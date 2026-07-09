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Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili hangi tarihte bitecek? MEB 2026-2027 Eğitim-Öğretim Takvimi Açıkladı!
Giriş Tarihi: 09.07.2026 12:29
Güncelleme Tarihi: 09.07.2026 12:30
Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili hangi tarihte bitecek? MEB 2026-2027 Eğitim-Öğretim Takvimi Açıkladı!
MEB tarafından yayımlanan resmi yeni dönem takviminin ardından; öğrenciler, veliler ve öğretmenler için 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlangıç tarihi kesinleşti. Bu resmi genelge doğrultusunda öğretmenlerin mesleki çalışma dönemleri, birinci sınıf uyum eğitimleri ve yarıyıl tatil tarihleri dahil olmak üzere tüm bilgiler ön plana çıktı. Peki "Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili hangi tarihte bitecek? İşte detaylar...