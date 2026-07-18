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Haberler Fotohaber Ömer Hilmi Yamlı kimdir, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu? Yeni Ardahan Valisi Yamlı'nın biyografisi
Giriş Tarihi: 18.07.2026 00:22 Güncelleme Tarihi: 18.07.2026 00:25

Ömer Hilmi Yamlı kimdir, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu? Yeni Ardahan Valisi Yamlı'nın biyografisi

Resmi Gazete'de yayımlanan son atama kararlarıyla birlikte kamuda önemli değişimler yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar doğrultusunda, Gaziantep Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı yeni Ardahan Valisi olarak atandı. Kararın ardından, 'Ömer Hilmi Yamlı kimdir, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?' soruları yanıt arıyor.

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Ömer Hilmi Yamlı kimdir, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu? Yeni Ardahan Valisi Yamlı’nın biyografisi

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Ardahan Valiliği görevine getirilen Ömer Hilmi Yamlı hayatı ve kariyeri ile kamuoyunun gündeminde. Gaziantep'in en büyük ilçelerinden Şehitkamil'deki çalışmalarının ardından valilik makamına atanan Yamlı için araştırmalar hız kazandı.

Ömer Hilmi Yamlı kimdir, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu? Yeni Ardahan Valisi Yamlı’nın biyografisi

ÖMER HİLMİ YAMLI KİMDİR?

1979 Yılında Bitlis İlinin Ahlat ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Ahlat' ta tamamladı, 1997 yılında Ahlat Selçuklu Lisesinden mezun oldu ve aynı yıl İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü kazandı. 2001 yılında bu okuldan mezun oldu.

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Ömer Hilmi Yamlı kimdir, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu? Yeni Ardahan Valisi Yamlı’nın biyografisi

2006 yılında dokuz ay süreyle Manchester Üniversitesinde (İngiltere) dil eğitimi aldı,2013 yılında Keele Üniversitesinde (İngiltere) Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler alanında Yüksek Lisans yaptı.

Ömer Hilmi YAMLI evli ve 3 çocuk babasıdır.

Ömer Hilmi Yamlı kimdir, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu? Yeni Ardahan Valisi Yamlı’nın biyografisi

Mesleki Kariyer

  • 2003 yılında 1 yıl süreyle Maliye Bakanlığında Vergi Denetmeni olarak çalıştı.
  • 2004 yılında Van Kaymakam adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı.
  • 2004-2007 yılları arasındaki Kaymakam adaylığı döneminde sırasıyla; İzmir-Beydağ, Van-Bahçesaray ve Giresun Güce İlçelerinde Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu.
  • Kaymakamlık Kursunu başarıyla bitiren Yamlı sırasıyla 2007-2008 Konya Halkapınar, 2008-2010 Erzurum Şenkaya Kaymakamlığı ve 2010-2015 yılları arasında Erzurum Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2018 yılına kadar da İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde Daire Başkanlığı ve aynı zamanda Vilayetler Birliği Genel Sekreterliği görevini üstlendi. 2018-2022 yılları arasında Konya Selçuklu, 2022-2023 yılları arasında da Kocaeli Kartepe Kaymakamı olarak görev yaptı.
  • Şehitkamil Kaymakamlığındaki görevine 05.09.2023 tarihinde başlamıştır.
Ömer Hilmi Yamlı kimdir, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu? Yeni Ardahan Valisi Yamlı’nın biyografisi
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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