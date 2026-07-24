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Giriş Tarihi: 24.07.2026 16:25

Okullar ne zaman açılacak, hangi tarihte? 2026-2027 MEB takvimi belli oldu! Yaz tatili ne zaman bitiyor?

Okulların açılacağı tarih, yaz tatilinin son günlerine yaklaşılmasıyla birlikte öğrenci, veli ve öğretmenlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimiyle birlikte okulların açılış tarihi, ara tatiller ve yarıyıl tatili tarihleri de netlik kazandı.

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Okullar ne zaman açılacak, hangi tarihte? 2026-2027 MEB takvimi belli oldu! Yaz tatili ne zaman bitiyor?

Yaz tatilinin sona ereceği tarih için geri sayım sürerken, gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine çevrildi. Okulların ne zaman açılacağı, ilk ders zilinin hangi tarihte çalacağı ve yeni eğitim dönemine ilişkin ayrıntılar öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor.

Okullar ne zaman açılacak, hangi tarihte? 2026-2027 MEB takvimi belli oldu! Yaz tatili ne zaman bitiyor?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

2026-2027 eğitim öğretim yılı, 14 Eylül 2026 Pazartesi sabahı okullarda çalacak ilk zil ile birlikte başlayacak.

Yeni eğitim dönemine hazırlık kapsamında öğretmenler ise 1 Eylül 2026 Salı günü okullarda görevlerine başlayarak seminer ve planlama çalışmalarını gerçekleştirecek.

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Okullar ne zaman açılacak, hangi tarihte? 2026-2027 MEB takvimi belli oldu! Yaz tatili ne zaman bitiyor?

UYUM HAFTASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Okul öncesi ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için hazırlanan uyum süreci, 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu kapsamda minikler, ders yılının başlamasından önce okullarına gelerek sınıf ortamını tanıyacak, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla erken tanışma imkanı elde edecek. Oryantasyon haftası sayesinde öğrencilerin okula daha kolay adapte olmaları hedeflenirken, veliler de süreç hakkında bilgilendirilerek çocukların ilk okul deneyimini daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde geçirmeleri desteklenecek.

Okullar ne zaman açılacak, hangi tarihte? 2026-2027 MEB takvimi belli oldu! Yaz tatili ne zaman bitiyor?

2026-2027 MEB TATİL VE SÖMESTR TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği takvime göre birinci dönem ve yarıyıl tatili tarihleri şu şekilde sıralanıyor:

Birinci Dönem Ara Tatili: 16 - 20 Kasım 2026

Birinci Dönem Bitişi: 22 Ocak 2027 Cuma

Yarıyıl (Sömestr) Tatili: 25 Ocak - 5 Şubat 2027

İkinci Dönem Başlangıcı: 8 Şubat 2027 Pazartesi

İkinci Dönem Ara Tatili: 8 - 12 Mart 2027

Kapanış (Okulların Tatil Olması): 25 Haziran 2027 Cuma

Okullar ne zaman açılacak, hangi tarihte? 2026-2027 MEB takvimi belli oldu! Yaz tatili ne zaman bitiyor?
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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