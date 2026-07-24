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Okullar ne zaman açılacak, hangi tarihte? 2026-2027 MEB takvimi belli oldu! Yaz tatili ne zaman bitiyor?
Giriş Tarihi: 24.07.2026 16:25
Okullar ne zaman açılacak, hangi tarihte? 2026-2027 MEB takvimi belli oldu! Yaz tatili ne zaman bitiyor?
Okulların açılacağı tarih, yaz tatilinin son günlerine yaklaşılmasıyla birlikte öğrenci, veli ve öğretmenlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimiyle birlikte okulların açılış tarihi, ara tatiller ve yarıyıl tatili tarihleri de netlik kazandı.