,01469
|1.395
1.341
1.656
2.080
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|35
35
35
50
|36
36
36
52
|428,30558
461,90555
448,10645
444,55956
|2.111
1.896
2.259
3.321
|TED ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|6
6
7
8
|7
8
8
8
|421,12359
446,70772
434,62630
423,25641
|2.904
4.007
4.358
8.531
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|42
50
60
80
|44
52
62
82
|417,09418
449,45575
439,93502
432,64443
|3.529
3.506
3.364
5.634
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Gazi Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|42
50
90
90
|44
52
93
93
|403,04602
441,48280
426,45803
418,38799
|7.015
5.170
6.482
10.609
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|42
50
70
70
|44
52
72
72
|400,19613
436,18314
420,71153
414,93372
|7.974
6.675
8.554
12.332
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
50
60
60
|41
52
62
62
|399,41462
430,72524
416,60906
415,08841
|8.275
8.642
10.407
12.247
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
50
60
60
|31
52
62
62
|397,85115
429,67515
421,22921
416,50478
|8.886
9.088
8.356
11.502
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|42
50
80
80
|44
52
82
82
|395,2547
427,24828
416,62508
417,01502
|9.963
10.188
10.399
11.237
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|6
7
7
8
|7
8
9
8
|394,36269
422,17013
409,04134
409,68100
|10.370
12.844
14.612
15.412
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|42
50
60
60
|44
52
62
62
|393,65607
428,08014
416,79284
413,33261
|10.703
9.776
10.305
13.194
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|6
7
7
8
|8
9
9
8
|393,11365
429,91672
412,92619
412,58211
|10.969
8.989
12.268
13.599
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|42
50
70
70
|44
52
72
72
|392,25568
423,35339
409,12076
407,06846
|11.407
12.166
14.557
17.152
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Buca Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|42
50
70
70
|44
52
72
72
|391,40043
424,63171
412,25121
409,41740
|11.810
11.490
12.663
15.602
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(BURSA) (Devlet )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|42
50
60
60
|44
52
62
62
|391,32654
424,58369
411,68234
408,13622
|11.844
11.511
12.996
16.405
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
50
60
60
|41
52
62
62
|389,98726
423,11742
410,97806
407,28762
|12.528
12.299
13.415
17.004
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|42
50
60
60
|44
52
62
62
|389,26573
420,83669
408,13416
408,59739
|12.939
13.616
15.183
16.107
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
50
70
70
|31
52
72
72
|388,94903
419,64833
406,48839
403,55003
|13.116
14.351
16.303
19.721
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|42
50
60
60
|44
52
62
62
|387,72096
422,21494
409,08245
405,42124
|13.789
12.826
14.587
18.320
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ADANA) (Devlet )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|42
50
70
70
|48
65
90
72
|387,65474
420,90504
408,59672
406,18406
|13.822
13.578
14.883
17.776
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|5
7
8
9
|6
9
10
9
|386,64635
421,24865
404,61168
404,11305
|14.443
13.375
17.707
19.309
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(VAN) (Devlet )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|42
50
60
60
|44
52
62
62
|386,4314
418,57521
407,24395
403,72198
|14.565
15.046
15.814
19.602
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|42
50
60
60
|48
65
77
62
|386,34561
420,52443
409,17798
412,47048
|14.618
13.785
14.515
13.664
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
50
60
60
|31
52
62
62
|385,94804
418,90277
405,42135
404,61137
|14.860
14.844
17.066
18.923
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi
(KONYA) (Devlet )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|42
50
70
70
|44
52
72
72
|385,92021
421,15920
405,68393
401,94315
|14.880
13.435
16.856
21.023
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|42
50
60
60
|44
52
62
62
|385,4706
419,90594
406,04865
403,10555
|15.155
14.180
16.590
20.064
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|42
50
70
70
|44
52
72
72
|385,44561
419,17276
404,51077
401,51139
|15.174
14.651
17.787
21.402
|İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|8
7
9
7
|9
8
10
7
|385,30627
417,41825
423,89720
441,40423
|15.272
15.845
7.356
3.820
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(GAZİANTEP) (Vakıf )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|7
7
8
10
|8
8
9
10
|385,1582
424,33541
415,54240
416,56371
|15.383
11.634
10.939
11.462
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(DENİZLİ) (Devlet )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|42
50
70
70
|44
52
72
72
|385,13067
418,29349
404,45263
401,12127
|15.404
15.220
17.826
21.719
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|7
7
8
9
|8
8
9
9
|384,5168
417,64698
405,21305
406,17484
|15.791
15.660
17.210
17.788
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(MUĞLA) (Devlet )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|42
