Giriş Tarihi: 03.02.2024 09:48
Güncelleme Tarihi: 03.02.2024
09:48
Okullar ne zaman açılacak, 5 Şubat Pazartesi günü ders yapılacak mı? MEB açıklaması ile ikinci dönem başlangıç tarihi belli oldu!
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitim öğretim gören milyonları aşkın öğrenci 19 Ocak Cuma tarihinde karneleri alarak sömestr tatiline giriş yaptı. Bu süre boyunca vakit geçiren öğrenciler, okulların başlangıç tarihi için de geri sayıma başladı. 15 günlük tatil sürecinde sona doğru gelinirken, gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi. Peki, Okullar ne zaman açılacak, 5 Şubat Pazartesi günü ders var mı? İşte, detaylar…