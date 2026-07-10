Okullar ne zaman açılacak, uyum haftası ne zaman? 2026-2027 MEB eğitim- öğretim yılı takvimini açıkladı!

Yeni eğitim öğretim yılı için hazırlıklarını planlayan öğrenci ve velilerin beklediği çalışma takvimi yayımlandı. MEB takviminde derslerin başlayacağı tarih ile dönem boyunca uygulanacak tatil programına yer verildi. Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri için düzenlenecek uyum eğitiminin tarihleri de açıklandı.