50
60
60
|44
52
62
62
|384,16782
415,80758
401,72243
399,10233
|16.008
16.974
19.842
23.430
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|8
7
8
9
|9
8
10
9
|383,93317
415,22282
402,56950
403,18027
|16.155
17.377
19.212
20.004
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|42
50
62
60
|44
52
64
62
|383,83251
417,03907
403,86913
401,94526
|16.217
16.102
18.210
21.021
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|42
50
70
70
|44
52
72
72
|383,65818
415,54796
400,96554
398,87582
|16.332
17.134
20.490
23.642
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|42
50
70
70
|44
52
72
72
|383,50394
416,24640
402,30768
399,73369
|16.422
16.668
19.409
22.897
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|8
7
8
9
|10
8
9
9
|382,16034
413,66813
401,17661
402,07198
|17.380
18.561
20.324
20.911
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Necatibey Eğitim Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|42
50
70
70
|44
52
72
72
|381,98148
414,94033
400,69419
398,15768
|17.512
17.591
20.733
24.293
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|3
2
4
9
|4
3
5
9
|381,82281
415,27579
400,48069
399,58755
|17.651
17.343
20.904
23.023
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ŞANLIURFA) (Devlet )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|25
40
40
40
|29
51
51
41
|381,77494
413,77883
403,42526
402,97926
|17.693
18.467
18.546
20.164
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|4
7
8
9
|5
8
9
9
|381,69901
412,85188
401,34153
401,82759
|17.747
19.210
20.175
21.119
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(MALATYA) (Devlet )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|42
50
70
70
|48
65
90
72
|381,67098
414,22685
400,53215
402,60384
|17.768
18.132
20.857
20.486
|İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
50
60
60
|31
52
62
62
|381,58807
414,69658
402,09955
399,95901
|17.821
17.787
19.558
22.697
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(BOLU) (Devlet )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|42
50
70
60
|44
52
72
62
|381,47421
413,49500
399,59901
397,63103
|17.920
18.705
21.652
24.796
|ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|42
50
60
60
|44
52
62
62
|380,41595
413,26041
399,80353
397,57116
|18.756
18.871
21.475
24.853
|TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Fatih Eğitim Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|42
50
60
60
|44
52
62
62
|379,8122
412,99539
399,49801
396,61808
|19.243
19.103
21.751
25.761
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|5
7
6
8
|6
8
7
8
|379,42358
412,80190
397,88620
400,11363
|19.568
19.256
23.153
22.577
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|42
50
60
60
|48
65
77
62
|379,37635
413,44773
402,31970
401,11129
|19.614
18.732
19.400
21.727
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|16
—
—
—
|17
—
—
—
|379,08702
—
—
—
|19.839
…
—
—
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(NEVŞEHİR) (Devlet )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|42
50
60
60
|44
52
62
62
|378,98717
412,33081
398,85483
397,03350
|19.912
19.633
22.290
25.361
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(Hendek) (SAKARYA) (Devlet )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|42
50
60
60
|44
52
62
62
|378,91358
412,67079
399,03163
397,38661
|19.973
19.355
22.129
25.003
|ORDU ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ORDU) (Devlet )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|42
50
60
60
|44
52
62
62
|378,8484
411,34587
397,53376
395,25960
|20.036
20.483
23.478
27.151
|ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ADIYAMAN) (Devlet )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|25
30
30
60
|29
39
39
62
|378,74823
412,02750
399,46517
399,18673
|20.111
19.886
21.795
23.358
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(AFYONKARAHİSAR) (Devlet )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|42
50
60
60
|44
52
62
62
|377,75998
410,88153
396,61431
394,70514
|20.917
20.899
24.336
27.708
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KAHRAMANMARAŞ) (Devlet )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
50
50
50
|34
65
65
52
|376,88663
409,10430
396,68780
400,30748
|21.649
22.512
24.261
22.385
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(SİVAS) (Devlet )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|42
50
70
70
|44
52
90
72
|376,31107
411,54427
397,26033
394,57229
|22.206
20.288
23.720
27.831
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|42
50
60
60
|44
52
62
62
|376,25876
410,39820
397,16741
395,54249
|22.269
21.368
23.813
26.859
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(DÜZCE) (Devlet )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
50
60
60
|31
52
62
62
|375,46456
408,69149
394,68046
393,02180
|22.989
22.869
26.275
29.440
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KÜTAHYA) (Devlet )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|42
50
70
70
|44
52
72
72
|375,44694
410,06016
396,32789
395,48347
|23.005
21.659
24.637
26.926
