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Haberler Fotohaber On Numara Sonuçları 17 Temmuz 2026 açıklandı mı? Milli Piyango Online Bilet Sorgulama Ekranı
Giriş Tarihi: 17.07.2026 18:32 Güncelleme Tarihi: 17.07.2026 18:35

On Numara Sonuçları 17 Temmuz 2026 açıklandı mı? Milli Piyango Online Bilet Sorgulama Ekranı

Milli Piyango Online ile şansını deneyenlerin gözü bu akşam çekilecek olan şans oyununda. On Numara sonuçları 17 Temmuz 2026 sorgulama ekranı canlı yayın öncesi şans oyunu müdavimleri tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Büyük ikramiye tutarının katlandığı haftanın ikinci çekilişinde talihli numaralar saat 20:00 itibarıyla belirleniyor.

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On Numara Sonuçları 17 Temmuz 2026 açıklandı mı? Milli Piyango Online Bilet Sorgulama Ekranı

Haftanın son On Numara çekilişi için heyecanlı sorgulamalar başlıyor. Katılımcılar, millipiyangoonline.com adresi üzerinden ya da Milli Piyango Şans Oyunları uygulaması aracılığıyla bilet doğrulaması yapmak üzere güncel duyuruları takip ediyor. Şanslı 22 numara için sorgulama ekranı başında yerler alınıyor.

On Numara Sonuçları 17 Temmuz 2026 açıklandı mı? Milli Piyango Online Bilet Sorgulama Ekranı

ON NUMARA 17 TEMMUZ ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığıyla her hafta Pazartesi ve Cuma günleri gerçekleştirilen On Numara çekilişi, 17 Temmuz 2026 Cuma akşamı saat 20:00'de başlayacak. Canlı yayın, kurumun resmi YouTube kanalı ile internet sitesi üzerinden ekranlara gelecektir. Çekilişin hemen ardından amorti dahil tüm kazandıran kombinasyonlar sisteme yüklenecek.

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On Numara Sonuçları 17 Temmuz 2026 açıklandı mı? Milli Piyango Online Bilet Sorgulama Ekranı

MİLLİ PİYANGO ONLİNE BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Çekiliş tamamlandığı an bilet sorgulama işlemi oldukça pratik bir şekilde gerçekleştirilebilir. Akıllı telefonunuza indirdiğiniz mobil uygulama veya tarayıcınızdan giriş yapacağınız resmi web sitesindeki "Sonuçlar" sekmesinden biletinizdeki barkodu okutarak ya da bilet numarasını manuel girerek ikramiye durumunuzu saniyeler içinde öğrenebilirsiniz.

ON NUMARA SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI

On Numara Sonuçları 17 Temmuz 2026 açıklandı mı? Milli Piyango Online Bilet Sorgulama Ekranı

ON NUMARA OYUN KURALLARI: NASIL İKRAMİYE KAZANILIR?

On Numara oyununda, oyun küresi içerisindeki 80 numara arasından 22 adet sayı çekilir. Oyuncular, oynadıkları her kolonda çekilen bu 22 sayı içerisinden; 10, 9, 8, 7 veya 6 sayıyı doğru tahmin ederlerse ikramiye almaya hak kazanırlar. Ayrıca çekilen sayılardan hiçbirini tahmin edemeyenler (0 bilenler) de teselli ikramiyesinin sahibi olmaktadır.

On Numara Sonuçları 17 Temmuz 2026 açıklandı mı? Milli Piyango Online Bilet Sorgulama Ekranı
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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