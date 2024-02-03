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Haberler Fotohaber MEB ile 5 Şubat bu Pazartesi okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak, Pazartesi okul var mı?
Giriş Tarihi: 03.02.2024 23:00 Güncelleme Tarihi: 03.02.2024 23:00

MEB ile 5 Şubat bu Pazartesi okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak, Pazartesi okul var mı?

İki hafta süreyle derslere ara veren öğrenciler için yarıyıl tatilinde sona geliniyor. 19 Ocak Cuma günü başlayan yarıyıl tatili devam ederken milyonlarca öğrenci, öğretmen ve velinin gözü 15 tatilin sona erip okulların açılacağı tarihte. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) duyuruları ile 2023-2024 eğitim öğretim yılı için ikinci dönem başlangıç tarihi araştırılıyor. Peki; Okullar ne zaman açılacak, 5 Şubat Pazartesi okul var mı, okullar ne zamana kadar tatil? İşte, detaylar…

MEB ile 5 Şubat bu Pazartesi okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak, Pazartesi okul var mı?

19 Ocak Cuma günü karnelerini alan öğrenciler için ara tatilin bitmesine çok kısa bir süre kaldı. 15 gün süren yarıyıl tatilinin ardından okul sıralarına dönmek için gün sayan öğrenciler 5 Şubat'ta okullar açılacak mı, tatil mi sorusuna yanıt arıyor. Peki; 5 Şubat Pazartesi okul var mı, ders işlenecek mi? İşte okulların açılış kapanış tarihi 2024

MEB ile 5 Şubat bu Pazartesi okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak, Pazartesi okul var mı?

Okullarda yarıyıl tatili 19 Ocak cuma günü karne dağıtımıyla başlamıştı. Cumartesi ve pazar günleri tatile dahil edildiğinde öğrenciler Sömestr tatilinde toplam 16 gün dinlenme fırsatı yakalamıştı.

Okulların açılmasına kısa bir süre kala ikinci dönem başlangıç tarihi sorgulanmaya başladı.

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MEB ile 5 Şubat bu Pazartesi okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak, Pazartesi okul var mı?

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yeni eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili, 2 Şubat Cuma günü tamamlanacak.

İkinci dönem, 5 Şubat Pazartesi günü başlayacak ve 14 Haziran Cuma günü sona erecek.

MEB ile 5 Şubat bu Pazartesi okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak, Pazartesi okul var mı?

İKİNCİ DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?

Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi.
Eğitim-öğretim yılı 14 Haziran'da tamamlanacak.

MEB ile 5 Şubat bu Pazartesi okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak, Pazartesi okul var mı?

MEB 2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ
Okulların açılması 11 Eylül 2023

Birinci ara tatil 14-17 Kasım 2023

Yarıyıl Tatili 22 Ocak-2 Şubat 2024

İkinci ara tatil 8-12 Nisan 2024

Okulların kapanması 14 Haziran 2024

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