Okul Servis Ücretleri 2026-2027: Yüzde 10 zam sonrası yeni dönemde okul servisleri ne kadar olacak?

2026-2027 OKUL SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Yeni zamlı tarifeye göre okul servis ücretleri, öğrencinin ikamet ettiği yer ile okul arasındaki mesafeye göre belirleniyor. Kısa, orta ve uzun mesafe taşımacılığında uygulanacak ücretler yeni dönemde zamlı olarak tahsil edilecek.

Buna göre, 0-1 kilometrelik kısa mesafe ücreti 4 bin 51 liradan 4 bin 456 liraya yükseldi.

Not: Resmi tarifede yer alan ücretler il ve ilçelere göre farklılık gösterebilir.