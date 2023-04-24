On numara sonuçları 24 Nisan 2023 bilet sorgula: MP TV ile On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Haftada iki defa yapılan On Numara çekilişinin ilki bugün (pazartesi) gerçekleştirilecek. Milli Piyango TV canlı izle ekranı üzerinden kamuya sunulacak ve çekiliş noter huzurunda yapılacak. Devreden büyük ikramiye 1.383.992 TL olarak bildirildi. Milli Piyango İdaresi On Numara sonuçları 24 Nisan 2023, 20.00'de yapılacak çekiliş sonrası sabah.com.tr'den öğrenilebilir. Kuralar pazartesi ve Cuma günleri çekiliyor. On Numara 24 Nisan 2023 çekiliş sonuçları 20.00'da gerçekleşecek çekilişle belli olacak. İşte On numara bilet sorgulama ekranı