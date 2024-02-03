MEB ile 5 Şubat bu Pazartesi okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak, Pazartesi okul var mı?

Giriş Tarihi: 03.02.2024 23:00
Güncelleme Tarihi: 03.02.2024
23:00
İki hafta süreyle derslere ara veren öğrenciler için yarıyıl tatilinde sona geliniyor. 19 Ocak Cuma günü başlayan yarıyıl tatili devam ederken milyonlarca öğrenci, öğretmen ve velinin gözü 15 tatilin sona erip okulların açılacağı tarihte. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) duyuruları ile 2023-2024 eğitim öğretim yılı için ikinci dönem başlangıç tarihi araştırılıyor. Peki; Okullar ne zaman açılacak, 5 Şubat Pazartesi okul var mı, okullar ne zamana kadar tatil? İşte, detaylar…