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(GİRESUN) (Devlet )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|42
50
70
70
|44
52
72
72
|374,20699
407,53071
392,96008
391,17003
|24.140
23.884
28.031
31.438
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KIRIKKALE) (Devlet )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
50
60
60
|31
52
62
62
|374,07496
409,12883
395,77425
394,44801
|24.258
22.483
25.171
27.971
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(UŞAK) (Devlet )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|42
50
60
60
|44
52
62
62
|374,0594
409,88231
395,45624
393,86602
|24.272
21.814
25.493
28.577
|AMASYA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(AMASYA) (Devlet )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|42
50
60
60
|44
52
62
62
|373,8693
408,30801
394,83654
393,44059
|24.487
23.201
26.103
28.990
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Ereğli Eğitim Fakültesi
(KONYA) (Devlet )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
50
60
60
|31
52
62
62
|373,85567
406,28553
392,84275
391,90776
|24.500
25.127
28.144
30.649
|NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(NİĞDE) (Devlet )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|42
50
60
60
|44
52
62
62
|373,59188
408,22615
395,48859
394,76447
|24.742
23.272
25.453
27.654
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(BURDUR) (Devlet )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|42
50
70
70
|44
52
72
72
|373,17019
408,01197
394,73896
392,79914
|25.126
23.470
26.213
29.680
|SİNOP ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(SİNOP) (Devlet )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|42
50
60
60
|44
52
62
62
|372,79524
406,55262
392,61854
390,74677
|25.445
24.872
28.354
31.899
|MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(MUŞ) (Devlet )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|42
50
60
60
|44
52
62
62
|372,4133
405,51971
394,78521
395,30251
|25.804
25.928
26.158
27.112
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(AKSARAY) (Devlet )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|42
50
60
60
|44
52
62
62
|372,40884
407,40379
393,90930
392,79653
|25.806
24.036
27.042
29.683
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ERZİNCAN) (Devlet )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|42
50
60
60
|44
52
62
62
|372,0709
406,08363
393,79508
392,21538
|26.171
25.330
27.170
30.312
|KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi
(KİLİS) (Devlet )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|42
50
70
60
|48
65
90
62
|371,63753
404,57568
392,72892
391,60742
|26.615
26.847
28.262
30.967
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(BARTIN) (Devlet )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|25
30
—
—
|26
31
—
—
|371,47327
404,94496
—
—
|26.784
26.461
—
—
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Ereğli Eğitim Fakültesi
(ZONGULDAK) (Devlet )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|42
50
60
60
|44
52
62
62
|371,43632
406,42393
392,75572
391,83048
|26.838
25.001
28.226
30.721
|AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(AĞRI) (Devlet )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|42
50
60
60
|44
52
62
62
|371,25682
404,57603
394,17503
393,23723
|27.027
26.846
26.785
29.232
|KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KIRŞEHİR) (Devlet )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|42
50
60
60
|44
52
62
62
|370,96755
405,90250
392,82371
391,97757
|27.317
25.517
28.160
30.571
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KASTAMONU) (Devlet )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|42
50
70
70
|44
52
72
72
|370,62564
404,99778
391,45382
390,46576
|27.706
26.396
29.556
32.213
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KARAMAN) (Devlet )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|42
50
60
60
|44
52
62
62
|370,49248
405,72008
392,28872
391,32270
|27.842
25.716
28.660
31.268
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(TOKAT) (Devlet )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|42
50
60
60
|44
52
62
62
|370,37219
405,89951
392,28531
391,08087
|27.950
25.522
28.664
31.534
|ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ARTVİN) (Devlet )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
40
40
40
|31
41
41
41
|369,7069
404,34111
390,78417
390,27259
|28.653
27.077
30.307
32.446
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(YOZGAT) (Devlet )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|42
50
60
60
|44
52
62
62
|369,0386
404,29614
390,61461
390,20036
|29.406
27.128
30.525
32.530
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Dede Korkut Eğitim Fakültesi
(KARS) (Devlet )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|42
50
60
60
|44
52
62
62
|369,03467
403,55969
391,02656
390,56133
|29.414
27.922
30.021
32.110
|BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(BAYBURT) (Devlet )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|42
50
60
60
|44
52
62
62
|368,36721
403,31303
390,25641
