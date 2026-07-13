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Haberler Fotohaber On Numara sonuçları 13 Temmuz 2026 açıklandı mı? Milli Piyango Online ile On Numara sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 13.07.2026 17:45 Güncelleme Tarihi: 13.07.2026 17:47

On Numara sonuçları 13 Temmuz 2026 açıklandı mı? Milli Piyango Online ile On Numara sorgulama ekranı

Milli Piyango Online üzerinden takip edilen şans oyunu tutkunları, haftanın ilk gününde büyük ikramiyeyi kazanma umuduyla bekleyişe geçti. Binlerce kişinin merakla araştırdığı On Numara sonuçları 13 Temmuz 2026 çekilişi için heyecan zirvede. Peki, kazandıran şanslı numaralar canlı yayında belirlendi mi ve sorgulama adımları neler?

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On Numara sonuçları 13 Temmuz 2026 açıklandı mı? Milli Piyango Online ile On Numara sorgulama ekranı

Pazartesi ve Cuma günleri gerçekleştirilen popüler şans oyununda bu haftanın ilk çekiliş süreci başlıyor. Katılımcıların biletlerini hazırlayarak heyecanla beklediği kazandıran numaralar On Numara sonuçları sorgulama ekranı üzerinden sorgulanıyor.

On Numara sonuçları 13 Temmuz 2026 açıklandı mı? Milli Piyango Online ile On Numara sorgulama ekranı

ON NUMARA 13 TEMMUZ 2026 ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Haftanın ilk büyük ikramiye heyecanını yaşatan On Numara çekilişi, Milli Piyango İdaresi (MPİ) standart takvimine uygun olarak bu akşam saat 20:00'de başlayacak. Şeffaflık ilkesi gereği noter huzurunda düzenlenecek olan çekiliş, küre içerisindeki 80 adet top arasından 22 şanslı numaranın çekilmesiyle tamamlanacak.

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On Numara sonuçları 13 Temmuz 2026 açıklandı mı? Milli Piyango Online ile On Numara sorgulama ekranı

MİLLİ PİYANGO ONLİNE BİLET SORGULAMA EKRANI

Çekilişin hemen ardından ikramiye dağılımının netleşmesiyle birlikte bilet sorgulama ekranı aktif hale getirilecek. Milli Piyango Online platformuna giriş yapan kullanıcılar, "Sonuçlar" sekmesinden şans oyununu seçerek bilet numaralarını yazıp sorgulama yapabilecekler.

ON NUMARA SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI

On Numara sonuçları 13 Temmuz 2026 açıklandı mı? Milli Piyango Online ile On Numara sorgulama ekranı

ON NUMARA ŞANS OYUNUNDA İKRAMİYE DAĞILIMI NASIL OLUYOR?

Bu benzersiz şans oyununda kazanma ihtimali diğer oyunlara göre oldukça çeşitlidir. Çekilen 22 adet numara içerisinden; 10, 9, 8, 7 veya 6 numarayı doğru tahmin eden katılımcılar farklı oranlarda ikramiye almaya hak kazanıyor. Ayrıca hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen (0 bilen) oyuncular da teselli ikramiyesinin sahibi oluyor. 10 bilen çıkmadığı takdirde büyük ikramiye tutarı bir sonraki çekiliş dönemine devrediyor.

On Numara sonuçları 13 Temmuz 2026 açıklandı mı? Milli Piyango Online ile On Numara sorgulama ekranı
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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