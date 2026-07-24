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Haberler Fotohaber On Numara Sonuçları 24 Temmuz 2026 | Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 24.07.2026 18:48

On Numara Sonuçları 24 Temmuz 2026 | Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı?

24 Temmuz 2026 Cuma tarihli On Numara çekilişinde, şanslı numaraları doğru tahmin ederek büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyen binlerce oyun tutkunu için geri sayım başladı. Böylece Milli Piyango Online tarafından gerçekleştirilen haftanın ikinci çekişi ön plana çıktı. Peki, "On Numara sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden sorgulanır?" İşte detaylar...

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On Numara Sonuçları 24 Temmuz 2026 | Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı?

On Numara ile haftanın ikinci çekilişi heyecanı başlıyor. 24 Haziran Cuma günü şanslı kombinasyonları kuponlarına işaretleyerek çekilişe dahil olan vatandaşlar, arama motorlarında güncel sorgulamaları hız kesmeden sürdürüyor. Milli Piyango Online ile On numara sonuçları sorgulanabiliyor.

On Numara Sonuçları 24 Temmuz 2026 | Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı?

24 TEMMUZ 2026 ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

24 Temmuz 2026 Cuma ile haftanın ikincisi gerçekleştirilecek On Numara çekilişi 20.00 saatinde başlayacak. Bugüne ait On Numara çekiliş sonuçları açıklanınca haberimiz güncellenecektir. İşte çekilişi takip etmek isteyenler için canlı izle ekranı;

ON NUMARA CANLI ÇEKİLİŞ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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On Numara Sonuçları 24 Temmuz 2026 | Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı?

ON NUMARA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?

Çekiliş tamamlandıktan hemen sonra tüm kazanan kombinasyonlar ve bilet sorgulama işlemleri Milli Piyango Online resmi internet adresi (millipiyangoonline.com) üzerinden erişime açılacak.

ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

On Numara Sonuçları 24 Temmuz 2026 | Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı?

SEN SEÇ!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun terminali üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

SİSTEM OYUNU!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İPTAL

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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