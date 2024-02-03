Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Okullar ne zaman açılacak, 5 Şubat Pazartesi günü ders yapılacak mı? MEB açıklaması ile ikinci dönem başlangıç tarihi belli oldu!
Giriş Tarihi: 03.02.2024 09:48 Güncelleme Tarihi: 03.02.2024 09:48

Okullar ne zaman açılacak, 5 Şubat Pazartesi günü ders yapılacak mı? MEB açıklaması ile ikinci dönem başlangıç tarihi belli oldu!

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitim öğretim gören milyonları aşkın öğrenci 19 Ocak Cuma tarihinde karneleri alarak sömestr tatiline giriş yaptı. Bu süre boyunca vakit geçiren öğrenciler, okulların başlangıç tarihi için de geri sayıma başladı. 15 günlük tatil sürecinde sona doğru gelinirken, gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi. Peki, Okullar ne zaman açılacak, 5 Şubat Pazartesi günü ders var mı? İşte, detaylar…

Okullar ne zaman açılacak, 5 Şubat Pazartesi günü ders yapılacak mı? MEB açıklaması ile ikinci dönem başlangıç tarihi belli oldu!

Okullarda 2. dönem için geri sayım başladı. İlköğretim, ortaöğretim ve lise öğrencileri için başlayan yarıyıl tatilinde sona gelindi. Bu noktada öğrenciler, veliler ve eğitimciler okulların yeniden açılacağı o tarihe odaklandı. Peki, Okullar ne zaman açılacak, 5 Şubat Pazartesi günü ders var mı? İşte, MEB açıklaması ile ikinci dönem başlangıç tarihi!

Okullar ne zaman açılacak, 5 Şubat Pazartesi günü ders yapılacak mı? MEB açıklaması ile ikinci dönem başlangıç tarihi belli oldu!

19 Ocak Cuma günü karne olan öğrencilerin tatilli, 22 Ocak tarihinde resmi olarak başladı. Bu süre zarfında gönüllerince eğlenen öğrenciler, yeni dönem hazırlıklarına başlarken, "Okullar ne zaman açılacak, 5 Şubat Pazartesi günü ders var mı?" sorusuna da yanıt arıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Okullar ne zaman açılacak, 5 Şubat Pazartesi günü ders yapılacak mı? MEB açıklaması ile ikinci dönem başlangıç tarihi belli oldu!

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İkinci dönem, 5 Şubat Pazartesi günü başlayacak ve 14 Haziran Cuma günü sona erecek.

İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan-12 Nisan arasında yapılacak.

2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül'de başlayacak.

Okullar ne zaman açılacak, 5 Şubat Pazartesi günü ders yapılacak mı? MEB açıklaması ile ikinci dönem başlangıç tarihi belli oldu!

BAKAN TEKİN AÇIKLADI: YENİ MÜFREDAT GELİYOR!

Geçtiğimiz günlerde öğrencilerle beklenen bir değişikliği paylaşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kapsamlı değişikliği duyurdu:

"Müfredat değişikliği ile ilgili bütün çalışmalarımız bitti fakat hem genel müdürlüklerin hem de Talim ve Terbiye Kurulu'nun inceleme süreci devam ediyor. Söz konusu bu çalışmalar da tamamlandığında Şubat'ın sonuna doğru yaptığımız müfredat değişikliğini kamuoyuyla paylaşırız

Baya kapsamlı bir değişiklik olacağı için sadece her kademenin başlangıç sınıfında ve 2024-2025 eğitim öğretiminde başlayacak. Yani okul öncesi, 1, 5 ve 9'uncu sınıflarda başlayacağız."

Okullar ne zaman açılacak, 5 Şubat Pazartesi günü ders yapılacak mı? MEB açıklaması ile ikinci dönem başlangıç tarihi belli oldu!

DEVAMSIZLIK AFFI YOK

"Devamsızlıkla ilgili göstergeler hızla aşağı doğru düştü. Örneğin, LGS'ye hazırlanan 8'inci sınıf öğrencilerinde geçen yıla göre devamsızlık oranlarında yüzde 9.20 oranında azalma oldu. 12'nci sınıflarda yüzde 35,21 oranında düşüş var."

SON DAKİKA