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Giriş Tarihi: 09.07.2026 12:29 Güncelleme Tarihi: 09.07.2026 12:30

Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili hangi tarihte bitecek? MEB 2026-2027 Eğitim-Öğretim Takvimi Açıkladı!

MEB tarafından yayımlanan resmi yeni dönem takviminin ardından; öğrenciler, veliler ve öğretmenler için 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlangıç tarihi kesinleşti. Bu resmi genelge doğrultusunda öğretmenlerin mesleki çalışma dönemleri, birinci sınıf uyum eğitimleri ve yarıyıl tatil tarihleri dahil olmak üzere tüm bilgiler ön plana çıktı. Peki "Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili hangi tarihte bitecek? İşte detaylar...

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Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili hangi tarihte bitecek? MEB 2026-2027 Eğitim-Öğretim Takvimi Açıkladı!

26 Haziran 2026 Cuma günü karnelerin alınmasıyla başlayan yaz tatili sürecinin ardından öğrenciler bir yandan da eylül ayında çalacak ilk ders zilinin heyecanını yaşıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yeni eğitim öğretim yılına dair yayımlanan kılavuz ile okulların açılış tarihi belli oldu. Böylece yaz tatil planlaması yapan öğrenci, veli ve öğretmenler için 2026-2027 dönemi okul takvimi gündeme geldi.

Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili hangi tarihte bitecek? MEB 2026-2027 Eğitim-Öğretim Takvimi Açıkladı!

2026 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK??

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre yaz tatilinin sona ermesinin ardından, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 1 Eylül 2026 tarihinde başlayacak. Öğrenciler için 2026-2027 eğitim öğretim yılı ise 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak.

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Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili hangi tarihte bitecek? MEB 2026-2027 Eğitim-Öğretim Takvimi Açıkladı!

2027 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

MEB takvimine göre 14 Eylül 2026 Pazartesi tarihinde başlayacak olan yeni dönemin, 25 Haziran 2027 Cuma günü öğrencilerin karnelerini almasıyla birlikte tamamlanması planlanıyor.

Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili hangi tarihte bitecek? MEB 2026-2027 Eğitim-Öğretim Takvimi Açıkladı!

MEB 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Mesleki çalışmalar: 1 Eylül 2026 Salı

Uyum eğitimleri: 7-11 Eylül 2026

Okulların açılışı: 14 Eylül 2026 Pazartesi

1. dönem ara tatili: 16-20 Kasım 2026

1. dönem sonu: 22 Ocak 2027 Cuma

Yarıyıl tatili: 25 Ocak-5 Şubat 2027

2. dönem başlangıcı: 8 Şubat 2027 Pazartesi

2. dönem ara tatili: 8-12 Mart 2027

Okulların kapanışı: 25 Haziran 2027 Cuma

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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