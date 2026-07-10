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Okullar ne zaman açılacak, uyum haftası ne zaman? 2026-2027 MEB eğitim- öğretim yılı takvimini açıkladı!
Giriş Tarihi: 10.07.2026 15:59
Güncelleme Tarihi: 10.07.2026 16:00
Okullar ne zaman açılacak, uyum haftası ne zaman? 2026-2027 MEB eğitim- öğretim yılı takvimini açıkladı!
Yaz tatilinin devam ettiği temmuz ayında öğrenciler ve veliler, yeni eğitim öğretim yılının başlangıç tarihine odaklandı. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan çalışma takvimiyle okulların açılacağı günün yanı sıra uyum haftası, ara tatiller, yarıyıl tatili tarihleri belirlendi. Peki, okullar ne zaman açılacak, uyum haftası ne zaman? İşte, 2026-2027 MEB eğitim öğretim yılı takvimi…