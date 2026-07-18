Ömer Hilmi Yamlı kimdir, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu? Yeni Ardahan Valisi Yamlı’nın biyografisi

ÖMER HİLMİ YAMLI KİMDİR?

1979 Yılında Bitlis İlinin Ahlat ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Ahlat' ta tamamladı, 1997 yılında Ahlat Selçuklu Lisesinden mezun oldu ve aynı yıl İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü kazandı. 2001 yılında bu okuldan mezun oldu.