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Okul Servis Ücretleri 2026-2027: Yüzde 10 zam sonrası yeni dönemde okul servisleri ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 18.07.2026 08:26
Güncelleme Tarihi: 18.07.2026 08:31
Okul Servis Ücretleri 2026-2027: Yüzde 10 zam sonrası yeni dönemde okul servisleri ne kadar olacak?
2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okul servis ücretlerine yüzde 10 oranında zam yapıldı. Yeni tarife ile kısa, orta ve uzun mesafe servis ücretleri yeniden belirlenirken, veliler güncel fiyatları araştırmaya başladı. Peki okul servis ücretleri ne kadar oldu, yeni tarifede en kısa mesafe kaç TL?