389,61925
|30.191
28.186
30.934
33.221
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|8
8
8
8
|8
8
8
8
|367,13794
400,11820
386,35434
386,54086
|31.527
31.797
35.575
37.044
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi
(KKTC-LEFKE) (KKTC )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|12
11
11
8
|12
11
11
8
|361,87856
397,60487
384,73454
385,69116
|38.293
34.805
37.731
38.108
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Eğitim Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|9
9
12
17
|9
9
12
17
|353,22317
388,56239
376,54939
379,15264
|51.930
47.674
49.834
47.338
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|8
8
8
8
|8
8
8
8
|349,04999
369,10004
380,61186
380,62835
|59.703
85.730
43.493
45.121
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|1
4
5
5
|1
—
4
5
|328,50991
Dolmadı
Dolmadı
334,18793
|113.855
Dolmadı
Dolmadı
165.529
|TED ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|38
40
41
46
|38
40
37
46
|321,5529
325,12725
Dolmadı
343,78068
|138.916
243.255
Dolmadı
130.276
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
38
—
—
|40
38
—
—
|318,80981
337,96148
—
—
|150.012
185.075
—
—
|ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|8
8
8
8
|8
8
8
8
|317,76314
379,38788
372,13696
380,40090
|154.480
63.834
57.404
45.481
|İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|51
42
51
38
|51
42
51
38
|303,68717
378,04458
355,32290
376,73297
|223.831
66.431
95.028
51.145
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|33
34
32
32
|26
34
32
32
|Dolmadı
322,08319
338,61451
370,39846
|Dolmadı
258.986
147.788
62.208
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|51
42
51
51
|19
42
28
51
|Dolmadı
327,28594
Dolmadı
351,74696
|Dolmadı
232.560
Dolmadı
105.814
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|23
22
22
24
|6
10
22
24
|Dolmadı
Dolmadı
344,00572
357,92463
|Dolmadı
Dolmadı
128.940
89.242
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|19
20
20
18
|2
5
20
18
|Dolmadı
Dolmadı
341,06826
346,74762
|Dolmadı
Dolmadı
139.056
120.689
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|51
34
51
51
|36
34
51
51
|Dolmadı
334,04368
318,49579
356,13203
|Dolmadı
201.671
236.787
93.857
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|19
18
16
16
|1
5
16
16
|Dolmadı
Dolmadı
332,00091
330,96833
|Dolmadı
Dolmadı
173.618
178.888
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|31
13
16
16
|12
13
16
16
|Dolmadı
374,59872
359,75576
376,70080
|Dolmadı
73.409
83.741
51.196
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(GAZİANTEP) (Vakıf )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|23
25
29
34
|7
25
29
34
|Dolmadı
365,82725
357,30488
356,39423
|Dolmadı
93.554
89.882
93.152
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(GAZİANTEP) (Vakıf )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|19
17
22
16
|2
17
22
16
|Dolmadı
346,54890
340,33907
345,60323
|Dolmadı
151.899
141.615
124.298
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|48
42
51
51
|32
42
26
51
|Dolmadı
348,66352
Dolmadı
373,55686
|Dolmadı
144.518
Dolmadı
56.524
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|29
38
46
46
|14
12
46
46
|Dolmadı
Dolmadı
333,92588
345,22349
|Dolmadı
Dolmadı
165.790
125.563
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|36
—
—
—
|6
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
…
—
—
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|36
42
43
42
|5
16
28
42
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
328,12536
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
191.366
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi
(KKTC-LEFKE) (KKTC )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|38
39
39
40
|31
28
39
40
|Dolmadı
Dolmadı
362,06129
358,77202
|Dolmadı
Dolmadı
78.271
87.079
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|16
4
—
—
|1
4
—
—
|Dolmadı
342,13306
—
—
|Dolmadı
168.347
—
—
|ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|37
37
38
39
|3
14
38
39
|Dolmadı
Dolmadı
328,48515
325,46757
|Dolmadı
Dolmadı
188.600
203.737
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|42
42
42
42
|9
13
42
42
|Dolmadı
Dolmadı
335,28057
334,87897
|Dolmadı
Dolmadı
160.327
162.729
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Eğitim Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|41
41
38
33
|9
30
38
33
|Dolmadı
Dolmadı
317,86281
338,93931
|Dolmadı
Dolmadı
240.142
147.438
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|18
—
—
—
|2
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
…
—
—
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|2
8
10
10
|—
—
4
10
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
324,10630
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
210.254
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|2
4
8
—
|—
2
3
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
—
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|1
6
10
28
|—
1
—
6
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|5
5
4
3
|—
1
4
3
|Dolmadı
Dolmadı
323,96195
330,42143
|Dolmadı
Dolmadı
209.511
181.241