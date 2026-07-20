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Haberler Fotohaber On Numara Sonuçları 20 Temmuz 2026 | Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 20.07.2026 19:16

On Numara Sonuçları 20 Temmuz 2026 | Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı?

Haftanın ilk On Numara çekilişinde, şanslı numaraları doğru tahmin ederek büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyen binlerce oyun tutkunu heyecanlı bekleyiş içinde. Böylece Milli Piyango Online tarafından gerçekleştirilen çekilişin sonuçları ön plana çıktı. İşte kazandıran numaralar için 20 Temmuz 2026 Pazartesi On Numara sonuçları sorgulama ekranı bilgileri...

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On Numara Sonuçları 20 Temmuz 2026 | Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı?

On Numara ile haftanın ilk çekilişi heyecanı başladı. 20 Temmuz 2026 Pazartesi tarihli On numara sonuçları, Milli Piyango Online'ın web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden açıklanıyor ve kazandıran rakamlar belli oluyor. Vatandaşlar On Numara sonuçları sorgulama ekranı üzerinden biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını kontrol etmeye başladı.

On Numara Sonuçları 20 Temmuz 2026 | Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı?

20 TEMMUZ 2026 ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

20 Temmuz 2026 Pazartesi ile haftanın ilk günü gerçekleşecek On Numara çekilişi 20.00 saatinde başlayacak. Böylece bugüne ait On Numara çekiliş sonuçları belli olacak.

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On Numara Sonuçları 20 Temmuz 2026 | Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı?

ON NUMARA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?

Çekiliş tamamlandıktan hemen sonra tüm kazanan kombinasyonlar ve bilet sorgulama işlemleri Milli Piyango Online resmi internet adresi (millipiyangoonline.com) üzerinden erişime açılacak.

ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

On Numara Sonuçları 20 Temmuz 2026 | Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı?

NE KADAR KAZANABİLİRSİNİZ?

On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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