Okullar ne zaman açılacak, 5 Şubat Pazartesi günü ders yapılacak mı? MEB açıklaması ile ikinci dönem başlangıç tarihi belli oldu!

BAKAN TEKİN AÇIKLADI: YENİ MÜFREDAT GELİYOR!

Geçtiğimiz günlerde öğrencilerle beklenen bir değişikliği paylaşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kapsamlı değişikliği duyurdu:

"Müfredat değişikliği ile ilgili bütün çalışmalarımız bitti fakat hem genel müdürlüklerin hem de Talim ve Terbiye Kurulu'nun inceleme süreci devam ediyor. Söz konusu bu çalışmalar da tamamlandığında Şubat'ın sonuna doğru yaptığımız müfredat değişikliğini kamuoyuyla paylaşırız

Baya kapsamlı bir değişiklik olacağı için sadece her kademenin başlangıç sınıfında ve 2024-2025 eğitim öğretiminde başlayacak. Yani okul öncesi, 1, 5 ve 9'uncu sınıflarda başlayacağız."