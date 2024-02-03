MEB ile 5 Şubat bu Pazartesi okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak, Pazartesi okul var mı?

19 Ocak Cuma günü karnelerini alan öğrenciler için ara tatilin bitmesine çok kısa bir süre kaldı. 15 gün süren yarıyıl tatilinin ardından okul sıralarına dönmek için gün sayan öğrenciler 5 Şubat'ta okullar açılacak mı, tatil mi sorusuna yanıt arıyor. Peki; 5 Şubat Pazartesi okul var mı, ders işlenecek mi? İşte okulların açılış kapanış tarihi 2024