OKULLARDA 15 TATİL NE ZAMAN? Okullar ne zaman kapanıyor, 2023-2024 yarıyıl tatili uzatılacak mı? MEB eğitim öğretim takvimi

Yarıyıl tatili ne zaman sorusunun cevabı merak ediliyor. Yarıyıl tatili olarak da bilinen 15 tatil, okullarda ilk dönemin bitmesiyle başlayacak. Yarıyıl tatiline ara tatilin eklenip eklenmeyeceği, yarıyıl tatilinin uzatılıp uzatılmayacağı merak konusu oldu. Özellikle birçok sosyal medya platformlarında Nisan ayı uygulanacak arar tatilin kaldırılacağına ilişkin iddialar gündemdeyken öğrenciler ve öğretmenler gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, yarıyıl tatili ne zaman, okullar ne zaman kapanacak, 2023-2024 yarıyıl tatili uzatılacak mı?