Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber OKULLARDA 15 TATİL NE ZAMAN? Okullar ne zaman kapanıyor, 2023-2024 yarıyıl tatili uzatılacak mı? MEB eğitim öğretim takvimi
Giriş Tarihi: 15.12.2023 11:45 Güncelleme Tarihi: 15.12.2023 11:48

OKULLARDA 15 TATİL NE ZAMAN? Okullar ne zaman kapanıyor, 2023-2024 yarıyıl tatili uzatılacak mı? MEB eğitim öğretim takvimi

Yarıyıl tatili ne zaman sorusunun cevabı merak ediliyor. Yarıyıl tatili olarak da bilinen 15 tatil, okullarda ilk dönemin bitmesiyle başlayacak. Yarıyıl tatiline ara tatilin eklenip eklenmeyeceği, yarıyıl tatilinin uzatılıp uzatılmayacağı merak konusu oldu. Özellikle birçok sosyal medya platformlarında Nisan ayı uygulanacak arar tatilin kaldırılacağına ilişkin iddialar gündemdeyken öğrenciler ve öğretmenler gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, yarıyıl tatili ne zaman, okullar ne zaman kapanacak, 2023-2024 yarıyıl tatili uzatılacak mı?

OKULLARDA 15 TATİL NE ZAMAN? Okullar ne zaman kapanıyor, 2023-2024 yarıyıl tatili uzatılacak mı? MEB eğitim öğretim takvimi

Eğitim öğretim faaliyetleri devam ederken öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin gündeminde okulların kapanış tarihi yer almaya başladı. Yarıyıl tatili sebebiyle ilkokul, ortaokul ve liselerde yaklaşık 20 milyon öğrenci tatile ayrılacak. Ocak ayına kısa bir süre kala tatilin zamanı araştırılmaya başladı. Her sene Ocak ayının son haftasını ve Şubat ayının ilk haftasını kapsayan süre boyunca okullarda yarıyıl tatiline gidiliyor. Bu dönem öğrenciler ne zaman karnelerini alacak, 15 tatil ne zaman, okullar ne zaman kapanıyor?

OKULLARDA 15 TATİL NE ZAMAN? Okullar ne zaman kapanıyor, 2023-2024 yarıyıl tatili uzatılacak mı? MEB eğitim öğretim takvimi

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimine göre 1. dönem sonunda 19 Ocak Cuma günü okullar yarıyıl tatili için kapanacak. Yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönem 5 Şubat 2024 tarihinde başlayacak.

Tüm okullarda Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği takvim uygulanacak. Yarıyıl tatilinin uzatılması gibi bir duyuru söz konusu değil, gerçeği yansıtmamaktadır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
OKULLARDA 15 TATİL NE ZAMAN? Okullar ne zaman kapanıyor, 2023-2024 yarıyıl tatili uzatılacak mı? MEB eğitim öğretim takvimi

İKİNCİ ARA TATİL KALDIRILACAK MI?

"Bu yıldan sonra ara tatil uygulaması kaldırılacak mı?" sorusuna Tekin, "Öyle bir şey yok. Velilerden, öğretmenlerden, öğrencilerden böyle bir talep gelirse bakarız." karşılığını verdi.

Ara tatil uygulamasına ilişkin bir şikâyet gelip gelmediği konusunda ise Tekin, gelmesi durumunda değerlendireceklerini belirtti.

OKULLARDA 15 TATİL NE ZAMAN? Okullar ne zaman kapanıyor, 2023-2024 yarıyıl tatili uzatılacak mı? MEB eğitim öğretim takvimi

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi.
Eğitim-öğretim yılı 14 Haziran'da tamamlanacak.

OKULLARDA 15 TATİL NE ZAMAN? Okullar ne zaman kapanıyor, 2023-2024 yarıyıl tatili uzatılacak mı? MEB eğitim öğretim takvimi

MEB 2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Okulların açılması 11 Eylül 2023

Birinci ara tatil 14-17 Kasım 2023

Yarıyıl Tatili 22 Ocak-2 Şubat 2024

İkinci ara tatil 8-12 Nisan 2024

Okulların kapanması 14 Haziran 2024

SON DAKİKA