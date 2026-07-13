On Numara sonuçları 13 Temmuz 2026 açıklandı mı? Milli Piyango Online ile On Numara sorgulama ekranı

ON NUMARA ŞANS OYUNUNDA İKRAMİYE DAĞILIMI NASIL OLUYOR?

Bu benzersiz şans oyununda kazanma ihtimali diğer oyunlara göre oldukça çeşitlidir. Çekilen 22 adet numara içerisinden; 10, 9, 8, 7 veya 6 numarayı doğru tahmin eden katılımcılar farklı oranlarda ikramiye almaya hak kazanıyor. Ayrıca hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen (0 bilen) oyuncular da teselli ikramiyesinin sahibi oluyor. 10 bilen çıkmadığı takdirde büyük ikramiye tutarı bir sonraki çekiliş dönemine devrediyor.