Okullar ne zaman açılacak, hangi tarihte? 2026-2027 MEB takvimi belli oldu! Yaz tatili ne zaman bitiyor?

UYUM HAFTASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Okul öncesi ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için hazırlanan uyum süreci, 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu kapsamda minikler, ders yılının başlamasından önce okullarına gelerek sınıf ortamını tanıyacak, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla erken tanışma imkanı elde edecek. Oryantasyon haftası sayesinde öğrencilerin okula daha kolay adapte olmaları hedeflenirken, veliler de süreç hakkında bilgilendirilerek çocukların ilk okul deneyimini daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde geçirmeleri desteklenecek.