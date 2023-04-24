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Haberler Fotohaber On numara sonuçları 24 Nisan 2023 bilet sorgula: MP TV ile On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 24.04.2023 17:48 Güncelleme Tarihi: 24.04.2023 17:49

On numara sonuçları 24 Nisan 2023 bilet sorgula: MP TV ile On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Haftada iki defa yapılan On Numara çekilişinin ilki bugün (pazartesi) gerçekleştirilecek. Milli Piyango TV canlı izle ekranı üzerinden kamuya sunulacak ve çekiliş noter huzurunda yapılacak. Devreden büyük ikramiye 1.383.992 TL olarak bildirildi. Milli Piyango İdaresi On Numara sonuçları 24 Nisan 2023, 20.00'de yapılacak çekiliş sonrası sabah.com.tr'den öğrenilebilir. Kuralar pazartesi ve Cuma günleri çekiliyor. On Numara 24 Nisan 2023 çekiliş sonuçları 20.00'da gerçekleşecek çekilişle belli olacak. İşte On numara bilet sorgulama ekranı

On numara sonuçları 24 Nisan 2023 bilet sorgula: MP TV ile On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

On Numara 24 Nisan 2023 çekiliş sonuçları 20.00'da çekilecekken, şans oyunu oynayan vatandaşlar Milli Piyango canlı TV üzerinden noter huzurunda yapılacak olan çekilişi takip edebilir. On Numara çekilişi sonuçları sorgulama ekranı üzerinden vatandaşlar şanslı sayıları öğrenebilir. Siz de On Numara bilet sonuçları sorgulama ekranını sabah.com.tr'den öğrenebilirsiniz.

On numara sonuçları 24 Nisan 2023 bilet sorgula: MP TV ile On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

ON NUMARA NASIL OYNANIR - KURALLARI NELERDİR?

Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi;

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

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On numara sonuçları 24 Nisan 2023 bilet sorgula: MP TV ile On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

SEN SEÇ!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele Sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

On numara sonuçları 24 Nisan 2023 bilet sorgula: MP TV ile On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

SİSTEM OYUNU!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

On numara sonuçları 24 Nisan 2023 bilet sorgula: MP TV ile On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İPTAL

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

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