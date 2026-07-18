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Haberler Fotohaber Okul Servis Ücretleri 2026-2027: Yüzde 10 zam sonrası yeni dönemde okul servisleri ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 18.07.2026 08:26 Güncelleme Tarihi: 18.07.2026 08:31

Okul Servis Ücretleri 2026-2027: Yüzde 10 zam sonrası yeni dönemde okul servisleri ne kadar olacak?

2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okul servis ücretlerine yüzde 10 oranında zam yapıldı. Yeni tarife ile kısa, orta ve uzun mesafe servis ücretleri yeniden belirlenirken, veliler güncel fiyatları araştırmaya başladı. Peki okul servis ücretleri ne kadar oldu, yeni tarifede en kısa mesafe kaç TL?

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Okul Servis Ücretleri 2026-2027: Yüzde 10 zam sonrası yeni dönemde okul servisleri ne kadar olacak?

Yeni eğitim öğretim yılına sayılı günler kala okul servis ücretlerine ilişkin yeni tarife açıklandı. Alınan zam kararı doğrultusunda servis taşımacılığında uygulanacak ücretler güncellenirken, velilerin bütçesini yakından ilgilendiren yeni fiyatlar da netleşti. İşte 2026-2027 dönemi okul servis ücretleri ve zam sonrası uygulanacak güncel tarife...

Okul Servis Ücretleri 2026-2027: Yüzde 10 zam sonrası yeni dönemde okul servisleri ne kadar olacak?

OKUL SERVİS ÜCRETLERİNE YÜZDE 10 ZAM

2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okul servis ücretlerine yüzde 10 oranında zam yapıldı. Yeni tarife, ilgili ulaşım koordinasyon kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan artışla birlikte servis ücretleri mesafeye göre yeniden düzenlenirken, rehber personel hizmeti ve ara mesafe ücretleri de güncellendi.

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Okul Servis Ücretleri 2026-2027: Yüzde 10 zam sonrası yeni dönemde okul servisleri ne kadar olacak?

2026-2027 OKUL SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Yeni zamlı tarifeye göre okul servis ücretleri, öğrencinin ikamet ettiği yer ile okul arasındaki mesafeye göre belirleniyor. Kısa, orta ve uzun mesafe taşımacılığında uygulanacak ücretler yeni dönemde zamlı olarak tahsil edilecek.

Buna göre, 0-1 kilometrelik kısa mesafe ücreti 4 bin 51 liradan 4 bin 456 liraya yükseldi.

Not: Resmi tarifede yer alan ücretler il ve ilçelere göre farklılık gösterebilir.

Okul Servis Ücretleri 2026-2027: Yüzde 10 zam sonrası yeni dönemde okul servisleri ne kadar olacak?

Personel servis ücretleri ise 2 bin 284,54 liradan 2 bin 512,99 liraya çıktı.

Okul Servis Ücretleri 2026-2027: Yüzde 10 zam sonrası yeni dönemde okul servisleri ne kadar olacak?

ZAMLI OKUL SERVİS ÜCRETLERİ NE ZAMAN UYGULANACAK?

Yeni servis ücretleri 20 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak ve 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte uygulanacak. Servis taşımacılığı hizmeti veren firmalar, belirlenen azami ücret tarifesinin üzerinde ücret talep edemeyecek.

SERVİS ÜCRETLERİ NASIL BELİRLENİYOR?

Okul servis ücretleri; öğrencinin taşındığı mesafe, yakıt ve işletme maliyetleri, personel giderleri ile ilgili kurul kararları dikkate alınarak belirleniyor. Her ilde UKOME veya ilgili komisyonların aldığı karar doğrultusunda farklı ücret tarifeleri uygulanabiliyor. Bu nedenle velilerin yaşadıkları ilin güncel servis tarifesini takip etmeleri önem taşıyor.

Haber Girişi Serap Salman - Editör

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