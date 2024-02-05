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Haberler Fotohaber On Numara sonuçları sorgula | 5 Şubat On Numara sonuçları açıklandı
Giriş Tarihi: 05.02.2024 23:45 Güncelleme Tarihi: 05.02.2024 23:45

On Numara sonuçları sorgula | 5 Şubat On Numara sonuçları açıklandı

On Numara sonuçları 5 Şubat 2024 günü öğrenilmek istenerek On Numara sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırılıyor. İşte günün kazandıran numaraları.

On Numara sonuçları sorgula | 5 Şubat On Numara sonuçları açıklandı

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğinde yapılan MP TV canlı yayınında yapılan canlı çekilişle On Numara sonuçları belirlendi. Şanslı numaraları öğrenmek isteyenler On Numara sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap arıyor.

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Milli Piyango Online ile 5 Şubat On Numara sonuçları ve tüm detaylar şöyle;

On Numara sonuçları sorgula | 5 Şubat On Numara sonuçları açıklandı

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

  • On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.
  • Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.
  • Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL'dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
  • Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.
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On Numara sonuçları sorgula | 5 Şubat On Numara sonuçları açıklandı

Milli Piyango Online 5 Şubat On Numara çekiliş sonuçları


On Numara sonuçları sorgula | 5 Şubat On Numara sonuçları açıklandı

ON NUMARA NEDİR?

  • On Numara, bir müşterek havuz oyunudur. Bu oyunda, her oyuncunun oynadığı oyun başına yaptığı ödeme karşılığında merkezi bilgisayar sistemine bir veya daha fazla numara kombinasyonu kaydedilir. Kaydedilen kombinasyonlar, kazanan kombinasyonu belirleyen bir çekilişe katılır. Kazananlar, 3'üncü madde hükümlerine göre belirlenir.
  • Sisal Şans, oyunun çekiliş sıklığını haftada iki olarak belirlemiştir. Çekilişler her hafta Pazartesi ve Cuma günleri yapılmaktadır.
On Numara sonuçları sorgula | 5 Şubat On Numara sonuçları açıklandı
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