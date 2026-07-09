Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili hangi tarihte bitecek? MEB 2026-2027 Eğitim-Öğretim Takvimi Açıkladı!

26 Haziran 2026 Cuma günü karnelerin alınmasıyla başlayan yaz tatili sürecinin ardından öğrenciler bir yandan da eylül ayında çalacak ilk ders zilinin heyecanını yaşıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yeni eğitim öğretim yılına dair yayımlanan kılavuz ile okulların açılış tarihi belli oldu. Böylece yaz tatil planlaması yapan öğrenci, veli ve öğretmenler için 2026-2027 dönemi okul takvimi gündeme geldi.