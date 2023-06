Milli Piyango Online üzerinden On Numara sonuçları için geri sayım resmen başladı. Haftanın belli günlerinde gerçekleşen On Numara çekilişi her hafta canlı ve noter huzurunda açıklanıyor. MPİ bilet sorgulama ile numaralı kontrol edenler sonuçları canlı yayın ile takip edecek. Peki On Numara sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? 12 Haziran 2023 MPİ On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar…