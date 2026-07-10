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Haberler Fotohaber Okullar ne zaman açılacak, uyum haftası ne zaman? 2026-2027 MEB eğitim- öğretim yılı takvimini açıkladı!
Giriş Tarihi: 10.07.2026 15:59 Güncelleme Tarihi: 10.07.2026 16:00

Okullar ne zaman açılacak, uyum haftası ne zaman? 2026-2027 MEB eğitim- öğretim yılı takvimini açıkladı!

Yaz tatilinin devam ettiği temmuz ayında öğrenciler ve veliler, yeni eğitim öğretim yılının başlangıç tarihine odaklandı. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan çalışma takvimiyle okulların açılacağı günün yanı sıra uyum haftası, ara tatiller, yarıyıl tatili tarihleri belirlendi. Peki, okullar ne zaman açılacak, uyum haftası ne zaman? İşte, 2026-2027 MEB eğitim öğretim yılı takvimi…

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Okullar ne zaman açılacak, uyum haftası ne zaman? 2026-2027 MEB eğitim- öğretim yılı takvimini açıkladı!

Yeni eğitim öğretim yılı için hazırlıklarını planlayan öğrenci ve velilerin beklediği çalışma takvimi yayımlandı. MEB takviminde derslerin başlayacağı tarih ile dönem boyunca uygulanacak tatil programına yer verildi. Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri için düzenlenecek uyum eğitiminin tarihleri de açıklandı.

Okullar ne zaman açılacak, uyum haftası ne zaman? 2026-2027 MEB eğitim- öğretim yılı takvimini açıkladı!

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB tarafından açıklanan takvime göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak. Birinci dönem, 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek.

Öğretmenlerin yeni eğitim yılı öncesindeki mesleki çalışmaları ise 1 Eylül 2026 Salı günü başlayacak.

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Okullar ne zaman açılacak, uyum haftası ne zaman? 2026-2027 MEB eğitim- öğretim yılı takvimini açıkladı!

UYUM HAFTASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Okul öncesi eğitime ve ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için uyum eğitimleri 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları ile liselerin hazırlık ve 9. sınıflarına başlayacak öğrenciler için de okula uyum ve rehberlik çalışmaları düzenlenecek.

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Okullar ne zaman açılacak, uyum haftası ne zaman? 2026-2027 MEB eğitim- öğretim yılı takvimini açıkladı!

2026 ARA TATİL DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR ?

Yeni eğitim yılının ilk ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler, 20 Kasım 2026 Cuma gününe kadar ara tatil yapacak.

İkinci dönem ara tatili 8-12 Mart 2027 tarihleri arasında uygulanacak. Öğrenciler ara tatilin ardından derslerine kaldıkları yerden devam edecek.

Okullar ne zaman açılacak, uyum haftası ne zaman? 2026-2027 MEB eğitim- öğretim yılı takvimini açıkladı!

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Birinci dönemin 22 Ocak'ta tamamlanmasının ardından yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma günü sona erecek.

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