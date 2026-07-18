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Ömer Hilmi Yamlı kimdir, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu? Yeni Ardahan Valisi Yamlı'nın biyografisi
Giriş Tarihi: 18.07.2026 00:22
Güncelleme Tarihi: 18.07.2026 00:25
Ömer Hilmi Yamlı kimdir, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu? Yeni Ardahan Valisi Yamlı'nın biyografisi
Resmi Gazete'de yayımlanan son atama kararlarıyla birlikte kamuda önemli değişimler yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar doğrultusunda, Gaziantep Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı yeni Ardahan Valisi olarak atandı. Kararın ardından, 'Ömer Hilmi Yamlı kimdir, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?' soruları yanıt arıyor.